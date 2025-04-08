Получите все материалы CNews по ключевому слову
Анкетолог ИОМ Anketolog Институт общественного мнения
Анкетолог ИОМ и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 1
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
|Довиденко Мария 1 1
|Савельев Николай 8 1
|Востриков Юрий 72 1
|VK Skillbox - Скилбокс 115 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 72 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.