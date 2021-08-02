Индексная книга CNews*
NTT DoCoMo NTT Mobile Communications Network Inc
Публикаций - 1138, упоминаний - 1869
NTT DoCoMo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 8
|Умаров Михаил 56 4
|Липатов Сергей 34 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 4
|Пачиков Степан 21 3
|Сидоров Василий 52 3
|Василенко Александр 85 3
|Симонов Игорь 100 3
|Смелянский Руслан 23 3
|Синчуков Алексей 11 3
|Юхин Артем 16 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Платонов Леонид 5 3
|Афанасьев Вячеслав 4 2
|Панкратова Оксана 42 2
|Муртазин Эльдар 55 2
|Фокин Дмитрий 20 2
|Авдеев Сергей 26 2
|Толмачева Татьяна 32 2
|Розанов Всеволод 44 2
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
|Нефедов Павел 46 2
|Chiariglione Leonardo - Чиариглионе Леонардо 3 2
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 2
|Булычев Кир 4 2
|Голубович Драгош 2 2
|Кузнецова Ольга 13 2
|Косинов Михаил 14 2
|Ставиский Дмитрий 5 2
|Попова Мария 140 2
|Кузичев Василий 8 2
|Аитов Тимур 197 2
|Петкевич Андрей 13 2
|Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 2
|Демидов Михаил 133 2
|Погребинский Антон 45 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Алексеева Марина 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.