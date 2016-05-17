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ITU International Telecommunication Union МСЭ Международный союз электросвязи International Telegraph Union Международный телеграфный союз

ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз

СОБЫТИЯ


17.05.2016 Представитель Qrator Labs вошёл в исследовательскую комиссию Международного Союза Электросвязи

ального сообщества. По итогам выступления, Алексея Семеняку пригласили в исследовательскую комиссию ITU, чья работа посвящена качеству интернет-сервисов.
12.10.2015 Lantech выпустил управляемый промышленный коммутатор с 16 HiPoE-портами и поддержкой стандарта ITU G.8032

ор относиться к классу сетевого оборудования L2+ и рассчитан на работу в рамках системы видеонаблюдения промышленных и транспортных предприятий. Важно отметить, что IPGS-3416DSFPM использует стандарт ITU G.8032, благодаря которому может работать в сетях со сложной кольцевой топологией и при этом обеспечивает самовосстановление сети после сбоев менее чем за 20 мс. Кроме того, этот коммутатор
21.05.2015 Международный союз электросвязи одобрил требования к автомобильным устройствам экстренного вызова

ванный специалистами НП «ГЛОНАСС». В заседании исследовательской комиссии 12 сектора стандартизации Международного союза электросвязи (ITU), в рамках которой состоялось обсуждение, принял участ
31.10.2012 Международный союз электросвязи осудил спутниковое глушение

. После начала глушения пострадавшие вещатели были вынуждены перейти на резервные частоты. Протесты Международного союза электросвязи вряд ли смогут повлиять на страны, осуществляющие спутников
22.02.2012 Европейский вещательный союз против спутникового глушения

й конференции, является первым важным шагом в правильном направлении. Теперь мы ожидаем, что службы Международного союза электросвязи будут бдительными и готовыми реагировать на преднамеренные

12.10.2010 Россия вновь избрана в Совет Международного союза электросвязи

зи и массовых телекоммуникаций РФ Игорь Щеголев, принимавший участие в работе форума в Гвадалахаре, Союз электросвязи является «признанным и эффективным органом международной координации исполь
08.10.2010 Международный союз электросвязи вновь возглавил Хамадун Туре

язи (МСЭ) вновь возглавил Хамадун Туре. Доктор Туре дал высокую оценку деятельности России в рамках Международного союза электросвязи и перспективам развития в РФ телекоммуникаций. «В России се
26.05.2010 75% населения Земли не имеет доступа в интернет

Согласно новому исследованию Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union (ITU), на конец прош
24.02.2010 По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии

Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) опубликовал новое исследование, в котором сравнил
11.02.2009 ITU: каждый пятый ребенок в интернете становится жертвой преступников

Как сообщает центр новостей ООН, 10 февраля отмечался Всемирный день безопасного интернета. Идея его празднования принадлежит Еврокомиссии. Она была поддержана Всемирным союзом электросвязи (ITU). В этом году этот день был посвящен защите детей от таящихся во всемирной паутине опасностей. Юное поколение является наиболее активным и наиболее уязвимым пользователем интернета. Ежеднев
26.09.2008 Две трети землян пользуются мобильниками

услуг сотовой связи в мире в этом году достигнет 4 млрд., сообщает Международный союз электросвязи (ITU). Этот вид коммуникации развивается необычайно бурными темпами. Еще в 2000 г. проникновен
26.08.2008 Международный союз электросвязи получил премию "Эмми"

Как сообщает центр новостей ООН, Международный союз электросвязи (МСЭ) удостоен престижной телевизионной премии "Эмми" за рабо
27.03.2008 Главное бюро МСЭ г. Москвы заказывает сопровождение ИС

опровождению и техническому обслуживанию информационной системы автоматизации деятельности филиалов Главного бюро МСЭ (ИС ОРИОН). Услуги, которые необходимо предоставить в период с 16 мая по 31
20.12.2007 IP-телевидение дождалось стандартов

ITU (International Telecommunication Union — Международный союз электросвязи, МСЭ) завершил р
12.04.2007 Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей"

информационных технологий и связи Российской Федерации. Заседание, посвященное открытию конференции, провел г-н Кремер, председатель Исполкома АДЭ, заместитель председателя исследовательской комиссии ITU-Т по информационной безопасности. С приветствиями к участникам конференции обратились г-н Антонюк, заместитель Министра информационных технологий и связи Российской Федерации, г-н Горбачев,
10.12.2004 Мобильниками пользуется четверть всех землян

Эта цифра демонстрирует резкий рост количества абонентов сотовой связи, особенно в развивающихся странах, по сравнению с первой половиной прошедшего десятилетия: по данным ITU, с 2000 года количество пользователей мобильников выросло вдвое. По темпам роста числа пользователей мобильная телефония превосходит фиксированную связь, которая на сегодняшний день насчиты
09.12.2004 Количество пользователей мобильников составило более 1,5 млрд.

