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NTT DoCoMo NTT Mobile Communications Network Inc

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc


02.08.2021 МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G
28.03.2019 NTT Data внедряет процессоры AMD EPYC, чтобы увеличить производительность своих финансовых систем
30.10.2018 МФУ Konica Minolta прошли тестирование на устойчивость к хакерским атакам
29.12.2017 Huawei и NTT DOCOMO испытали 5G в движении
27.11.2017 Запущен облачный квантовый компьютер для всех желающих. Видео
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии
11.07.2016 Gemalto внедряет в ускоренном режиме LTE для интернета вещей в Японии
11.03.2015 Huawei и DOCOMO подписали соглашение о совместных испытаниях ключевых технологий связи 5G
26.08.2014 Мобильный оператор NTT DOCOMO выбрал NFC-сервисы компании Gemalto
28.02.2013 Почти 5G: мобильные данные переданы со скоростью 10 Гбит/с
22.01.2013 LG представила новый флагманский смартфон
09.08.2012 Sony представила новый флагманский смартфон. ФОТО
01.08.2012 Fujitsu, NTT Docomo и NEC создали японского производителя чипов
28.12.2011 Samsung и еще 5 компаний составят конкуренцию ARM
09.11.2010 LTE-связь оказалась дороже 3G, хотя и ненамного
16.07.2010 NTT купил системного интегратора Dimension Data за $3,2 млрд
09.06.2010 В Токио запущена сеть LTE
04.03.2010 ТТК и NTT Com объединили сети VPN
25.09.2009 Телефон из кипариса
09.09.2009 «Тройка Диалог» привлекла $2 млн в интернет-проект легендарного русского
09.09.2009 Evernote привлек $2 млн инвестиций от DOCOMO Capital
30.07.2009 NTT DoCoMo рассказал об этапах развертывания LTE-сети
02.03.2009 Японский оператор приостановил продажи BlackBerry из-за перегрева
27.08.2008 BMW продает ИТ-дочку японскому интегратору NTT Data
07.08.2008 NTT DoCoMo прекращает подключение абонентов к сети 2G
30.07.2008 Чистая прибыль NTT DoCoMo увеличилась на 41%
03.07.2008 ТТК и NTT запустили кабельную систему Сахалин - Хоккайдо
08.04.2008 Мобильник научили создавать и передавать запахи
22.02.2008 Японские телеком-гиганты NTT и KDDI приходят в Россию
22.02.2008 Японская NTT Communications планирует с апреля оказывать услуги связи в России
04.02.2008 Чистая прибыль NTT снизилась на 21,8%
29.01.2008 Чистая прибыль NTT DoCoMo снизилась на 6,7%
14.01.2008 Новое поколение интернет-связи: внедрение началось
24.12.2007 EurasiaHighway: русская суперсеть готова
24.12.2007 ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин»
13.11.2007 NTT DoCoMo предложит $1 млрд. за 30% вьетнамской MobiFone
09.11.2007 Чистая прибыль NTT за 1 полугодие снизилась на 33%
26.10.2007 Чистая прибыль NTT DoCoMo за 1 полугодие снизилась на 20,4%

Публикаций - 1138, упоминаний - 1869

NTT DoCoMo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10127 144
KDDI Corporation 263 110
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5596 106
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 105
Sony 6486 88
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 118 86
Vodafone Group 1342 85
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 78
Microsoft Corporation 23563 76
Lenovo Motorola 3505 74
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 72
Fujitsu 2043 69
Samsung Electronics 9761 67
AT&T Inc 1662 63
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 60
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 56
Sharp Corporation 1042 53
J-Phone 95 52
NTT Com - NTT Communications 86 50
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 49
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 44
Orange S.A. - Orange Group 1028 42
Intel Corporation 11689 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9556 40
IBM - International Business Machines Corp 9207 38
LG Electronics 3544 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8089 37
Toshiba Corporation 2890 37
Telefonica - Telefónica España 547 36
Siemens AG - Siemens Group 2547 35
Deutsche Telekom 910 34
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 38 33
China Mobile 397 32
Verizon Communications - Bell Atlanitic 920 32
Apple Inc 11247 31
SK Telecom 189 29
CK Hutchison Holdings 179 29
Google LLC 10987 29
Cisco Systems 4889 29
Qualcomm Technologies 1708 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 30
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 30
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 25
Россети Ленэнерго 2359 25
SoftBank Group 248 20
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 16
Honda Motor Company 230 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1906 9
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 7
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 7
Coca-Cola Company 250 6
eBay Inc 1599 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 5
Visa International 1874 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 5
Walmart - Wal-Mart Stores 367 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 336 5
РЖД - Российские железные дороги 1635 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5873 5
Bank of America - Банк Америки 221 4
NTT DoCoMo - DoCoMo Capital 6 4
Volvo Cars 249 4
Seiko Instruments Inc - SII 18 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 4
BP - British Petroleum 177 3
Лента - Сеть розничной торговли 1717 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 3
Mannesmann 98 3
Евросеть 1401 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
Citi - Citigroup 291 3
Mobil - Мобил 52 3
Michelin - Мишлен 30 2
JD.com - Jingdong Mall 83 2
Альфа-Банк 1606 2
LinkedIn 586 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 50
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 9
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 8
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 32 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 7
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 58 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 4
Администрация Президента РФ 981 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 365 3
Верховный суд Индии 22 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
Верховный суд Российской Федерации 780 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 245 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 875 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 2
Федеральное казначейство России 1556 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 97 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 115 1
Кабинет министров Японии - Министр финансов Японии 4 1
