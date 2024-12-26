CPV cost per view оплата за просмотр
CPV и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3455 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
|Getintent 12 1
|Addreality - Эддреалити 45 1
|BloggerBase 1 1
|Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
|Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
|Ant Financial Services Group 5 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
|Зенин Максим 11 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Галеев Сергей 32 1
|Исагулова Элина 31 1
|Петухов Антон 44 1
|Лазин Владислав 1 1
|Левин Георгий 6 1
|Дегтярева Галина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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