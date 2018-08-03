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UMTS Universal Mobile Telecommunications System UMTS Forum



03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS
28.04.2016 Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске
03.02.2016 Сотовикам разрешат переходить с 3G на 4G
16.05.2013 МТС включила 3G в Подмосковье на полную мощность
31.05.2012 Тест LTE-устройств Yota и «МегаФон». ФОТО
16.03.2012 «МегаФон» построил за месяц более 100 базовых станций UMTS-900 в Москве и Московской области
22.02.2012 ZyXEL представила универсальный 3G/4G-интернет-центр для подключения через сети LTE и UMTS
30.09.2011 «Мегафон» предрек смерть GSM
19.05.2011 Самым скоростным оператором мобильного интернета в Москве оказался «Мегафон»
10.03.2011 У МТС, «Билайна» и «Мегафона» появится конкурент в 3G
01.11.2010 Россия: 3G дойдет до глубинки
29.10.2010 ГКРЧ разрешила «большой тройке» развертывание сетей 3G в диапазоне 900/1800 МГц в Московском регионе
25.02.2010 Huawei представила трехрежимный модем с поддержкой LTE, UMTS и GSM
19.02.2010 «ВымпелКом» создал опытную сеть UMTS 900
03.06.2009 Москвичи скупили половину 3G-телефонов
21.04.2009 Россия: продажи 3G-телефонов в 2008 г. выросли на 68%
21.04.2008 Беспроводной доступ жаждет мобильности
03.10.2007 «МегаФон» построил первый в России фрагмент 3G-сети
09.04.2007 Ericsson и ЛОНИИС провели тестирование узла связи стандарта UMTS MSS
06.04.2007 Специалисты отдают 3G-лицензии "большой тройке"
14.02.2007 3GSM: Huawei представляет «широкополосный стиль жизни»
28.12.2006 Российские сотовики прорвутся на полпоколения вперед
06.12.2006 Alcatel-Lucent приобретет бизнес UMTS Nortel за $320 млн.
06.12.2006 Huawei испытала видеосервис HSDPA с использованием UMTS 900 МГц
17.11.2006 Fujitsu Siemens создал новый ноутбук с UMTS
15.11.2006 Qualcomm расширила семейство чипов для UMTS
17.10.2006 В Латинской Америке построена первая сеть UMTS
28.09.2006 Fujitsu Siemens представил ноутбук с поддержкой UMTS
01.09.2006 Nortel продаст Alcatel подразделение по разработке оборудования UMTS
01.06.2006 Huawei построит сеть UMTS/GSM в Таджикистане для "Вымпелкома"
12.04.2006 Nortel и Qualcomm установили отраслевой рекорд скорости с использованием HSDPA
30.03.2006 Fujitsu Siemens Lifebook Q2010: сверхлегкий ноутбук с UMTS
20.02.2006 Cisco предложил операторам мобильной связи программу оптимизации сетей IP RAN
15.02.2006 3GSM: Nortel и Vodafone демонстрируют высокую скорость передачи данных на мобильники
13.02.2006 3GSM: Nortel расширит зону покрытия GSM/UMTS-сетей
13.02.2006 3GSM: Nortel продемонстрировала самую высокую скорость мобильной передачи данных
13.02.2006 3GSM: Nortel представит новейшие технологии мобильной широкополосной связи
13.02.2006 3GSM: Sony Ericsson представил тонкий UMTS-телефон
13.12.2005 "Астелит" обратился в НКРС Украины с заявкой на получение UMTS-лицензии
02.12.2005 "Укртелеком" получил от НКРС лицензию на мобильную связь стандарта UMTS

Публикаций - 1356, упоминаний - 1698

UMTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 216
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 206
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 148
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 142
Siemens AG - Siemens Group 2531 123
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 117
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 105
Samsung Electronics 9670 87
Huawei 3461 82
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 82
Vodafone Group 1341 79
Lenovo Motorola 3502 68
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 66
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 55
Apple Inc 11108 48
Qualcomm Technologies 1692 48
HTC Corporation 1490 46
Nortel Networks 1295 45
Telefonica - Telefónica España 547 44
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 43
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 43
Orange France Télécom 654 43
Deutsche Telekom 909 42
NTT DoCoMo 1132 41
Sony Ericsson 1123 40
Orange S.A. - Orange Group 1026 40
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 40
Microsoft Corporation 23399 38
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 688 35
Sony 6470 34
Sonera 312 33
LG Electronics 3530 32
Укртелеком 240 31
Fujitsu 2030 30
Intel Corporation 11625 30
Киевстар - Kyivstar 501 28
Huawei Technologies 391 28
Telia Company - TeliaSonera 827 27
Google LLC 10871 27
Mobilcom 91 26
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 19
Mannesmann 98 9
SoftBank Group 246 8
Евросеть 1397 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 7
РЖД - Российские железные дороги 1598 7
UMA - United Music Agency 38 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 6
ИСК - Ижевская строительная компания 5 6
EPIC Telecom Invest 198 5
Связной ГК 1329 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 528 5
Dixis - Диксис 359 4
Enel Group - Энел Россия 41 4
Почта России ПАО 1973 4
Carl Zeiss 298 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 4
Альфа-Групп 659 4
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 301 3
Mobil - Мобил 52 3
Телефорум 93 3
Ferrari NV 152 3
Netton Consulting Group 35 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 3
Газпром ПАО 1144 3
Ford 396 3
Asianet 8 2
Nike 174 2
IKEA - ИКЕА 145 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 345 2
Hyundai Motor 332 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10306 95
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 77
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 69
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 52
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 42
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 850 12
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 11
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 11
Президент Российской Федерации 3664 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 8
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 6
Верховный суд Российской Федерации 777 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 6
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 59 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 5
Президент Украины 118 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 5
