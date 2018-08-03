Индексная книга CNews*
UMTS Universal Mobile Telecommunications System UMTS Forum
Публикаций - 1356, упоминаний - 1698
UMTS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 25
|Никифоров Николай 1172 17
|Рейман Леонид 1030 16
|Солонин Виталий 89 13
|Медведев Дмитрий 1626 13
|Щеголев Игорь 689 11
|Ахметов Ринат 53 11
|Брюквин Юрий 285 8
|Ушацкий Андрей 104 6
|Иванов Олег 136 6
|Меламед Леонид 150 6
|Жаров Александр 174 5
|Химич Роман 44 5
|Кусков Денис 218 5
|Морошкин Александр 118 5
|Скородумов Андрей 12 5
|Ройтман Евгений 43 5
|Изосимов Александр 193 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Астафьева Ирина 37 4
|Айбашева Анна 97 4
|Погребинский Антон 45 4
|Осадчая Екатерина 47 4
|Путин Владимир 2696 4
|Косинов Михаил 14 4
|Асланян Сергей 98 4
|Полонский Дмитрий 15 4
|Громаков Юрий 9 4
|Солдатенков Сергей 160 4
|Швайбович Владислав 18 4
|Гиголаев Хасан 6 4
|Синчуков Алексей 11 4
|Корнеев Сергей 83 4
|Ющенко Виктор 38 4
|Прянишников Николай 287 3
|Сердюков Анатолий 83 3
|Умаров Михаил 56 3
|Свердлов Денис 181 3
|Хасьянова Гульнара 120 3
|Анкилов Константин 100 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.