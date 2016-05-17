ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз

Представитель Qrator Labs вошёл в исследовательскую комиссию Международного Союза Электросвязи ального сообщества. По итогам выступления, Алексея Семеняку пригласили в исследовательскую комиссию ITU, чья работа посвящена качеству интернет-сервисов.

Lantech выпустил управляемый промышленный коммутатор с 16 HiPoE-портами и поддержкой стандарта ITU G.8032 ор относиться к классу сетевого оборудования L2+ и рассчитан на работу в рамках системы видеонаблюдения промышленных и транспортных предприятий. Важно отметить, что IPGS-3416DSFPM использует стандарт ITU G.8032, благодаря которому может работать в сетях со сложной кольцевой топологией и при этом обеспечивает самовосстановление сети после сбоев менее чем за 20 мс. Кроме того, этот коммутатор

Международный союз электросвязи одобрил требования к автомобильным устройствам экстренного вызова ванный специалистами НП «ГЛОНАСС». В заседании исследовательской комиссии 12 сектора стандартизации Международного союза электросвязи (ITU), в рамках которой состоялось обсуждение, принял участ

Международный союз электросвязи осудил спутниковое глушение . После начала глушения пострадавшие вещатели были вынуждены перейти на резервные частоты. Протесты Международного союза электросвязи вряд ли смогут повлиять на страны, осуществляющие спутников

Европейский вещательный союз против спутникового глушения й конференции, является первым важным шагом в правильном направлении. Теперь мы ожидаем, что службы Международного союза электросвязи будут бдительными и готовыми реагировать на преднамеренные

Россия вновь избрана в Совет Международного союза электросвязи зи и массовых телекоммуникаций РФ Игорь Щеголев, принимавший участие в работе форума в Гвадалахаре, Союз электросвязи является «признанным и эффективным органом международной координации исполь

Международный союз электросвязи вновь возглавил Хамадун Туре язи (МСЭ) вновь возглавил Хамадун Туре. Доктор Туре дал высокую оценку деятельности России в рамках Международного союза электросвязи и перспективам развития в РФ телекоммуникаций. «В России се

75% населения Земли не имеет доступа в интернет Согласно новому исследованию Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union (ITU), на конец прош

По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) опубликовал новое исследование, в котором сравнил

ITU: каждый пятый ребенок в интернете становится жертвой преступников Как сообщает центр новостей ООН, 10 февраля отмечался Всемирный день безопасного интернета. Идея его празднования принадлежит Еврокомиссии. Она была поддержана Всемирным союзом электросвязи (ITU). В этом году этот день был посвящен защите детей от таящихся во всемирной паутине опасностей. Юное поколение является наиболее активным и наиболее уязвимым пользователем интернета. Ежеднев

Две трети землян пользуются мобильниками услуг сотовой связи в мире в этом году достигнет 4 млрд., сообщает Международный союз электросвязи (ITU). Этот вид коммуникации развивается необычайно бурными темпами. Еще в 2000 г. проникновен

Международный союз электросвязи получил премию "Эмми" Как сообщает центр новостей ООН, Международный союз электросвязи (МСЭ) удостоен престижной телевизионной премии "Эмми" за рабо

Главное бюро МСЭ г. Москвы заказывает сопровождение ИС опровождению и техническому обслуживанию информационной системы автоматизации деятельности филиалов Главного бюро МСЭ (ИС ОРИОН). Услуги, которые необходимо предоставить в период с 16 мая по 31

IP-телевидение дождалось стандартов ITU (International Telecommunication Union — Международный союз электросвязи, МСЭ) завершил р

Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей" информационных технологий и связи Российской Федерации. Заседание, посвященное открытию конференции, провел г-н Кремер, председатель Исполкома АДЭ, заместитель председателя исследовательской комиссии ITU-Т по информационной безопасности. С приветствиями к участникам конференции обратились г-н Антонюк, заместитель Министра информационных технологий и связи Российской Федерации, г-н Горбачев,

Мобильниками пользуется четверть всех землян Эта цифра демонстрирует резкий рост количества абонентов сотовой связи, особенно в развивающихся странах, по сравнению с первой половиной прошедшего десятилетия: по данным ITU, с 2000 года количество пользователей мобильников выросло вдвое. По темпам роста числа пользователей мобильная телефония превосходит фиксированную связь, которая на сегодняшний день насчиты

