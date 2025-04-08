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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172936
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Анкетолог ИОМ Anketolog Институт общественного мнения

Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения


08.04.2025 Исследование о потреблении контента Telegram-каналов, отношении к рекламе, TMA и новым функциям платформы 1
03.12.2024 Зумеры выбирают удаленку, а миллениалы — зарплату: как поколения расставляют приоритеты при выборе работы 1
14.09.2023 «Бат Россия» переходит на отечественную low-code-платформу BPMSoft 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Анкетолог ИОМ и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2128 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 27 1
Ultimate Education - Telega.in 4 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Yandex - Яндекс 7583 1
МегаФон 9141 1
Ростелеком 9854 1
Ланит Омни 65 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
Ланит - Норбит - Norbit 375 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 485 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 802 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2059 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 28 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2937 1
Маркировка - Marking 1101 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2062 1
Data monetization - Монетизация данных 1678 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 254 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1813 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1264 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 980 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4827 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 124 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 225 1
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Савельев Николай 8 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 34 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 18 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 160 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 829 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2538 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2405 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1298 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4445 1
VK Skillbox - Скилбокс 115 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 72 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
День молодёжи - 27 июня 923 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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