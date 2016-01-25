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Stins Coman Стинс Коман Стинс Коман Корпорейшн СКИР Стинс Коман Интегрированные Решения

Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - СКИР - Стинс Коман Интегрированные Решения

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 14 дел, на cумму 2 750 438 647 ₽*

Судебные дела (14) на сумму 2 750 438 647 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 26 596 774 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 2 691 015 144 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.01.2016 «Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» подписали контракт. Соглашение предусматривает выполнени
10.11.2015 «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения в международном аэропорту «Уфа»

Компания «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения международного аэропорта «Уфа» — регионального

18.03.2015 «Стинс Коман» создал систему ВКС для «Госкорпорации по организации воздушного движения»

Компания «Стинс Коман» завершила проект по созданию системы многоточечной видеоконференцсвязи для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Контракт на внедрение системы стороны заключили

26.03.2014 «Стинс Коман» создаст ВКС для «Госкорпорации по ОрВД»

«Стинс Коман» приступил к реализации проекта по созданию многоточечной видеоконференции между генеральной дирекцией ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и его фил
25.02.2014 «Внешэкономбанк» доверил «Стинс Коман» техобслуживание ИБП

Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) до 2020 г. будет предоставлять услуги по сервисно
13.02.2014 «Стинс Коман Интегрированные Решения» обеспечили бесперебойную работу ЦОД «Центра технологий виртуализации»

Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) выполнила для «Центра технологий виртуализации» п
22.01.2014 СКИР реализовал ряд проектов для «МегаФона»

Компанией «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) в 2013 г. было реализовано несколько проектов для
03.09.2013 «Квадра» внедрила систему технико-экономического моделирования электростанций вместе со «Стинс Коман»

Компания «Стинс Коман» завершила проект по внедрению системы технико-экономического моделирования электростанций на двух ТЭЦ территориально-генерирующей компании «Квадра». Как рассказали CNews в «Стин
02.08.2012 «Стинс Коман» обеспечила непрерывность бизнес-процессов «ЮниКредит Банка»

Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) реализовала проект для «ЮниКредит Банка» по созда
20.01.2012 Выручка «Стинс Коман» по итогам 2011 г. выросла на 40%

Президент «Стинс Коман» Сергей Анисимов назвал выручку группы компаний в 2011 календарном году. По его с
08.08.2011 «Стинс Коман» приступила к подготовке проекта внедрения «Системы 112» во всех субъектах РФ

Компания «Стинс Коман» выиграла конкурс на разработку системно-технических решений и технико-экономического обоснования по созданию системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» с

02.08.2011 «Стинс Коман» оценила соответствие ИТ-инфраструктуры «Столичного Торгового Банка» стандартам ИБ

Компания «Стинс Коман» объявила о завершении проекта по комплексной оценке соответствия уровня защищенности информационной инфраструктуры «Столичного Торгового Банка» (СТБ), который с июня 2011 г. присое
21.07.2011 «Стинс Коман» разработала электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия

Компания «Стинс Коман» в рамках программы «Электронное правительство» создала электронный сервис, а также инфраструктуру для его развития, учитывающую перспективы расширения перечня государственных услуг
10.09.2010 «Стинс Коман» внедряет высокотехнологичную трейдинговую систему в «Интер РАО ЕЭС»

Электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» объявила о заключении контракта с компанией «Стинс Коман» на внедрение высокотехнологичной системы по управлению портфелями торговых контрактов, торговой деятельностью генерирующих активов и коммерческими рисками. Проект рассчитан на год

10.06.2008 Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ

Сотрудничество российской «Стинс Коман» и израильской RiT Technologies, продолжавшееся с 1994 г., завершилось покупкой израильтян россиянами. Об этом будет официально объявлено на пресс-конференции, которая состоится 17 
10.06.2008 «Стинс Коман» завершил приобретение RIT Technologies

Компания «Стинс Коман» объявила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций RIT Techn
18.01.2007 Convera и Stins Coman протестируют совместное решение

Компания «Стинс Коман», российский системный интегратор и OEM-партнер NEC Corporation, и корпорация Convera, поставщик поисковых технологий для профессионалов, объявляют о начале тестирования совместного
16.10.2006 "Стинс Коман" открыл центр решений