Ростех - Рособоронэкспорт 108 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 210 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 84
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 29
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2578 7
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 5
Linux Foundation 174 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 4
Symbian Foundation 38 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 3
WiMAX Forum 68 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
ASF - Apache Software Foundation 105 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 2
4CIO 713 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Демократическая политическая партия США 117 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Bitcoin Foundation 8 1
OpenChain 1 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25221 550
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79544 360
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22340 336
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6181 209
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17617 181
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 254 173
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15052 148
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39414 131
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13620 114
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9467 111
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53779 95
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8749 85
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6691 84
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21515 82
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11693 80
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12698 77
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 77
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5520 71
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11882 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22093 67
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16121 61
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10278 55
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8709 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11556 53
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 52
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5456 52
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19302 51
Сеть передачи данных 3356 50
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7384 48
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13276 48
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12648 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26012 47
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1365 46
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 45
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9866 44
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2417 40
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2424 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6085 39
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6094 38
Microsoft Windows 2000 12709 67
Oracle Java - язык программирования 2782 40
Linux OS 8316 37
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 34
Nokia Symbian OS 1400 32
Microsoft Windows 14500 31
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 29
Google Android 12629 27
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 25
Age of Kings 3449 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6650 21
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 13
Apple iPhone 6 6197 13
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 11
Apple iPod 1531 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3952 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Nokia 7650 63 8
Microsoft Windows BitLocker 1278 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 7
Microsoft Windows XP 2365 7
Intel Pentium III 724 7
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 7
Microsoft Office 3457 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 6
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 6
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 6
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1082 5
Microsoft Outlook 1289 5
Samsung Electronics Bada 188 5
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 5
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 55 5
Apple iTunes Store 1063 5
Google Play - Google Store - Android Market 2959 5
Солонин Виталий 89 8
Умаров Михаил 56 4
Липатов Сергей 34 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 4
Пачиков Степан 21 3
Сидоров Василий 52 3
Василенко Александр 85 3
Симонов Игорь 100 3
Смелянский Руслан 23 3
Синчуков Алексей 11 3
Юхин Артем 16 3
Рейман Леонид 1031 3
Платонов Леонид 5 3
Афанасьев Вячеслав 4 2
Панкратова Оксана 42 2
Муртазин Эльдар 55 2
Фокин Дмитрий 20 2
Авдеев Сергей 26 2
Толмачева Татьяна 32 2
Розанов Всеволод 44 2
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
Нефедов Павел 46 2
Chiariglione Leonardo - Чиариглионе Леонардо 3 2
Lunder Jo - Лундер Джо 69 2
Булычев Кир 4 2
Голубович Драгош 2 2
Кузнецова Ольга 13 2
Косинов Михаил 14 2
Ставиский Дмитрий 5 2
Попова Мария 140 2
Кузичев Василий 8 2
Аитов Тимур 197 2
Петкевич Андрей 13 2
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 2
Демидов Михаил 133 2
Погребинский Антон 45 2
Фрадков Михаил 159 2
Ксенин Алекс 311 2
Алексеева Марина 16 1
Япония 12951 923
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50311 251
Европа 21353 179
Россия - РФ - Российская федерация 123793 148
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17176 125
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15181 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 84
Южная Корея - Республика 6302 83
Германия - Федеративная Республика 12034 73
Азия - Азиатский регион 4928 69
Нидерланды 3317 62
Япония - Токио 922 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39577 44
Китай - Тайвань 3764 41
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 37
Италия - Итальянская Республика 4231 33
Франция - Французская Республика 7093 32
Финляндия - Финляндская Республика 3479 32
Швеция - Королевство 3499 31
Испания - Королевство 3608 30
Индия - Республика 5093 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13222 29
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 28
Америка Северная 3025 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15129 22
Сингапур - Республика 1773 22
Бельгия - Королевство 859 22
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 21
