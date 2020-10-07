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Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Резидент Фонда «Сколково» – аналитическая компания BloggerBase с 5 октября запускает формат селф-сервиса, где может зарегистрироваться любой представитель бренда. Это первый сервис, предназначенный для поиска блогеров на YouTube сразу по 12 фильтрам и выгрузкой медиаплана. BloggerBase обновляет и анализирует информацию раз в сутки о более чем 30 000 YouTube-каналах. Для новых пользователей будет доступна бесплатная версия платформы.

«Сейчас на рынке нет такой платформы, которая могла бы делать всё и сразу в планировании инфлюенсер-кампании в YouTube. Кто-то предлагает больше блогеров, но без прогнозирования цен и аналитики отдельного видео, кто-то подключил меньшее количество блогеров, но прогнозирует цены и дает пересечение аудитории. Без грамотного планирования и составления качественного медиаплана не получится эффективной реализации. Именно поэтому мы вложили в BloggerBase максимум функций для этапа планирования. А бонусом мы сделали выгрузку медиапланов в любом формате», – сказал Владислав Лазин, директор по продукту BloggerBase.

Среди 30 тыс. пользователей можно найти наиболее подходящего блогера со всего рынка и получить анализ канала и отдельно каждого видео, узнать рыночную стоимость рекламы у блогера и прогнозируемое CPV размещения, а также посмотреть пересечение по подписчикам и активной аудитории.

В основе предоставляемых данных лежит глубокий анализ методами эконометрики и математической статистики. Предиктивное моделирование реализуется алгоритмами машинного обучения, глубинных и сверточных нейронных сетей. Каждая модель проходит тщательную кросс-валидацию и только при удовлетворении поставленной точности интегрируется в продакшн.

В рамках работы селф-сервиса есть возможность найти лидера мнений по 12 расширенным фильтрам – даже самых неочевидных Ютуберов разных тематик и размеров. Например, по полу, возрасту и гео аудитории. Информация по динамике просмотров, подписчиков, ER позволит узнать, насколько интересен канал аудитории, а также определить отсутствие накруток. Функция «Пересечение» позволит найти максимально подходящих блогеров с похожей аудиторией или наоборот, с минимальным пересечением.

Конкретное видео YouTube-канала можно отсортировать по следующим критериям: количество лайков/дизлайков, количество комментариев, ER видео, место в трендах и количество дней в трендах (если было попадание в тренды). Абсолютно по каждому каналу можно прогнозировать рыночную цену блогера и узнать CPV.

После тщательного отбора можно сформировать финальный медиаплан, в котором будет отображаться суммарная информация по блогерам, и выгрузить его в любом удобном формате (csv, xlsx, pdf).

«Запуск self-service для работы с YouTube – это лишь начало. Мы серьезно настроены на развитие и изменение представления об influencer-маркетинге. Мы хотим максимально передать опыт, который систематизировали долгое время, чтобы упростить процессы. Мы поймем, что у нас получилось, когда бренды с помощью нашей платформы смогут создавать успешные и масштабные инфлюенсер-кампании самостоятельно силами лишь одного сотрудника», – сказал Антон Петухов, основатель BloggerBase и сопредседатель комитета по Influencer Marketing IAB Russia.



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