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Кадер Михаил


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Михаил Кадер присоединился к команде UserGate 2
16.10.2023 Хакеры «дружественных стран» читают документы на российских предприятиях критической информационной инфраструктуры 1
27.12.2021 Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа 2
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500 1
20.05.2009 «Лаборатория Касперского» + «С-Терра СиЭсПи»: совместное решение для маршрутизаторов Cisco ISR 1
06.03.2009 «Евросеть» модернизировала систему защиты на базе ПО Cisco Security Agent 1
31.10.2008 В России сделали защиту от DDoS-атак и ICQ 1
24.09.2008 «Синтерра» хочет стать русским Cisco 1
20.03.2008 Путин разрешил гостайне ходить по интернету 1
07.09.2007 Cisco Security Academy впервые в России 1
04.11.2002 О вопросах информационной безопасности предприятий расскажут 13 ноября 1
22.05.2002 Связь-Экспокомм-2002 : Не революция, а взросление технологий 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Кадер Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5169 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5078 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
МегаФон 9405 1
Microsoft Corporation 24934 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13418 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Corporation 12352 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ESET - ESET Software 1138 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8965 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Trend Micro 619 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Сател 152 1
Сонет 169 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
Arbor Networks 59 1
SonicWall 53 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 802 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
Поликом Про 38 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
МТС - Система Телеком 236 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
Siemens AG - Siemens Group 2605 1
Инкома - Incoma 23 1
Leta IT-company 134 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Евросеть 1412 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4513 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1002 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14009 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13137 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 850 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4429 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3843 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2451 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2887 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4223 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4092 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13026 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25042 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25109 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22086 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3370 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 788 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2183 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10295 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10683 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32354 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3013 2
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 103 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1402 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5097 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 406 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 698 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 261 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4233 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2274 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 523 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 218 1
Cisco Security 15 2
Linux OS 10344 1
Microsoft Azure 1434 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Cisco SecureX 10 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 69 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 8 1
Nokia 7650 63 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ESET NOD32 Firewall - NOD32 Gateway Security 9 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 45 1
S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз 21 1
Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 4 1
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 1
Слизень Виталий 243 1
Сысоев Игорь 38 1
Земков Сергей 159 1
Юфаркин Александр 10 1
Лукацкий Алексей 124 1
Гудилин Олег 30 1
Курьянов Сергей 162 1
Ларионов Константин 2 1
Шалманов Сергей 201 1
Богданов Дмитрий 6 1
Вишняков Дмитрий 10 1
Албитов Андрей 31 1
Афанасьев Алексей 25 1
Шевченко Алексей 10 1
Каменский Игорь 7 1
Трепова Лариса 4 1
Леокумович Никита 4 1
Медведев Алексей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 2
Америка - Американский регион 2177 2
Германия - Федеративная Республика 12815 2
Европа 24442 2
Нептун - планета Солнечной системы 202 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2647 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5999 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10288 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6540 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 603 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8297 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8034 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 952 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2844 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6592 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3222 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19483 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1441 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6422 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7090 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
Juniper Research 536 1
РАН - Российская академия наук 1946 1
Связь-Экспокомм 113 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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