«Стинс Коман», российский системный интегратор, объявил об открытии первого в России Центра решений, оснащенного новым поколением серверов SeNECa II, которые построены на базе двухъядерных проце
15.10.2004 Суперкомпьютеры NEC будут собирать в России

Московское ЗАО «Стинс Коман», специализирующееся на системной интеграции и поставках высокотехнологичного обо
12.04.2004 Один из департаментов "Стинс Коман" преобразован в компанию

Корпорация «Стинс Коман» объявила о преобразовании департамента развития банковских технологий в ЗАО «Национальное Бюро Информатизации» (NBI). Решение о выделении департамента в отдельную компанию в рамках
21.11.2003 "Стинс Коман" ресертифицировал систему качества по ИСО 9001:2000

В ЗАО «Стинс Коман» успешно прошла ресертификация системы менеджмента качества на соответствие требо
20.10.2003 МЧС России открыло новый веб-сайт

нструмент позволит Управлению информации и связи с общественностью МЧС существенно повысить оперативность и эффективность работы с интернет-аудиторией. Новый сайт, построенный специалистами компании "Стинс Коман" на основе разработанных ими программных средств управления содержанием сайтов, существенно отличается от предшествующего как по объему, так и по эффективности управления предоставл
21.08.2003 "Стинс Коман" автоматизирует автовокзалы Подмосковья

В рамках программы правительства Московской области по строительству автовокзалов компания ”Стинс Коман” ведет разработку и реализацию проектов, призванных обеспечить устойчивое функционирование вокзалов и полностью удовлетворить запросы пассажиров по качеству предоставляемых информац
21.07.2003 У "Стинс Корп." появился новый поставщик

ции Hawking Technology на российский рынок. Компания ЗАО “Стинс Корп.”, входящая в группу компаний “Стинс Коман”, работает на российском рынке с 1996 года. Основное направление деятельности ком
24.06.2003 "Стинс Коман" увеличил набор аттестатов Гостехкомиссии России

В рамках расширения работ в области защиты информации компания "Стинс Коман" прошла аккредитацию Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации в системе сертификации средств защиты информации, сообщает пресс-служба компании. Облас
18.02.2003 В "Стинс Коман" – новое назначение

Новым руководителем департамента маркетинга компании ”Стинс Коман” назначен Андрей Борисович Игумнов, ранее занимавший пост начальника отдела по направлениям телекоммуникации и финансов в издательском холдинге New Media Publishing Group. На посту

07.02.2003 В "Стинс Коман" произошли структурные изменения

В соответствии с программой развития в группе компаний “Стинс Коман” произошли структурные изменения. С 1 января 2003 г. изменился профиль деятельнос
05.08.2002 "Стинс Коман": Завершилась конференция "Управление проектами в области информационных технологий"

29 июля - 3 августа 2002 года Академия Информационных Систем, учебный центр многопрофильного холдинга "Стинс Коман", собрала в Сочи представителей 35 компаний России и ряда стран СНГ на конференции "Управление проектами в области информационных технологий". Во время конференции участники прошли

18.07.2002 "Стинс Коман" поставит оборудование Hewlett-Packard в "Альфа-Банк"

Компания "Стинс Коман Корпорейшн" признана победителем в конкурсе, проведенном "Альфа-Банком", на поста
08.07.2002 "Стинс Коман Корпорейшн" выиграла тендеры МГУ и МВД

Компания "Стинс Коман Корпорейшн", дочерняя структура группы компаний "Стинс Коман", стала побед
20.06.2002 "Стинс Коман" представит решения по развитию информационной системы для МЧС

я субъекта РФ, городского/районного, объектового), более 30 тыс. центров и пунктов управления и обеспечивающей взаимодействие с информационными системами более 50 министерств и ведомств РФ. Компания "Стинс Коман" примет участие в заседании в качестве головного исполнителя работ по проекту развития АИУС РСЧС. В 2002 году компания завершила 1-ый этап проектно-конструкторских работ по созданию
23.05.2002 "Стинс Коман": итоги десятилетия и планы на будущее

