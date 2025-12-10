Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

MarTech Influence-маркетинг Маркетинг влияния Вирусный маркетинг


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


10.12.2025 E-commerce займет 63% российского рынка рекламы по итогам 2025 года 1
13.05.2025 Объем рынка блогеров в России в 2024 году достиг порядка 60 млрд рублей 1
13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
23.10.2024 Kokoc Group купила агентство инфлюенс-маркетинга Players Team 1
01.08.2024 От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете» 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
07.10.2020 Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок 2
28.09.2020 Cappasity представила 3DShot, мобильное приложение для создания 3D-демонстраций и 3D-обзоров товаров 1
11.01.2017 В России будет запущена итальянская платформа маркетинга влияния Buzzoole 2
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке 1
08.08.2013 Денис Силаев - BYOD — возможность, а не обязанность



 1
21.03.2013 Интернет-реклама без шаманства: как оценить эффективность 2
15.01.2010 Страховое общество «Россия» развивает вирусный маркетинг в Сети 1
26.11.2008 Сайт «Альфастрахования» распространял трояны через эротику 1
27.08.2008 «А1» завершила реструктуризацию 1
06.06.2008 Сотрудникам техподдержки «Стрима» грозят уголовным делом 1
01.02.2008 Опровергнута одна из концепций "вирусного маркетинга" 1
03.12.2007 В Рунете запущена B2B-платформа скрытой рекламы: Postlance.ru 1
07.11.2007 29 ноября откроется выставка Home Interactive Technologies 1
09.10.2007 Тайный инвестор вложил $500 тыс. в питерскую интернет-газету 1
07.06.2007 Fu-kung.ru: первое в Рунете игровое видеошоу 1
25.05.2007 Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент 2
24.05.2007 Infon внедрил DRM-систему 1
28.11.2006 Британские компании увеличат расходы на онлайн-рекламу 1
16.05.2006 Новые методы в интернет-рекламе сулят золотые горы 1
06.10.2004 Divizion: "Сарафанное радио" - мощный инструмент бренд-билдинга 3
06.10.2004 Divizion: "Сарафанное радио" - мощный инструмент бренд-билдинга 3
17.01.2002 В интернет-сообщество менеджеров E-xecutive вступил 10 000-ный участник 1
25.06.2001 РОЦИТ проведет семинар "Эффективность рекламы в интернете" 1
07.06.2001 Новый взгляд на интернет-рекламу 1

Публикаций - 32, упоминаний - 40

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12258 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 3
Telegram Group 2574 3
Samsung Electronics 10625 2
Apple Inc 12628 2
Yandex - Яндекс 8437 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 32 1
Criteo - Критео 16 1
Т1 Иннотех 198 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 1
Meta Platforms 138 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
IBS Dunice - Дунайс 5 1
WhoIsBlogger - WIB - Даблюайби 2 1
Cappasity 5 1
Xiaomi 1971 1
Huawei 4221 1
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
8987 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 1
Газинформсервис - ГИС 410 1
Vertica 40 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
BloggerBase 1 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 350 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 2
Сбер - СберСеллер - SberSeller - сейлз-хаус 3 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 13 1
Красный квадрат 11 1
RTB House 4 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1641 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 183 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
Лента - Сеть розничной торговли 2269 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Unilever - Юнилевер Русь 164 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Федеральное казначейство России 1879 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13640 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11318 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31756 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13007 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3058 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 2
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 74 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25706 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8733 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5916 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4097 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13342 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2258 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23183 2
Логистика - Бесконтактная доставка - Contactless delivery service 8 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 26 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 330 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11564 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25549 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1852 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3074 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1885 1
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 16 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 339 1
Google YouTube - Видеохостинг 2886 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 33 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 2
ByteDance - TikTok 317 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 152 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
MX Media & Entertainment - MX Player 8 1
Яндекс.Бизнес 40 1
Amazon Live 1 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 123 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Cappasity 3DShot 2 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
Google YouTube Kids - Google Kids Space 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5832 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 138 1
VK - Яндекс.Дзен 225 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
Microsoft Azure 1460 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 1
Apple iPhone 6 4862 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2057 1
Apache Airflow 61 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apple iOS 8243 1
Google Earth - Google Планета Земля 482 1
Линцова Екатерина 11 1
Кубарев Алексей 56 1
Шойтов Александр 99 1
Верисов Михаил 25 1
Пчелин Юрий 38 1
Черепанов Андрей 6 1
Мельникова Елена 14 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Родин Валерий 3 1
Бабкин Николай 24 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Королёв Дмитрий 35 1
Тятюшев Максим 160 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 18 1
Ильина Наталья 18 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Шаев Виталий 59 1
Холодов Евгений 1 1
Судариков Валентин 1 1
Проскурин Денис 2 1
Мельниченко Ольга 2 1
Жигалов Олег 19 1
Щепалин Олег 23 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Трубицин Дмитрий 2 1
Цинкер Эдуард 1 1
Лазарева Майя 1 1
Ящук Василий 3 1
Белашов Антон 1 1
Попов Константин 19 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1147 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 314 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53461 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 2
Украина 7794 2
Индия - Bharat 5697 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Франция - Французская Республика 7976 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 2
Сербия - Белград 61 1
Парагвай 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Канада 4985 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 1
Казахстан - Республика 5793 1
Европа 24637 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Япония 13548 1
Швеция - Королевство 3715 1
Польша - Республика 2001 1
Сингапур - Республика 1906 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Германия - Федеративная Республика 12937 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Турция - Турецкая республика 2488 1
Испания - Королевство 3760 1
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
Болгария - Республика 785 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
Малайзия 898 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Таиланд - Королевство 866 1
Филиппины - Республика 581 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15126 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31935 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1654 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8134 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2951 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1514 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10749 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3225 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 226 1
Forbes - Форбс 912 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406390, в очереди разбора - 733073.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще