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Индексная книга (каталог) CNews*
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ISO 15288 стандарт системной инженерии и инженерного дела


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Михаил Кадер присоединился к команде UserGate 1
21.03.2024 «Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX 1
21.10.2022 В ГК «Цифра» назначен операционный директор 1
31.01.2020 В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть 1
04.10.2019 Robots Can Dream разработала прототип нового медицинского робота 1
05.01.2018 Прогноз киберугроз на 2018 год: устройства-«зомби», «роевые» сети и самообучающиеся боты 1
04.01.2018 В 2018 г. вырастет риск кибератак на транспортную инфраструктуру 1
22.08.2017 Китайские хакеры напали на индийскую инфраструктуру 1
06.06.2017 Интернет вещей станет еще более уязвимым для кибератак 1
26.04.2017 Необычная атака: Хакеры впервые взломали систему аварийного оповещения мегаполиса 1
17.08.2015 Алексей Катрич возглавил работу с финансовым сектором и ритейлом в «Техносерв Консалтинге» 1
20.02.2015 ИТ-стратегия 2015: все инструменты есть, настало время их использовать 1
25.03.2014 Михаил Кристев возглавит российское представительство WD 1
25.03.2014 Western Digital в России возглавил ветеран Cisco 1
28.02.2012 Windows Azure будет поддерживать запуск Linux 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
26.10.2011 IBM впервые возглавит женщина 1
17.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 10-17 октября 2011 г. 1
13.10.2011 Red Hat подтвердил назначение Сергея Бугрина главой представительства в России 1
10.08.2011 Red Hat пришел в Россию 1
19.07.2011 Новым коммерческим директором «Т-Платформы» стал топ-менеджер SAP СНГ 1
08.12.2010 Основатель интегратора Intelotec продал его и возглавил Amdocs в России 1
26.03.2010 Топ-10 лидеров чемпионата по виртуализации. ФОТО и комментарии 1
20.10.2009 Cisco готовится к буму видео в бизнесе 1
28.08.2009 «Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру для офиса «Делойт и Туш СНГ» 1
26.12.2008 Российский сотрудник Cisco получил свидетельство патентного Бюро США на изобретение 1
11.09.2008 В «УСП КомпьюЛинк» назначен исполнительный директор 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1
27.03.2007 Citrix усиливает своё присутствие в России 1
12.12.2006 В Adaptec произошли кадровые назначения 1
19.12.2005 “Управление приложениями”: сервис начинается с ТЗ 1
02.12.2003 Microsoft расширил свое присутствие в Приволжье 1
04.11.2003 3Com провел структурные и кадровые изменения в представительстве 1
22.10.2003 В Microsoft - новые представители по работе с партнерами 1
28.11.2002 Назначен новый вице-президент холдинга ЛАНИТ 1
25.06.2001 ''Открытые Технологии'' провела семинар "Современные подходы к разработке корпоративной политики безопасности" 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

ISO 15288 и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9485 12
Cisco Systems 5169 5
Microsoft Corporation 24934 5
Fortinet 395 5
Red Hat 1328 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 4
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 3
HP - Hewlett-Packard 3629 3
Ростелеком 10028 2
Broadcom - VMware 2415 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 2
Western Digital Corporation - WDC 560 2
Amazon Inc - Amazon.com 3063 2
X Corp - Twitter 2889 2
HP Inc. 5724 2
Citrix Systems 825 2
Xerox 1145 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8965 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Lipolysis Robotics 1 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 317 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 65 1
Технократия 11 1
МегаФон 9405 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13418 1
Apple Inc 12325 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Veeam Software 322 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Corporation 12352 1
ИКС 346 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Softline - Софтлайн 3032 1
8562 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7757 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 2
eBay Inc 1624 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 273 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 286 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 74 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
Новатэк Новафининвест 56 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 60 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
Новард УК - Novard 72 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Мираф-Банк 12 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 1
Heidelberg 10 1
Абак-Пресс ИД 5 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Unsplash 1090 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Лидинг Финансово-инвестиционная компания 4 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12210 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4513 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6121 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1939 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2061 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3162 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2609 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 569 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14009 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32354 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6401 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22086 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16397 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26253 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6516 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21299 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12484 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3048 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15608 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13137 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1524 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1345 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14101 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13026 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3874 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16448 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8992 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5928 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3843 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6014 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3295 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14700 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4171 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2154 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 850 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2809 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4092 2
Linux OS 10344 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4800 2
IBM Tivoli 281 2
Desnol Application Management 2 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 534 1
Microsoft Windows 16008 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Microsoft Azure 1434 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 903 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 16 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 805 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 897 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 306 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 108 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 187 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Ford Focus - Компакт-кар 27 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1056 1
Trend Micro Mobile Network Security 9 1
Linux - Debian GNU 497 1
Printronix TallyGenicom 1 1
Forcepoint - Websense CPS - Websense Content Protection Suite 2 1
Software AG - ARIS Process Governance 4 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Microsoft Windows Azure Hypervisor 1 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Купецкий Дмитрий 11 3
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 3
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 46 3
Бугрин Сергей 10 3
Мальцев Алексей 20 2
Кристев Михаил 16 2
Гилязетдинов Рамис 2 1
Овчинников Сергей 49 1
Жилинский Александр 2 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Опанасенко Всеволод 133 1
McCarthy John - Маккарти Джон 12 1
Кузьмич Андрей 8 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Черепенников Антон 84 1
Иванов Алексей 144 1
Кузнецов Сергей 157 1
Нестеров Алексей 145 1
Салихов Евгений 4 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 44 1
Халяпин Сергей 83 1
Новиков Павел 103 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Шевченко Владимир 148 1
Лоевский Илья 13 1
Харитонов Антон 12 1
Дружинин Евгений 22 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Тарасов Арсений 44 1
Назаров Сергей 58 1
Попов Александр 53 1
Василенко Александр 92 1
Михайлов Александр 41 1
Попова Александра 10 1
Алексеев Александр 22 1
Денисов Алексей 20 1
Козлов Михаил 175 1
Башлыков Михаил 23 1
Новиков Владимир 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52739 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 9
Европа 24442 5
Германия - Федеративная Республика 12815 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17621 3
США - Иллинойс 334 3
США - Вирджиния - Виргиния 271 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 2
Азия - Азиатский регион 5640 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 2
Африка - Африканский регион 3528 2
Ближний Восток 2994 2
Россия - ПФО - Самарская область 1390 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3164 2
США - Техас - Даллас 176 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2338 1
Земля - планета Солнечной системы 10497 1
Япония 13395 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2930 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7813 1
Польша - Республика 1988 1
Индия - Bharat 5576 1
Европа Восточная 3110 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Израиль 2762 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Франция - Французская Республика 7917 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2842 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1413 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3247 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1067 1
Австрия - Вена 257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 6
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8034 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5999 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2595 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7090 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4796 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16858 3
Аренда 2509 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 323 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19483 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5635 2
Физика - Physics - область естествознания 2717 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1407 2
Аудит - аудиторский услуги 2861 2
Информатика - computer science - informatique 1105 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1459 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1519 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5084 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 3
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Northwestern University - Северо-Западный университет 118 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 2
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 406 2
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
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БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 133 1
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