ьзователей мобильных телефонов по состоянию на середину 2004 года составило 1,5 млрд. человек, то есть четверть всего населения земли, говорится в заявлении Международного союза по телекоммуникациям (ITU). Согласно данным годового доклада агентства ООН, число пользователей с 2000 года выросло почти вдвое, особенно в развивающихся странах. ITU также сообщил, что рост числа пользовател
01.04.2004 Выставка ITU Telecom World может поменять прописку

орится в официальном пресс-релизе организатора выставки Международного телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union - ITU), уже принято решение начать переговоры с властям
22.03.2004 ITU принял модель сетевой безопасности Лабораторий Белла за основу нового стандарта

Международный союз связи ITU принял модель сетевой безопасности Bell Labs Network Security Model, разработанную в Лабораториях Белла (исследовательское подразделение Lucent), за основу нового стандарта обеспечения безо
24.11.2003 ITU представил рейтинг стран по уровню цифровизации и связи

Международный союз электросвязи (ITU) опубликовал рейтинг стран мира по уровню цифровизации и связи. В нем фигурируют 178 стра
29.09.2003 Международный Союз Электросвязи переживает кризис

В руководстве Международного Союза Электросвязи (ITU) назрел кризис: генерального секретаря организации Йош
06.03.2003 Модемы продолжают жить и развиваться: Протокол V.92

г, на фоне почти реквиема западных аналитиков по поводу модемного бизнеса, исследовательская группа Международного союза электросвязи (ITU-T) в феврале 2000 г. обсуждает последние технические д
06.03.2003 Модемы продолжают жить и развиваться: Протокол V.92

г, на фоне почти реквиема западных аналитиков по поводу модемного бизнеса, исследовательская группа Международного союза электросвязи (ITU-T) в феврале 2000 г. обсуждает последние технические д
06.12.2002 ITU и Cisco расширят интернет-ликбез для развивающихся стран

Международный Союз Электросвязи (ITU) и компания Cisco Systems объявили о расширении образовательной инициативы по подготовке

19.09.2002 ITU: насколько распространен мобильный доступ в интернет?

Международный союз телекоммуникаций (ITU) опубликовал результаты первого исследования по уровню использования интернета с мобильных платформ в различных странах. Первым в списке оказался Гонконг, за которым следуют Дания и Швеция.
24.06.2002 Треть пользователей Сети живет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Согласно данным Международного Союза Телекоммуникаций (International Telecommunication Union - ITU), одна треть пользователей интернета проживает в

17.05.2002 Cегодня отмечается Всемирный день телекоммуникаций ООН

ИКТ для всех: повышение способности каждого преодолевать информационное неравенство". 17 мая создан ITU - "International Telegraph Union" (Международный Телеграфный Союз), с 1932 г. - "Internat
21.03.2002 ITU: "цифровой разрыв" между развитыми и развивающимися странами увеличивается

Согласно последним данным Международного телекоммуникационного союза (ITU) так называемый "цифровой разрыв" между развитыми и развивающимися странами продолжает расти. Напомним, что данным неформальным термином принято обозначать соотношение показателей доступнос
12.02.2002 По оценке ITU, в мире почти 1 млрд. мобильных телефонов

По данным Международного Союза Телекоммуникаций (ITU), количество используемых мобильных телефонов в 2001 году увеличилось на 38% и почти достигло 1 миллиарда. Проводных телефонов по-прежнему больше - 1,045 млрд., однако в ближайшем времени о
27.12.2001 Совет Федерации одобрил Закон о ратификации Россией Поправочных документов Международного Союза Электросвязи

прочных позиций не только на внутреннем, но и на международном рынке связи. Роль членства России в Международном Союзе Электросвязи чрезвычайно велика в связи с функциями этой международной ор
13.12.2001 ITU начал раздачу универсальных персональных телефонных номеров

Международный союз телекоммуникаций (ITU) присвоил международный код +878 и сочетание первых цифр 10 некоммерческой ассоциации VISIONng, члены которой первыми получат уникальные "Универсальные персональные телефонные номера" (UPTN
10.08.2000 ITU и IETF достигли соглашения о стандарте на шлюзы Megaco/H.248

