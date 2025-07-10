Михаил Кадер присоединился к команде UserGate

UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о новом назначении. К компании присоединился Михаил Кадер, один из наиболее авторитетных российских экспертов в сфере построения сетевых архитектур и систем киберзащиты. В UserGate Михаил в роли архитектора клиентского опыта будущего будет отвечать за широкий спектр вопросов, связанных с развитием бизнеса компании в области работы с клиентами и разработки новых технологий. Ему предстоит укрепить у заказчиков представление о UserGate как о вендоре, который не только поставляет им решения, соответствующие самым строгим требованиям, но и предвосхищает ожидания благодаря своей экспертизе и видению будущего развития систем информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Еще одна зона ответственности Михаила Кадера — развитие продуктовой стратегии компании. Здесь он будет участвовать в качестве эксперта, управляющего технологическими компетенциями, укрепляя в интересах заказчиков кросс-функциональные связи между разработкой, техническим маркетингом и дисциплиной presale. Наконец, UserGate будет максимально эффективно использовать богатейший опыт Михаила как сетевого архитектора, способного предложить самые оригинальные и эффективные решения для создания сетевых систем любой сложности и высочайшей степени защищенности.

«Описать одной фразой роль Михаила в компании очень сложно, — сказал Александр Левченко, директор-сооснователь UserGate. — Наша команда пополнилась визионером, уникальным специалистом, способным взять на себя развитие технологий, продуктового портфеля компании. При этом у Михаила за плечами огромный опыт работы с заказчиками самого высокого уровня. Есть у этого назначения и еще одна особенность. Михаил Кадер — своеобразный “знак качества” для специалистов, которые стремятся развиваться вместе с признанным экспертом и перенимать его компетенции».

Михаил Кадер автоматизировал финансовую деятельность Министерства нефти и газа, работал в российских ИТ-компаниях «Юнитек» и «СтинсКоман».

25 лет Михаил Кадер проработал в компании Cisco, и в эти годы приобрел репутацию одного из наиболее авторитетных российских специалистов в области разработки сетевых архитектур и систем информационной безопасности. В Cisco Михаил стал первым в московском офисе компании инженером, который отвечал за обучение партнеров. Он готовил первую сертификацию компании во ФСТЭК, принимал участие в запуске производства продуктов Cisco на территории России, готовил и выпускал брошюры, посвященные проблемам информационной безопасности. Заслуги Михаила Кадера были признаны на глобальном уровне — он первым из сотрудников Cisco в России и странах СНГ получил звание заслуженного системного инженера Cisco (на тот момент в мире насчитывалось менее 30 обладателей этого звания).

Михаил Кадер — автор нескольких десятков статей, в которых рассматриваются проблемы информационной безопасности. Он был спикером на многих отраслевых форумах, стал обладателем ряда профессиональных премий.

В последние годы Михаил работал в компании Positive Technologies, где занимался разработкой архитектуры ИБ-систем, продолжал просветительскую деятельность в качестве эксперта, выступая как автор научных статей и докладов на представительных конференциях.

«В нашей стране многие компании ведут разработку решений в области информационной безопасности. Но только некоторые из них, и в первую очередь UserGate, способны предложить рынку не только эффективные инструменты, но и собственное видение того, как будет развиваться индустрия ИБ. Корпоративная философия и смыслы UserGate стали для меня определяющим фактором. Еще во время предварительных переговоров я убедился в том, что у меня и топ-менеджмента компании есть общее видение путей развития продуктового портфеля, технологий, клиентского опыта. Это создает серьезные и позитивные ожидания от предстоящей работы», — сказал Михаил Кадер.