Администрация Президента РФ 976 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 3
СБУ - Служба безопасности Украины 72 3
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 3
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 3
Правительство Москвы 1969 3
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 3
Верховный суд Индии 22 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 3
ДНР - Почта Донбасса 9 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 12 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1366 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 2
Петербургский метрополитен ГУП 111 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 191
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 42
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 17
WiMAX Forum 68 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
Единая Россия - Политическая партия 259 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1352 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 21 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6165 473
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17308 241
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5921 221
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11455 195
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78773 150
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 650 141
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6676 132
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21744 115
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13523 112
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17205 109
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 108
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5618 106
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 652 104
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21925 102
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 1937 101
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9284 90
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3897 79
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14362 79
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8399 72
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 65
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7329 64
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7436 60
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 60
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2909 55
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 535 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21169 49
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 48
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3226 44
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5778 42
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8170 41
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 40
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3868 39
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1463 39
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 797 36
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 853 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13081 33
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1017 32
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 30
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 29
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 361 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4340 77
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2279 61
Microsoft Windows 10 13413 51
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 48
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 43
Google Android 12438 40
Apple iPhone - серия смартфонов 6573 39
Nokia Symbian OS 1399 33
Apple iPad 3727 22
Linux OS 8158 22
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 20
Fujitsu LifeBook 167 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 19
Microsoft Windows Mobile 6 59 18
Apple iPhone 5 752 18
Microsoft Windows 2000 12614 18
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 76 18
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 17
TI OMAP 122 16
Marvell PXA 40 15
Microsoft Skype 1965 14
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 14
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 14
Oracle Java - язык программирования 2751 14
Huawei E - серия роутеров 37 13
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 348 12
Nokia Nseries 432 12
МТС 3G-сеть 109 12
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 12
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 12
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 12
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 11
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 10
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 10
Apple iPad mini 401 10
HTC Touch - серия смартфонов 69 10
Intel Core Solo 86 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 10
Microsoft Office 3406 10
Apple iOS 6725 9
Ксенин Алекс 311 25
Никифоров Николай 1172 17
Рейман Леонид 1030 16
Солонин Виталий 89 13
Медведев Дмитрий 1626 13
Щеголев Игорь 689 11
Ахметов Ринат 53 11
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Иванов Олег 136 6
Меламед Леонид 150 6
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Химич Роман 44 5
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Морошкин Александр 118 5
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Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
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Айбашева Анна 97 4
Погребинский Антон 45 4
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Путин Владимир 2696 4
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Полонский Дмитрий 15 4
Громаков Юрий 9 4
Солдатенков Сергей 160 4
Швайбович Владислав 18 4
Гиголаев Хасан 6 4
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Корнеев Сергей 83 4
Ющенко Виктор 38 4
Прянишников Николай 287 3
Сердюков Анатолий 83 3
Умаров Михаил 56 3
Свердлов Денис 181 3
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Анкилов Константин 100 3
Россия - РФ - Российская федерация 121552 341
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 275
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 180
