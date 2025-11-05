Разделы

UserGate и Hadal стали технологическими партнерами

Компании UserGate и Hadal объявили о начале технологического партнерства. Платформа Hadal Project обеспечит заказчикам плавную и безболезненную миграцию с иностранных решений на продукты UserGate с помощью технологий цифрового двойника сетевой инфраструктуры. Автоматизация перехода на отечественные технологии особенно актуальна для предприятий, имеющих сложную сетевую архитектуру, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Обеспечить технологический суверенитет можно только комплексно. Большинство заказчиков, мигрируя на отечественные решения, вынуждены не просто заменять отдельные узлы сетевой инфраструктуры, а фактически выстраивать ее заново. Это сложный процесс, который предполагает разработку архитектуры, карты сети, формирование полного комплекса настроек, правил управления трафиком и политик сетевой безопасности. Интеграция UserGate NGFW — как программного решения, так и программно-аппаратных комплексов, — и платформы Hadal позволит в значительной мере автоматизировать этот процесс, сократить сроки внедрения, избежать ошибок, сделать процесс перехода эффективным, а уровень защиты от киберугроз — максимально высоким. Технологическое партнерство с Hadal является важным шагом на пути развития продукта UTMS к цифровому двойнику», — сказал Михаил Кадер, архитектор клиентского опыта будущего UserGate.

Hadal — компания, основанная молодыми учеными и выпускниками МФТИ. Она разработала и развивает платформу цифрового двойника сетевой инфраструктуры, адресованную для безопасного тестирования изменений в архитектуре в условиях изолированной среды. Hadal Project — инструмент, позволяющий провести качественную и безболезненную миграцию сетевой инфраструктуры заказчиков на новые технологии, обеспечить предсказуемость результатов проекта трансформации, предотвратить возникновение киберрисков. В основе Hadal лежат фундаментальные математические исследования и методы формальной верификации сетевых инфраструктур.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Технологический суверенитет — далеко не единственная задача заказчиков, решаемая благодаря поддержке продуктов UserGate платформой Hadal. Благодаря интеграции решений предприятия смогут обеспечить эффективность всего комплекса работ, связанных с управлением и развитием инфраструктуры: эксплуатации сетей, тестирования изменений, разработки новых правил обеспечения кибербезопасности, расследования и предотвращения киберинцидентов.

«UserGate сегодня — это один из наиболее технологически развитых российских межсетевых экранов нового поколения. Этот NGFW работает в инфраструктуре многих предприятий. Крупные заказчики рассматривают программные решения и ПАК UserGate в числе обязательных в проектах по созданию корпоративных систем информационной безопасности. Мы вместе с коллегами из UserGate провели большую работу, которая позволила обеспечить полноценную поддержку UserGate NGFW в рамках Hadal Project, и это даст возможность клиентам наших компаний сделать действительно эффективными как программы импортозамещения, так и разработку путей дальнейшего развития инфраструктур», — сказал Дмитрий Ларин, CPO Hadal Project.