Авторитетные международные организации по телекоммуникациям и развитию интернета International Telecommunication Union (ITU) и Internet Engineering Task Force (IETF) пришли к
07.07.2000 Международный союз телекоммуникаций (ITU) выпустил спецификацию V.92 для аналоговых модемов

Международный союз телекоммуникаций (ITU) выпустил спецификацию V.92, которая пополнила семейство протоколов для аналоговых модемов. Новый стандарт имеет следующие преимущества. 1. Скорость закачивания информации (upload) увеличен
07.04.2000 Международный Союз электросвязи присоединился к Меморандуму о Взаимопонимании по электронному бизнесу в поддержку электронной коммерции

Международный Союз электросвязи (ITU) подписал Меморандум о Взаимопонимании по электронному бизнесу, присоединившись к трем ве
24.06.1999 ITU предложила стандартизировать технологию G.lite

International Telecommunications Union (ITU), международная организация, регулирующая работу индустрии связи, выступила за принятие технологии G.lite в качестве промышленного стандарта. По мнению экспертов организации, стандартизация

Публикаций - 475, упоминаний - 677

ITU и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 43
Ростелеком 11103 40
МегаФон 11081 35
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 27
Huawei 4749 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 21
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 601 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5827 18
Microsoft Corporation 25931 16
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс - Космоконнект 204 15
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 878 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 14
Cisco Systems 5387 14
Google LLC 12858 13
Yandex - Яндекс 9469 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3406 12
Lenovo Motorola 3577 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 130 9
ADVA Optical Networking - MRV Communications 222 9
Samsung Electronics 11194 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2161 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1580 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 8
Siemens AG - Siemens Group 2677 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1426 7
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 7
TI - Texas Instruments Incorporated 851 7
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 7
Apple Inc 13354 7
IBM - International Business Machines Corp 9724 7
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 834 6
AT&T Inc 1727 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1601 6
D-Link - Д-Линк Трейд 400 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1872 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 5
Возрождение - Коммерческий банк 361 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 517 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
РЖД - Российские железные дороги 2113 3
Связной ГК 1406 3
BMW Group 486 2
Microsoft - LinkedIn 710 2
Альфа-Групп 753 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1976 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 159 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 2
РАВИС 11 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 144 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
PAPU - Pan African Postal Union - Панафриканский почтовый союз 2 2
eBay Inc 1644 2
Почта России ПАО 2407 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1573 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 450 1
Альфа-Банк 1997 1
Hyundai Motor Company 441 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 541 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 258 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Volvo Cars 263 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 625 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
Volkswagen Group - VW 315 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 155 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 126
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 66
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 20
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 15
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 14
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 12
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 11
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 300 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4102 10
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 285 9
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 388 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 695 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 8
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 282 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2910 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2930 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 306 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 506 6
Федеральное казначейство России 1969 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1573 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 52
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 32
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 29
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 14
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 12
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 10
РСС - Региональное Содружество в области связи 27 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 421 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 55 3
TIA - Telecommunications Industry Association 91 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
WWWF - World Wide Web Foundation - Web Foundation 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
WiMAX Forum 69 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 1
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23362 164
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30023 130
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26748 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18462 81
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9891 72
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7466 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 60
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8787 54
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10495 48
Стандартизация - Standardization 2373 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 44
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4644 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9713 41
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10840 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 36
5G - пятое поколение мобильной связи 2708 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 34
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 33
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3106 31
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11693 30
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1723 29
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5045 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 27
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4098 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 27
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10328 26
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2945 26
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4196 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9512 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9821 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6553 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27359 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4649 24
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6949 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13673 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 22
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1790 21
Microsoft Windows 2000 8675 20
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3008 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5287 8
Apple iPhone 6 4859 7
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5956 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 542 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 6
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3132 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2594 5
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 5
Microsoft Windows 17098 5
Космодром Байконур 1072 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 129 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3749 4
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 91 4
Google YouTube - Видеохостинг 3027 4
Google Android 15420 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2590 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 567 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 190 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 3
