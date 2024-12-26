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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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CPV cost per view оплата за просмотр



26.12.2024 Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
30.05.2024 «VK Реклама» добавила оплату за досмотры роликов в основном видеоконтенте 1
16.02.2024 За год количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52% 1
07.10.2020 Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок 1
27.12.2019 «Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent 1
24.12.2019 Mail.ru Group открыла дополнительный мобильный инвентарь для видеорекламы 1
31.05.2019 Mail.ru Group представила новый формат видеорекламы – Bumper Ads в видеосети Nativeroll 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
29.05.2017 myTarget позволит оплачивать только фактические просмотры рекламных видеороликов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

CPV и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
Yandex - Яндекс 7340 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Getintent 12 1
Addreality - Эддреалити 45 1
BloggerBase 1 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
Ant Financial Services Group 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 5
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 1
Аксессуары 3881 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
A/B-тестирование 8 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 283 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 1
AAC - Advanced Audio Coding 443 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1282 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Amazon Go 11 1
Addreality Face 1 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Office Excel 1197 1
NativeRoll - Технологическая платформа 2 1
Зенин Максим 11 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Галеев Сергей 32 1
Исагулова Элина 31 1
Петухов Антон 44 1
Лазин Владислав 1 1
Левин Георгий 6 1
Дегтярева Галина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 9 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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