В 2001 финансовом году оборот холдинга "Стинс Коман" составил $18.9 млн. В процентном отношении рост дохода на 40 % по сравнению с предыдущим годом. Распределение доходов по направлениям деятельности компании следующее: системная инт
26.03.2002 "Стинс Коман" будет использовать технологии Enterprise Caching от Expand Networks в сетевых и интеграционных проектах

Корпорация "Стинс Коман" - российский системный интегратор - объявила о заключении партнерского соглашени
05.03.2002 "Стинс Коман" вступила в Ассоциацию Infosan

Компания "Стинс Коман" вступила в Ассоциации Infosan, объединяющей поставщиков систем хранения данных. Ассоциация была создана 8 октября 2001 года, и изначально объединяла 6 компаний. "Стинс Коман
01.03.2002 "Стинс Корп." начал поставки UPStation GXT 2U и Hinet 3/1 от Liebert-HIROSS

ивает плотность монтажа оборудования в стойку. Компания ЗАО "Стинс Корп." входит в группу компаний "Стинс Коман", работает на рынке с 1996 года. Основное направление работы компании можно сформ
21.09.2001 Stins Coman проведет семинар "Решения Stins Coman для банков"

ки обеспечиваются информационными материалами. Для иногородних возможен заказ гостиницы.Корпорация "Стинс Коман" работает на рынке информационных технологий с 1992 г. Сегодня это многопрофильны
06.08.2001 "Стинс Коман" анонсировала новую версию ПО для резервного копирования VERITAS Backup ExecTM

Компании Стинс Коман", российский системный интегратор, и VERITAS Software Corporation, разработчик программного обеспечения управления хранением данных, объявили о выпуске новой версии программного про
24.07.2001 "Стинс Коман" проведет новые курсы в своей "Академии Информационных Систем"

Компании "Стинс Коман" и "МКС Альфа" приступили к реализации программы по освоению российского рынка CRM систем на основе предоставления консалтинговых услуг и использования программного продукта "SLogic
25.06.2001 "Стинс Коман" объявила о подписании партнерского соглашения с Hewlett Packard

Компания "Стинс Коман", российский системный интегратор, объявила о подписании партнерского соглашения с глобальным мировым поставщиком решений Hewlett Packard. По условиям подписанного соглашения компан
21.09.2000 "Стинс Коман" создала собственное подразделение интернет-проектов

Корпорация "Стинс Коман" объявила об образовании собственного подразделения интернет-проектов. Цель новог

Публикаций - 110, упоминаний - 154

Stins Coman и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5378 13
IBM - International Business Machines Corp 9717 13
Intel Corporation 12859 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 9
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 32 9
Microsoft Corporation 25842 8
Oracle Corporation 7099 8
Крок - Croc 1969 7
HP - Hewlett-Packard 3667 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 7
SAP SE 5625 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 6
HP Inc. 5907 5
TerraLink - ТерраЛинк 293 5
Галактика - Корпорация 1551 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 4
Информзащита 949 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 4
Xerox - The Haloid Company 1169 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1107 4
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 4
AMT Group - АМТ-Груп 369 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 646 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 3
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 3
Printronix 9 3
Convera Technologies 19 3
Ростелеком 11021 3
Dell EMC 5204 3
9671 3
Альфа-Банк 1986 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
КамАЗ Металлургия 6 3
Норникель - Институт Гипроникель 8 3
МАИР - промышленная группа 9 3
Днепроспецсталь им. А. Н. Кузьмина - Электрометаллургический завод 7 3
Маркетинг Союз 4 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 72 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 2
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
Инкомбанк 8 2
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 2
Почта России ПАО 2387 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 268 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Седьмой Континент 65 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 1
Союзпечать 6 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 8 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
АСБ-Банк - АгроПромстройБанк 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Богатырь Көмір - Богатырь Аксес Комир - Экибастузский угольный бассейн 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5460 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 6
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 85 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Судебная власть - Judicial power 2521 1
Администрация Краснодарского края 64 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 29 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 214 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 788 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Infosan Storage Association 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 11
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1622 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4903 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 8
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 946 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5223 7
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 548 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4446 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8733 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 5
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