Количество пользователей мобильников составило более 1,5 млрд. ьзователей мобильных телефонов по состоянию на середину 2004 года составило 1,5 млрд. человек, то есть четверть всего населения земли, говорится в заявлении Международного союза по телекоммуникациям (ITU). Согласно данным годового доклада агентства ООН, число пользователей с 2000 года выросло почти вдвое, особенно в развивающихся странах. ITU также сообщил, что рост числа пользовател

Выставка ITU Telecom World может поменять прописку орится в официальном пресс-релизе организатора выставки Международного телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union - ITU), уже принято решение начать переговоры с властям

ITU принял модель сетевой безопасности Лабораторий Белла за основу нового стандарта Международный союз связи ITU принял модель сетевой безопасности Bell Labs Network Security Model, разработанную в Лабораториях Белла (исследовательское подразделение Lucent), за основу нового стандарта обеспечения безо

ITU представил рейтинг стран по уровню цифровизации и связи Международный союз электросвязи (ITU) опубликовал рейтинг стран мира по уровню цифровизации и связи. В нем фигурируют 178 стра

Международный Союз Электросвязи переживает кризис В руководстве Международного Союза Электросвязи (ITU) назрел кризис: генерального секретаря организации Йош

Модемы продолжают жить и развиваться: Протокол V.92 г, на фоне почти реквиема западных аналитиков по поводу модемного бизнеса, исследовательская группа Международного союза электросвязи (ITU-T) в феврале 2000 г. обсуждает последние технические д

Модемы продолжают жить и развиваться: Протокол V.92 г, на фоне почти реквиема западных аналитиков по поводу модемного бизнеса, исследовательская группа Международного союза электросвязи (ITU-T) в феврале 2000 г. обсуждает последние технические д

ITU и Cisco расширят интернет-ликбез для развивающихся стран Международный Союз Электросвязи (ITU) и компания Cisco Systems объявили о расширении образовательной инициативы по подготовке

ITU: насколько распространен мобильный доступ в интернет? Международный союз телекоммуникаций (ITU) опубликовал результаты первого исследования по уровню использования интернета с мобильных платформ в различных странах. Первым в списке оказался Гонконг, за которым следуют Дания и Швеция.

Треть пользователей Сети живет в Азиатско-Тихоокеанском регионе Согласно данным Международного Союза Телекоммуникаций (International Telecommunication Union - ITU), одна треть пользователей интернета проживает в

Cегодня отмечается Всемирный день телекоммуникаций ООН ИКТ для всех: повышение способности каждого преодолевать информационное неравенство". 17 мая создан ITU - "International Telegraph Union" (Международный Телеграфный Союз), с 1932 г. - "Internat

ITU: "цифровой разрыв" между развитыми и развивающимися странами увеличивается Согласно последним данным Международного телекоммуникационного союза (ITU) так называемый "цифровой разрыв" между развитыми и развивающимися странами продолжает расти. Напомним, что данным неформальным термином принято обозначать соотношение показателей доступнос

По оценке ITU, в мире почти 1 млрд. мобильных телефонов По данным Международного Союза Телекоммуникаций (ITU), количество используемых мобильных телефонов в 2001 году увеличилось на 38% и почти достигло 1 миллиарда. Проводных телефонов по-прежнему больше - 1,045 млрд., однако в ближайшем времени о

Совет Федерации одобрил Закон о ратификации Россией Поправочных документов Международного Союза Электросвязи прочных позиций не только на внутреннем, но и на международном рынке связи. Роль членства России в Международном Союзе Электросвязи чрезвычайно велика в связи с функциями этой международной ор

ITU начал раздачу универсальных персональных телефонных номеров Международный союз телекоммуникаций (ITU) присвоил международный код +878 и сочетание первых цифр 10 некоммерческой ассоциации VISIONng, члены которой первыми получат уникальные "Универсальные персональные телефонные номера" (UPTN

ITU и IETF достигли соглашения о стандарте на шлюзы Megaco/H.248 Авторитетные международные организации по телекоммуникациям и развитию интернета International Telecommunication Union (ITU) и Internet Engineering Task Force (IETF) пришли к

Международный союз телекоммуникаций (ITU) выпустил спецификацию V.92 для аналоговых модемов Международный союз телекоммуникаций (ITU) выпустил спецификацию V.92, которая пополнила семейство протоколов для аналоговых модемов. Новый стандарт имеет следующие преимущества. 1. Скорость закачивания информации (upload) увеличен

Международный Союз электросвязи присоединился к Меморандуму о Взаимопонимании по электронному бизнесу в поддержку электронной коммерции Международный Союз электросвязи (ITU) подписал Меморандум о Взаимопонимании по электронному бизнесу, присоединившись к трем ве