Америка 2157 21
Канада 4717 19
Земля - планета Солнечной системы 9718 18
Африка - Африканский регион 3284 17
Европа Западная 1346 17
Испания - Каталония - Барселона 718 15
США - Калифорния 4675 14
Америка Латинская 1695 14
Великобритания - Лондон 2371 14
Европа Восточная 3003 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42267 130
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14151 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41970 58
Абонентская база - Абонентская плата 5311 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15188 49
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6888 49
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5690 46
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8906 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24141 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20530 39
Йена - денежная единица Японии 495 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10483 37
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 4929 31
Английский язык 6181 28
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4065 26
Кредитование - Сrediting - Заём 5662 25
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3679 21
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3433 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4541 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4866 19
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2044 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6136 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1761 17
Internet Economy - Интернет-экономика 5485 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3295 17
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4027 16
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4587 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4446 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5268 16
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2103 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4279 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3929 14
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1416 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5434 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5232 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9438 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5161 12
Аренда 2142 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6840 12
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 70
Thomson Reuters - Рейтер 5777 57
Telegraph 207 44
NE Asia Online 313 40
FT - Financial Times 1168 38
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 35
Total Telecom 613 24
Cellular News 233 14
91Mobiles 1703 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 11
Kyodo News 25 10
Computer Weekly 373 9
The Register 1412 9
AP - Associated Press 1994 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 8
RCR News 107 8
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 8
allNetDevices 160 8
Times 649 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 7
Newsbytes News Network 379 7
Silicon.com 364 7
Faulkner Information Services 100 6
Dow Jones Business News 88 6
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 6
DigiTimes - Издание 1295 6
Japan Today 47 6
Прайм - Агентство экономической информации 857 6
Telecom Today - Today in Telecom 138 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 5
CNET Networks - CNET News 1639 5
Telecom.paper 167 5
Bloomberg 1117 5
ComputerWire 51 4
New Scientist 1447 4
Nikkei Electronics 78 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 4
РИА Новости 808 4
Ananova 250 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7488 32
IDC - International Data Corporation 4854 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 19
Gartner - Гартнер 3483 18
Synergy Research Group 40 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 5
IHS Infonetics Research 90 4
Strategy Analytics 283 4
Infonetics Research 50 4
Juniper Research 504 4
In-Stat/MDR 64 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 3
Moody's Investors Service 135 3
Internet Stock Report 992 3
S&P - Standard and Poor’s 482 3
Gartner - Dataquest 348 3
S&P 500 551 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 3
ABI Research 233 3
Frost & Sullivan 200 3
Mobile Research Group 67 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
Analysys Mason 26 2
TeleGeography Research 39 2
Fortune Global 500 283 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 1
Markets&Markets Research 105 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Aberdeen Group 48 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 5 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
In-Stat 115 1
SmartMarketing 73 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
CCS Insight 21 1
Bear Stearns 79 1
Samsung Research 17 1
Tractica 7 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 108 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 2
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 2
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 7 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 7 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
Waseda University - Университет Васэда 3 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 1
Tokyo University of Agriculture and Technology - Токийский университет сельского хозяйства и технологий 3 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 1
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 33 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 23 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 299 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 666 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 1
РАН - Российская академия наук 1804 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 216 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 25 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11689 63
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 785 26
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2089 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 6
CeBIT 461 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
День молодёжи - 27 июня 692 3
CEATEC 49 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Tizen App Challenge 1 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Photokina 61 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Связь-Экспокомм 94 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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