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 132
Германия - Федеративная Республика 11762 131
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 82
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 70
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Италия - Итальянская Республика 4211 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 66
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6083 60
Нидерланды 3289 54
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Азия - Азиатский регион 4635 45
Швеция - Королевство 3449 39
Южная Корея - Республика 6253 31
Австрия - Австрийская Республика 1110 30
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 30
Китай - Тайвань 3662 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 26
Америка 2151 25
Таджикистан - Республика 758 24
Испания - Каталония - Барселона 715 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1997 24
Россия - СФО - Новосибирск 3666 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3421 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2866 21
Америка Северная 2827 21
Беларусь - Белоруссия 4170 20
Финляндия - Финляндская Республика 3460 20
Узбекистан - Республика 1392 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 19
Европа Восточная 2989 19
Россия - ЮФО - Республика Крым 767 17
Казахстан - Республика 4752 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14890 55
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3241 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23613 35
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5183 17
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 14
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6824 12
Абонентская база - Абонентская плата 5283 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7392 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1791 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1778 6
Ergonomics - Эргономика 1488 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5629 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 6
Юриспруденция - Jurisprudence 6161 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 5
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 4
Английский язык 6144 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9886 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19589 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4870 3
Образование в России 767 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 3
Информационное общество - Государственная программа 1295 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4226 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 890 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1828 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 270 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 2
Бизнес-акселератор 350 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 73 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2978 2
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 35 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 30
Thomson Reuters - Рейтер 5764 14
FT - Financial Times 1159 13
Cellular News 233 11
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 10
Telecom.paper 167 8
Total Telecom 613 8
Прайм - Агентство экономической информации 857 7
RCR News 107 7
CNews - ZOOM.CNews 1757 7
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 6
Bloomberg 1071 5
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 4
Faulkner Information Services 100 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 298 3
AppleInsider 385 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 3
Economic Times 42 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 3
NE Asia Online 313 3
Бизнес&Балтия 2 2
Dow Jones Business News 88 2
ZDnet 595 2
Мобильные системы 113 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
AP - Associated Press 1994 2
DigiTimes - Издание 1292 2
Сellular News 31 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1168 2
Engadget - Блог о технологиях 417 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Vnunet 226 2
РБК Украина 12 2
Business Insider 204 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
Times 643 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 2
ComNews - Медиа-бизнес 94 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7401 45
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 14
Gartner - Гартнер 3467 7
IDC - International Data Corporation 4840 6
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 6
ABI Research 232 4
Gartner - Dataquest 348 4
In-Stat/MDR 64 4
SmartMarketing 73 4
Juniper Research 501 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2039 3
MForum Analytics 19 3
Piper Jaffray 101 3
Yankee Group 169 3
IHS iSuppli 397 2
S&P - Standard and Poor’s 480 2
PCMark 106 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 2
Forrester Research 812 2
In-Stat 115 2
Moody's Investors Service 135 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
Allied Business Intelligence 16 1
Mobile Research Group 67 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
IHS Infonetics Research 90 1
Frost & Sullivan 200 1
Current Analysis 24 1
NPD DisplaySearch 282 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Harris Interactive 83 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 149 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Synergy Research Group 39 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Strategy Analytics 283 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 11
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 112 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 66 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 43 1
РАН - Российская академия наук 1791 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1284 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 22
CeBIT 461 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
ИнфоКом 85 4
Связь-Экспокомм 94 4
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1711 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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MacWorld Expo 35 1
Photokina 61 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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