Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - СКИР - Стинс Коман Интегрированные Решения

«Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» подписали контракт. Соглашение предусматривает выполнени

«Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения в международном аэропорту «Уфа» Компания «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения международного аэропорта «Уфа» — регионального

«Стинс Коман» создал систему ВКС для «Госкорпорации по организации воздушного движения» Компания «Стинс Коман» завершила проект по созданию системы многоточечной видеоконференцсвязи для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Контракт на внедрение системы стороны заключили

«Стинс Коман» создаст ВКС для «Госкорпорации по ОрВД» «Стинс Коман» приступил к реализации проекта по созданию многоточечной видеоконференции между генеральной дирекцией ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и его фил

«Внешэкономбанк» доверил «Стинс Коман» техобслуживание ИБП Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) до 2020 г. будет предоставлять услуги по сервисно

«Стинс Коман Интегрированные Решения» обеспечили бесперебойную работу ЦОД «Центра технологий виртуализации» Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) выполнила для «Центра технологий виртуализации» п

СКИР реализовал ряд проектов для «МегаФона» Компанией «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) в 2013 г. было реализовано несколько проектов для

«Квадра» внедрила систему технико-экономического моделирования электростанций вместе со «Стинс Коман» Компания «Стинс Коман» завершила проект по внедрению системы технико-экономического моделирования электростанций на двух ТЭЦ территориально-генерирующей компании «Квадра». Как рассказали CNews в «Стин

«Стинс Коман» обеспечила непрерывность бизнес-процессов «ЮниКредит Банка» Компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» (СКИР) реализовала проект для «ЮниКредит Банка» по созда

Выручка «Стинс Коман» по итогам 2011 г. выросла на 40% Президент «Стинс Коман» Сергей Анисимов назвал выручку группы компаний в 2011 календарном году. По его с

«Стинс Коман» приступила к подготовке проекта внедрения «Системы 112» во всех субъектах РФ Компания «Стинс Коман» выиграла конкурс на разработку системно-технических решений и технико-экономического обоснования по созданию системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» с

«Стинс Коман» оценила соответствие ИТ-инфраструктуры «Столичного Торгового Банка» стандартам ИБ Компания «Стинс Коман» объявила о завершении проекта по комплексной оценке соответствия уровня защищенности информационной инфраструктуры «Столичного Торгового Банка» (СТБ), который с июня 2011 г. присое

«Стинс Коман» разработала электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия Компания «Стинс Коман» в рамках программы «Электронное правительство» создала электронный сервис, а также инфраструктуру для его развития, учитывающую перспективы расширения перечня государственных услуг

«Стинс Коман» внедряет высокотехнологичную трейдинговую систему в «Интер РАО ЕЭС» Электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» объявила о заключении контракта с компанией «Стинс Коман» на внедрение высокотехнологичной системы по управлению портфелями торговых контрактов, торговой деятельностью генерирующих активов и коммерческими рисками. Проект рассчитан на год

Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ Сотрудничество российской «Стинс Коман» и израильской RiT Technologies, продолжавшееся с 1994 г., завершилось покупкой израильтян россиянами. Об этом будет официально объявлено на пресс-конференции, которая состоится 17

«Стинс Коман» завершил приобретение RIT Technologies Компания «Стинс Коман» объявила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций RIT Techn

Convera и Stins Coman протестируют совместное решение Компания «Стинс Коман», российский системный интегратор и OEM-партнер NEC Corporation, и корпорация Convera, поставщик поисковых технологий для профессионалов, объявляют о начале тестирования совместного

"Стинс Коман" открыл центр решений «Стинс Коман», российский системный интегратор, объявил об открытии первого в России Центра решений, оснащенного новым поколением серверов SeNECa II, которые построены на базе двухъядерных проце

Суперкомпьютеры NEC будут собирать в России Московское ЗАО «Стинс Коман», специализирующееся на системной интеграции и поставках высокотехнологичного обо

Один из департаментов "Стинс Коман" преобразован в компанию Корпорация «Стинс Коман» объявила о преобразовании департамента развития банковских технологий в ЗАО «Национальное Бюро Информатизации» (NBI). Решение о выделении департамента в отдельную компанию в рамках

"Стинс Коман" ресертифицировал систему качества по ИСО 9001:2000 В ЗАО «Стинс Коман» успешно прошла ресертификация системы менеджмента качества на соответствие требо

МЧС России открыло новый веб-сайт нструмент позволит Управлению информации и связи с общественностью МЧС существенно повысить оперативность и эффективность работы с интернет-аудиторией. Новый сайт, построенный специалистами компании "Стинс Коман" на основе разработанных ими программных средств управления содержанием сайтов, существенно отличается от предшествующего как по объему, так и по эффективности управления предоставл

