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NTT DoCoMo NTT Mobile Communications Network Inc

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc

NTT DoCoMo (полное наименование Nippon Telegraph and Telephone Mobile Communications Network Inc.) — японский оператор мобильной связи, входящий в состав группы компаний Nippon Telegraph and Telephone Group (NTT Group). Компания является крупнейшим сотовым провайдером Японии и одним из крупнейших игроков на мировом рынке телекоммуникаций. NTT DoCoMo специализируется на предоставлении услуг мобильной голосовой связи, высокоскоростного мобильного интернета (стандарты 3G/4G/5G), M2M-связи для интернета вещей (IoT) и платежных сервисов на базе NFC.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность компании сосредоточена в сегменте B2C (розничные услуги связи) и B2B (корпоративные решения). Ключевыми направлениями компетенций являются:

  • Развитие сетевой инфраструктуры: NTT DoCoMo была первым оператором в мире, запустившим коммерческую сеть 3G (стандарт WCDMA/FOMA) и одним из пионеров внедрения LTE и 5G. Компания активно инвестирует в исследования технологий радиодоступа следующего поколения.
  • Мобильный контент и сервисы: Исторически компания известна платформой i-mode, которая стала эталоном мобильного интернета в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Сегодня фокус смещен на потоковые видеоуслуги, облачные сервисы и интеграцию с экосистемой умного дома.
  • Бесконтактные платежи: NTT DoCoMo является основным провайдером технологии FeliCa в Японии. Мобильные кошельки оператора используются для оплаты проезда в общественном транспорте, покупок в магазинах и доступа на мероприятия.
  • Venture-инвестиции: Через дочернюю структуру DoCoMo Capital компания инвестирует в перспективные стартапы в сфере мобильных технологий, IoT и искусственного интеллекта (например, инвестиции в сервис Evernote).

Структура группы компаний

NTT DoCoMo является частью NTT Group, где около 30% акций принадлежит правительству Японии. В рамках группы компания взаимодействует с другими ключевыми подразделениями:

  • NTT Communications (NTT Com): Занимается международной передачей данных, оперирует глобальной сетью магистральных каналов и дата-центрами. NTT DoCoMo использует инфраструктуру NTT Com для обеспечения роуминга и международного трафика.
  • NTT Data: Крупный системный интегратор и поставщик ИТ-услуг. Сотрудничество с NTT DoCoMo включает разработку корпоративных ИТ-решений, кибербезопасность и аналитику данных.

Зарегистрированные товарные знаки

Основные бренды и торговые марки компании:

  • DoCoMo / NTT DoCoMo — главный бренд оператора.
  • FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) — торговое название технологии связи третьего поколения (WCDMA), используемой компанией.
  • i-mode — платформа мобильного интернета и контент-сервисов.
  • d-point / d-cardпрограммы лояльности и сервисы виртуальных карт.
  • DoCoMo for Business — направление корпоративных услуг.

Участие в рейтингах и рыночных позициях

Согласно данным отраслевых аналитиков (включая отчеты, публикуемые на CNews и международных рейтингах), NTT DoCoMo стабильно входит в топ-10 крупнейших мобильных операторов мира по объему выручки. В японском рынке компания сохраняет доминирующее положение по числу абонентов, опережая конкурентов KDDI (включая бренд au) и SoftBank. Группа NTT входит в список Fortune Global 500.

Клиенты и деловые связи

Поскольку NTT DoCoMo работает преимущественно на розничном рынке Японии, отдельными «ключевыми клиентами» выступают миллионы частных лиц. Однако в сегменте B2B и партнерств выделяются следующие связи:

  • ТрансТелеКом (ТТК): Российский оператор магистральной связи. Стороны реализовали совместный проект по строительству подводной оптоволоконной кабельной системы HSCS (Hokkaido-Sakhalin Cable System), соединяющей Сахалин и Хоккайдо. Это обеспечивает прямой транзит данных между Россией, Японией и Европой с минимальными задержками.
  • Nokia / Ericsson / Huawei: Поставщики сетевого оборудования. NTT DoCoMo заключила десятки контрактов на развертывание сетей 5G с этими вендорами.
  • Sony: Стратегический партнер в области технологий NFC (FeliCa) и производства мобильных устройств, адаптированных под сети оператора.
  • M2M World Alliance: NTT DoCoMo входит в международный альянс операторов (вместе с VimpelCom, KPN, SingTel и др.), разрабатывающий стандарты для интернета вещей (IoT).