FreePik 1911 3
Космическая связь - Бонум-1 - СНТВ-спутник 27 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1123 3
Google Chrome - браузер 1733 3
Linux OS 11758 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 3
Oracle Java - язык программирования 3513 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 303 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 465 2
Никифоров Николай 1141 25
Путин Владимир 3490 15
Рейман Леонид 1066 15
Щеголев Игорь 699 14
Медведев Дмитрий 1667 9
Touré Hamadoun - Туре Хамадун 9 9
Шадаев Максут 1246 5
Иванов Олег 161 5
Исмаилов Рашид 65 5
Кремер Аркадий 15 5
Мирошников Борис 63 5
Свердлов Денис 201 4
Чернышенко Дмитрий 582 4
Мардер Наум 116 4
Солонин Виталий 90 4
Осеевский Михаил 359 3
Мишустин Михаил 805 3
Жаров Александр 182 3
Волин Алексей 122 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 487 3
Ушацкий Андрей 105 3
Свириденко Андрей 99 3
Крупнов Александр 30 3
Солодовников Дмитрий 56 3
Ажигиров Андрей 23 3
Прохоров Юрий 64 3
Айбашева Анна 98 3
Гостев Александр 84 3
Масленников Игорь 36 3
Проколов Роман 48 3
Истомин Максим 26 3
Альтовский Евгений 42 3
Мызовский Герман 11 3
Свириденко Владимир 8 3
Twomey Paul - Туми Пол 26 3
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 3
Хасьянова Гульнара 156 3
Орловский Виктор 410 2
Носков Константин 242 2
Пак Олег 112 2
Россия - РФ - Российская федерация 169723 300
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 133
Европа 25069 100
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19499 87
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 51
Япония 13876 47
Земля - планета Солнечной системы 10937 44
Южная Корея - Республика 7141 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 40
Украина 7987 38
Германия - Федеративная Республика 13329 35
Франция - Французская Республика 8222 34
Индия - Bharat 5934 34
Азия - Азиатский регион 5975 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19900 30
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1839 30
Сингапур - Республика 1975 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4255 28
Швейцария - Женева 333 27
Швеция - Королевство 3804 27
Финляндия - Финляндская Республика 3711 27
Казахстан - Республика 6163 25
Беларусь - Белоруссия 6399 25
Африка - Африканский регион 3658 25
Нидерланды 3786 24
Канада 5100 24
Армения - Республика 2485 23
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 22
Бразилия - Федеративная Республика 2539 21
Дания - Королевство 1377 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8736 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3179 20
Грузия 1344 19
Турция - Турецкая республика 2661 18
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1129 18
Эстония - Эстонская Республика 846 17
Норвегия - Королевство 1869 17
Ближний Восток 3173 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58856 157
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 87
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 43
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18534 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6928 25
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7140 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8957 25
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9054 24
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2195 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 22
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 21
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10652 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3828 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11588 15
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 14
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3039 14
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4703 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 13
Английский язык 7100 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 12
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6017 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6663 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1939 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4676 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4030 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3824 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3094 10
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1911 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5714 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11624 17
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6144 6
Bloomberg 1664 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 130 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 5
The Register - The Register Hardware 1807 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 513 4
ComNews - Медиа-бизнес 147 4
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 4
FT - Financial Times 1309 4
Ведомости 1562 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2529 3
Total Telecom 613 3
The Economist 50 3
Times 675 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 89 2
Wired - Издание 278 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 697 2
Ars Technica 453 2
AP - Associated Press 2009 2
South China Morning Post 97 2
NE Asia Online 313 2
Newsbytes News Network 379 2
Washington Profile 142 2
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 2
ComputerWire 51 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 2
ИнформКурьерСвязь 14 2
SCMP - South China Morning Post 36 2
Wikipedia - Википедия 662 2
ZDnet 666 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1326 1
РИА Новости 1049 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 132 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 30
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 11
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 21 9
IDC - International Data Corporation 5004 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 6
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 34 5
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 5
Ookla - Detector404 - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 105 5
Gartner - Гартнер 3682 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
eMarketer 206 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Forrester Research 837 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 203 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
Global Market Insights 16 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
Strategy Analytics 285 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
GSMA Intelligence 11 1
Synergy Research Group 49 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 158 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
WWWF - World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
NPD DisplaySearch 285 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 17
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1756 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1563 5
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 3
РАН - Российская академия наук 2159 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 168 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 305 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 475 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 120 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 511 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 286 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 119 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 25 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 618 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 219 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 44 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 475 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 59 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 362 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 777 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 25 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 24
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 751 8
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 5
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Связь-Экспокомм 276 4
День молодёжи - 27 июня 1123 4
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 102 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
Honor Cup 16 1
SC Awards Europe 1 1
UBBF - Ultra-Broadband Forum - Форум сверхширокополосной связи 2 1
Международный День Интернета 6 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 667 1
Infosecurity - выставка 63 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
BakuTel - Азербайджанская международная выставка телекоммуникаций и информационных технологий 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 665 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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