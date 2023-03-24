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NTT DoCoMo NTT Mobile Communications Network Inc
NTT DoCoMo (полное наименование Nippon Telegraph and Telephone Mobile Communications Network Inc.) — японский оператор мобильной связи, входящий в состав группы компаний Nippon Telegraph and Telephone Group (NTT Group). Компания является крупнейшим сотовым провайдером Японии и одним из крупнейших игроков на мировом рынке телекоммуникаций. NTT DoCoMo специализируется на предоставлении услуг мобильной голосовой связи, высокоскоростного мобильного интернета (стандарты 3G/4G/5G), M2M-связи для интернета вещей (IoT) и платежных сервисов на базе NFC.
Описание деятельности и специализация
Основная деятельность компании сосредоточена в сегменте B2C (розничные услуги связи) и B2B (корпоративные решения). Ключевыми направлениями компетенций являются:
- Развитие сетевой инфраструктуры: NTT DoCoMo была первым оператором в мире, запустившим коммерческую сеть 3G (стандарт WCDMA/FOMA) и одним из пионеров внедрения LTE и 5G. Компания активно инвестирует в исследования технологий радиодоступа следующего поколения.
- Мобильный контент и сервисы: Исторически компания известна платформой i-mode, которая стала эталоном мобильного интернета в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Сегодня фокус смещен на потоковые видеоуслуги, облачные сервисы и интеграцию с экосистемой умного дома.
- Бесконтактные платежи: NTT DoCoMo является основным провайдером технологии FeliCa в Японии. Мобильные кошельки оператора используются для оплаты проезда в общественном транспорте, покупок в магазинах и доступа на мероприятия.
- Venture-инвестиции: Через дочернюю структуру DoCoMo Capital компания инвестирует в перспективные стартапы в сфере мобильных технологий, IoT и искусственного интеллекта (например, инвестиции в сервис Evernote).
Структура группы компаний
NTT DoCoMo является частью NTT Group, где около 30% акций принадлежит правительству Японии. В рамках группы компания взаимодействует с другими ключевыми подразделениями:
- NTT Communications (NTT Com): Занимается международной передачей данных, оперирует глобальной сетью магистральных каналов и дата-центрами. NTT DoCoMo использует инфраструктуру NTT Com для обеспечения роуминга и международного трафика.
- NTT Data: Крупный системный интегратор и поставщик ИТ-услуг. Сотрудничество с NTT DoCoMo включает разработку корпоративных ИТ-решений, кибербезопасность и аналитику данных.
Зарегистрированные товарные знаки
Основные бренды и торговые марки компании:
- DoCoMo / NTT DoCoMo — главный бренд оператора.
- FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) — торговое название технологии связи третьего поколения (WCDMA), используемой компанией.
- i-mode — платформа мобильного интернета и контент-сервисов.
- d-point / d-card — программы лояльности и сервисы виртуальных карт.
- DoCoMo for Business — направление корпоративных услуг.
Участие в рейтингах и рыночных позициях
Согласно данным отраслевых аналитиков (включая отчеты, публикуемые на CNews и международных рейтингах), NTT DoCoMo стабильно входит в топ-10 крупнейших мобильных операторов мира по объему выручки. В японском рынке компания сохраняет доминирующее положение по числу абонентов, опережая конкурентов KDDI (включая бренд au) и SoftBank. Группа NTT входит в список Fortune Global 500.
Клиенты и деловые связи
Поскольку NTT DoCoMo работает преимущественно на розничном рынке Японии, отдельными «ключевыми клиентами» выступают миллионы частных лиц. Однако в сегменте B2B и партнерств выделяются следующие связи:
- ТрансТелеКом (ТТК): Российский оператор магистральной связи. Стороны реализовали совместный проект по строительству подводной оптоволоконной кабельной системы HSCS (Hokkaido-Sakhalin Cable System), соединяющей Сахалин и Хоккайдо. Это обеспечивает прямой транзит данных между Россией, Японией и Европой с минимальными задержками.
- Nokia / Ericsson / Huawei: Поставщики сетевого оборудования. NTT DoCoMo заключила десятки контрактов на развертывание сетей 5G с этими вендорами.
- Sony: Стратегический партнер в области технологий NFC (FeliCa) и производства мобильных устройств, адаптированных под сети оператора.
- M2M World Alliance: NTT DoCoMo входит в международный альянс операторов (вместе с VimpelCom, KPN, SingTel и др.), разрабатывающий стандарты для интернета вещей (IoT).
Продукты и технологии
Компания предлагает широкий спектр услуг:
- Мобильная связь 5G/LTE: Услуги высокоскоростной передачи данных. NTT DoCoMo демонстрировала рекордные скорости передачи (свыше 10 Гбит/с в лабораторных условиях и более 2 Гбит/с в полевых испытаниях с движущимися объектами).
- FeliCa Mobile: Технология бесконтактной оплаты через смартфон. Используется для проезда в метро, оплаты товаров и доступа к офисным зданиям.
- M2M-решения: Подключение датчиков и устройств для промышленности, логистики и умных городов (Smart City).
- Контент-платформы: Доступ к новостям, музыке, видеоконференциям и облачному хранению данных.
В области R&D компания разрабатывает технологии оптических вычислений (квантовые компьютеры на основе фотоники), передачи данных через тело человека (RedTacton) и новых стандартов кодирования сигнала для повышения энергоэффективности сетей.
Конкуренция
На российском рынке: NTT DoCoMo не является прямым конкурентом российских операторов, так как ее операционная деятельность локализована в Японии. Однако инфраструктурные решения группы NTT (через NTT Com) могут конкурировать с магистральными услугами Ростелеком, ТТК.
Зарубежные аналоги:
- KDDI (Япония): Главный внутренний конкурент, владеющий брендом au.
- SoftBank Group Corp. (Япония): Крупный оператор сотовой связи в Японии и Азии.
- Verizon Communications (США): Один из крупнейших мировых операторов 5G.
- Vodafone Group (Великобритания/Европа): Глобальный телеком-гигант.
- China Mobile (Китай): Крупнейший в мире оператор по числу абонентов.
Информация актуальна на 21.07.2026
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