Продукты и технологии

Компания предлагает широкий спектр услуг:

  • Мобильная связь 5G/LTE: Услуги высокоскоростной передачи данных. NTT DoCoMo демонстрировала рекордные скорости передачи (свыше 10 Гбит/с в лабораторных условиях и более 2 Гбит/с в полевых испытаниях с движущимися объектами).
  • FeliCa Mobile: Технология бесконтактной оплаты через смартфон. Используется для проезда в метро, оплаты товаров и доступа к офисным зданиям.
  • M2M-решения: Подключение датчиков и устройств для промышленности, логистики и умных городов (Smart City).
  • Контент-платформы: Доступ к новостям, музыке, видеоконференциям и облачному хранению данных.

В области R&D компания разрабатывает технологии оптических вычислений (квантовые компьютеры на основе фотоники), передачи данных через тело человека (RedTacton) и новых стандартов кодирования сигнала для повышения энергоэффективности сетей.

Конкуренция

На российском рынке: NTT DoCoMo не является прямым конкурентом российских операторов, так как ее операционная деятельность локализована в Японии. Однако инфраструктурные решения группы NTT (через NTT Com) могут конкурировать с магистральными услугами Ростелеком, ТТК.

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Информация актуальна на 21.07.2026

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Публикаций - 1160, упоминаний - 1879

