Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173689
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3433
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Ящук Василий



28.04.2025 Kokoc Group: 94% блогеров зарабатывают до 100 тыс. за размещение 1
23.10.2024 Kokoc Group купила агентство инфлюенс-маркетинга Players Team 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ящук Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 555 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4850 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7280 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2951 1
Цинкер Эдуард 1 1
Лазарева Майя 1 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 9 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153