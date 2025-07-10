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ISO 15288 стандарт системной инженерии и инженерного дела
УПОМИНАНИЯ
ISO 15288 и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 2
|The Register - The Register Hardware 1618 1
|Bloomberg 1335 1
|ZDnet 660 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Банковское обозрение 4 1
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