NTT DoCoMo и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 115
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NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 102
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Sony 6739 91
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 87
Microsoft Corporation 25775 80
Lenovo Motorola 3566 76
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 74
AT&T Inc 1725 74
Fujitsu 2105 69
Samsung Electronics 11064 68
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J-Phone 98 55
Sharp Corporation 1062 55
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 54
NTT Com - NTT Communications 91 53
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 53
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 44
Intel Corporation 12811 44
Deutsche Telekom 954 44
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Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 43
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
LG Electronics 3735 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
China Mobile 436 39
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Toshiba Corporation 2980 36
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BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 33
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SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 31
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 31
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KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 114
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U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 89
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 19
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Symbian Foundation 38 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
WiMAX Forum 69 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Демократическая политическая партия США 122 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Bitcoin Foundation 8 1
OpenChain 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 565
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 343
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 291
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 240
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 176
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 144
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 114
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 86
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 86
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 86
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 83
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 80
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 80
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 67
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 60
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 57
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 55
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 54
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 53
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 52
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 49
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 48
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 43
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 43
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 41
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 39
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 36
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Oracle Java - язык программирования 3469 42
Linux OS 11533 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
Microsoft Windows 2000 8678 35
Nokia Symbian OS 1411 32
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 29
Microsoft Windows 16882 29
Google Android 15243 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 13
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Apple iPod 1553 10
Sony FeliCa - Sony Felicity Card 28 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Nokia 7650 63 8
NTT DoCoMo FOMA - Freedom of Mobile Multimedia Access - свобода доступа к мобильным мультимедийным ресурсам 9 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Intel Pentium III 782 7
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 6
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Microsoft Office 4170 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 6
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 6
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
Apple iTunes Store 1118 5
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 5
Samsung Electronics - Bada 188 5
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 5
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 5
Тачикава Кейджи - Tachikawa Keiji 10 10
Солонин Виталий 90 8
Умаров Михаил 56 4
Липатов Сергей 34 4
Fukumoto Masaaki - Фукумото Масааки 5 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Василенко Александр 99 3
Симонов Игорь 103 3
Юхин Артем 16 3
Сидоров Василий 53 3
Смелянский Руслан 26 3
Синчуков Алексей 11 3
Пачиков Степан 23 3
Платонов Леонид 5 3
Miyazu Junichiro - Миязи Юнихиро 3 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Wada Norio - Уада Норио 3 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Рейман Леонид 1065 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Фокин Дмитрий 21 2
Фрадков Михаил 161 2
Попова Мария 141 2
Розанов Всеволод 47 2
Толмачева Татьяна 35 2
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
Libin Phil - Либин Фил 21 2
Демидов Михаил 134 2
Ксенин Алекс 311 2
Панкратова Оксана 42 2
Погребинский Антон 45 2
Нефедов Павел 46 2
Муртазин Эльдар 74 2
Петкевич Андрей 13 2
Авдеев Сергей 29 2
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 2
Lunder Jo - Лундер Джо 69 2
Кузнецова Ольга 14 2
Кузичев Василий 8 2
Косинов Михаил 14 2
Япония 13807 938
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 263
Европа 24964 194
Россия - РФ - Российская федерация 166168 158
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 91
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 89
Южная Корея - Республика 7052 83
Азия - Азиатский регион 5920 76
Германия - Федеративная Республика 13221 75
Нидерланды 3746 64
Япония - Токио 1020 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 45
Франция - Французская Республика 8177 42
Китай - Тайвань 4245 41
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 39
Италия - Итальянская Республика 4508 35
Финляндия - Финляндская Республика 3697 33
Испания - Королевство 3840 33
Швеция - Королевство 3782 32
Индия - Bharat 5869 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 31
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Бельгия - Королевство 1192 25
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Сингапур - Республика 1953 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
Канада 5081 21
Америка - Американский регион 2206 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
США - Калифорния 4829 18
Африка - Африканский регион 3641 17
Европа Западная 1496 17
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 16
Испания - Каталония - Барселона 752 15
Великобритания - Лондон 2432 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Европа Восточная 3138 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 134
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 52
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 52
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 38
Йена - денежная единица Японии 503 38
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 32
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 29
Английский язык 7030 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 22
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 19
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 18
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 13
Аренда 2687 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 70
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 57
NE Asia Online 313 40
FT - Financial Times 1296 38
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 35
Telegraph 199 31
Total Telecom 613 24
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 21
Cellular News 234 14
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 10
Kyodo News 26 10
AP - Associated Press 2007 9
Computer Weekly 376 9
The Register - The Register Hardware 1784 9
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 8
RCR News 107 8
allNetDevices 160 8
Times 661 8
Nikkei Communications 21 8
Silicon.com 364 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Newsbytes News Network 379 6
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 6
Faulkner Information Services 100 6
Dow Jones Business News 88 6
Japan Today 47 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
DigiTimes - Издание 1331 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Telecom.paper 194 5
Telecom Today - Today in Telecom 138 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Bloomberg 1627 5
New Scientist 1448 4
Ananova 250 4
Nikkei Electronics 82 4
ComputerWire 51 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
IDC - International Data Corporation 4975 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
Gartner - Гартнер 3658 18
Synergy Research Group 48 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
Strategy Analytics 285 4
Frost & Sullivan 207 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
S&P 500 565 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
Dell'Oro Group 66 3
Gartner - Dataquest 353 3
Internet Stock Report 994 3
Moody's Investors Service 136 3
In-Stat/MDR 74 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Juniper Research 131 3
ABI Research 236 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
TeleGeography Research 40 2
Mobile Research Group 87 2
Strand Consult 9 2
Fortune Global 500 295 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Samsung Research 20 1
CCS Insight 22 1
Tractica 7 1
IDC China 2 1
Mordor Intelligence 35 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Dimensional Research 16 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Harris Interactive 81 1
NPD DisplaySearch 285 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Keio University - Университет Кэйо 39 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
Waseda University - Университет Васэда 21 2
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 3 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 30
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
CeBIT 614 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
Связь-Экспокомм 276 5
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
CEATEC 45 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Photokina 60 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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