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Индексная книга (каталог) CNews*
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Толмачева Татьяна


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Гознак строит в Москве огромный дата-центр 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 1
07.10.2022 В России заканчиваются серверные места в ЦОДах 1
25.05.2021 У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка 1
22.05.2018 Интернет вещей от Orange Business Services поможет ГК «Доброфлот» сэкономить на горючем 1
25.03.2011 В «Сиско Системс» назначен директор по стратегическому развитию бизнеса 2
20.07.2009 «Акадо» распрощалась с президентом 1
13.05.2009 4G: Россию ждут и WiMAX, и LTE 1
03.07.2008 ТТК начал скупку локальных игроков 1
03.06.2008 Эльдар Разроев уходит с поста гендиректора «Система Масс-Медиа» 1
05.05.2008 «Синтерра» вышла на дальнюю связь 1
28.04.2008 Skype переезжает в мобильники 1
23.04.2008 «Евросеть» запустила конкурента Skype 1
22.02.2008 Японские телеком-гиганты NTT и KDDI приходят в Россию 1
05.02.2008 Рейман: звонки с городского на мобильный станут бесплатными 1
02.11.2007 Украина дождалась 3G 1
10.10.2007 "Стрим-ТВ" возглавил человек Элдара Разроева 1
28.08.2007 Рынок кабельного ТВ ждет третьего «миллионника» 1
26.06.2007 МГТС подарит 80 минут народу 1
19.04.2007 Новый телеком-гигант зреет на Каме 1
09.02.2007 Цифровое ТВ: «Голден Телеком» споткнется о правительство? 1
12.07.2006 Экспансия "Комстара": куплен еще один оператор 1
11.01.2006 "НТВ-Плюс" и "МТУ-Интел" столкнутся в регионах 1
01.12.2005 Россия: авто-ТВ обещают сделать массовым 1
24.11.2005 "Повременку" могут ввести в феврале 2006 г. 1
27.10.2005 Российский телеком на пороге революции 1
25.05.2005 Все звонки станут платными 1
30.03.2005 МГТС перешла к поминутной тарификации 2
04.03.2005 Окончательное объединение "Комстара" откладывается из-за Чубайса 1
15.02.2005 Участники рынка: лицензирование погубит гибридную IP-телефонию 1
16.12.2004 "МТУ-Интел" выходит из столицы 1
15.12.2004 МГТС отбирает межгород у «Ростелекома» 1
17.09.2004 Мультимедийный проект "Системы": первый этап пройден 1
27.04.2004 Доходы отрасли связи в России за 1 квартал увеличились на 44% 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Толмачева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9993 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 7
Ростелеком - Связьинвест 1708 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13347 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 2
МегаФон 9361 2
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 850 2
AT&T Inc 1684 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 61 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 2
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 2
Samsung Electronics 10390 1
Dell EMC 5054 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Cisco Systems 5164 1
Huawei 4041 1
HP Inc. 5722 1
Lenovo Motorola 3509 1
Yahoo! 3699 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Microsoft Corporation 24899 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 3
Евросеть 1412 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 2
РЖД - Российские железные дороги 1945 1
eBay Inc 1624 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
Доброфлот 18 1
Некстер ИК 33 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 7
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4998 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5596 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5084 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8312 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21235 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28355 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9411 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1588 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14136 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4747 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6560 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 656 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7200 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12409 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11471 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10957 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7610 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16482 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1400 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4941 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4208 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8208 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2269 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 426 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5715 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5910 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1006 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6915 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1285 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2649 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 1
Oracle Java - язык программирования 3171 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 879 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Microsoft Skype Out 35 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 29 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 260 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Linx Datacenter 52 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
FreePik 1170 1
Microsoft Skype in - Microsoft Skype Online number 17 1
Саяпина Елена 43 4
Овчинников Борис 129 3
Малис Александр 157 2
Солонин Виталий 89 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Проколов Роман 48 2
Каледин Виктор 12 2
Зайцева Анна 69 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
Степанов Евгений 32 1
Сибирцев Всеволод 2 1
Савин Сергей 95 1
Рейман Леонид 1052 1
Чубайс Анатолий 215 1
Вексельберг Виктор 153 1
Антонюк Борис 69 1
Гольцов Алексей 43 1
Нефедов Павел 46 1
Голубева Надежда 43 1
Астафьева Ирина 37 1
Остроухова Юлия 30 1
Бойко Анна 20 1
Волков Дмитрий 63 1
Савюк Виктор 40 1
Володин Андрей 22 1
Чуйкин Алексей 27 1
Баженова Елена 29 1
Шатиков Александр 19 1
Михайлов Олег 23 1
Рабовский Семен 32 1
Шенкер Олег 22 1
Матвеева Ирина 17 1
Клименко Антон 11 1
Чернышев Константин 13 1
Богатов Антон 79 1
Новицкий Григорий 8 1
Ладыгин Кирилл 7 1
Захаров Николай 7 1
Дзекон Георгий 16 1
Савлуков Николай 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 5
Европа 24415 5
Украина 7683 5
Казахстан - Республика 5669 4
Эстония - Эстонская Республика 752 3
Беларусь - Белоруссия 5856 3
Япония 13387 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 902 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1534 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 472 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 2
Италия - Итальянская Республика 4389 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3237 2
Европа Западная 1484 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7789 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1632 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1411 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1064 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 371 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 218 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 130 1
Швеция - Королевство 3647 1
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5902 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6578 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16799 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2002 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8007 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1833 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8267 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5758 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10246 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1278 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6893 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19383 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8017 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1497 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1303 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10248 1
Английский язык 6760 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5379 1
Аренда 2504 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3657 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7451 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2583 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7074 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4164 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1176 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3417 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6620 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 33
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2000 2
Ведомости 1092 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 494 1
ТелеМедиум 10 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 3
Frost & Sullivan 203 2
TeleGeography Research 40 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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