"Стинс Коман" автоматизирует автовокзалы Подмосковья В рамках программы правительства Московской области по строительству автовокзалов компания ”Стинс Коман” ведет разработку и реализацию проектов, призванных обеспечить устойчивое функционирование вокзалов и полностью удовлетворить запросы пассажиров по качеству предоставляемых информац

У "Стинс Корп." появился новый поставщик ции Hawking Technology на российский рынок. Компания ЗАО “Стинс Корп.”, входящая в группу компаний “Стинс Коман”, работает на российском рынке с 1996 года. Основное направление деятельности ком

"Стинс Коман" увеличил набор аттестатов Гостехкомиссии России В рамках расширения работ в области защиты информации компания "Стинс Коман" прошла аккредитацию Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации в системе сертификации средств защиты информации, сообщает пресс-служба компании. Облас

В "Стинс Коман" – новое назначение Новым руководителем департамента маркетинга компании ”Стинс Коман” назначен Андрей Борисович Игумнов, ранее занимавший пост начальника отдела по направлениям телекоммуникации и финансов в издательском холдинге New Media Publishing Group. На посту

В "Стинс Коман" произошли структурные изменения В соответствии с программой развития в группе компаний “Стинс Коман” произошли структурные изменения. С 1 января 2003 г. изменился профиль деятельнос

"Стинс Коман": Завершилась конференция "Управление проектами в области информационных технологий" 29 июля - 3 августа 2002 года Академия Информационных Систем, учебный центр многопрофильного холдинга "Стинс Коман", собрала в Сочи представителей 35 компаний России и ряда стран СНГ на конференции "Управление проектами в области информационных технологий". Во время конференции участники прошли

"Стинс Коман" поставит оборудование Hewlett-Packard в "Альфа-Банк" Компания "Стинс Коман Корпорейшн" признана победителем в конкурсе, проведенном "Альфа-Банком", на поста

"Стинс Коман Корпорейшн" выиграла тендеры МГУ и МВД Компания "Стинс Коман Корпорейшн", дочерняя структура группы компаний "Стинс Коман", стала побед

"Стинс Коман" представит решения по развитию информационной системы для МЧС я субъекта РФ, городского/районного, объектового), более 30 тыс. центров и пунктов управления и обеспечивающей взаимодействие с информационными системами более 50 министерств и ведомств РФ. Компания "Стинс Коман" примет участие в заседании в качестве головного исполнителя работ по проекту развития АИУС РСЧС. В 2002 году компания завершила 1-ый этап проектно-конструкторских работ по созданию

"Стинс Коман": итоги десятилетия и планы на будущее В 2001 финансовом году оборот холдинга "Стинс Коман" составил $18.9 млн. В процентном отношении рост дохода на 40 % по сравнению с предыдущим годом. Распределение доходов по направлениям деятельности компании следующее: системная инт

"Стинс Коман" будет использовать технологии Enterprise Caching от Expand Networks в сетевых и интеграционных проектах Корпорация "Стинс Коман" - российский системный интегратор - объявила о заключении партнерского соглашени

"Стинс Коман" вступила в Ассоциацию Infosan Компания "Стинс Коман" вступила в Ассоциации Infosan, объединяющей поставщиков систем хранения данных. Ассоциация была создана 8 октября 2001 года, и изначально объединяла 6 компаний. "Стинс Коман

"Стинс Корп." начал поставки UPStation GXT 2U и Hinet 3/1 от Liebert-HIROSS ивает плотность монтажа оборудования в стойку. Компания ЗАО "Стинс Корп." входит в группу компаний "Стинс Коман", работает на рынке с 1996 года. Основное направление работы компании можно сформ

Stins Coman проведет семинар "Решения Stins Coman для банков" ки обеспечиваются информационными материалами. Для иногородних возможен заказ гостиницы.Корпорация "Стинс Коман" работает на рынке информационных технологий с 1992 г. Сегодня это многопрофильны

"Стинс Коман" анонсировала новую версию ПО для резервного копирования VERITAS Backup ExecTM Компании Стинс Коман", российский системный интегратор, и VERITAS Software Corporation, разработчик программного обеспечения управления хранением данных, объявили о выпуске новой версии программного про

"Стинс Коман" проведет новые курсы в своей "Академии Информационных Систем" Компании "Стинс Коман" и "МКС Альфа" приступили к реализации программы по освоению российского рынка CRM систем на основе предоставления консалтинговых услуг и использования программного продукта "SLogic

"Стинс Коман" объявила о подписании партнерского соглашения с Hewlett Packard Компания "Стинс Коман", российский системный интегратор, объявила о подписании партнерского соглашения с глобальным мировым поставщиком решений Hewlett Packard. По условиям подписанного соглашения компан