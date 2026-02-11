Разделы

Савельев Николай


СОБЫТИЯ


11.02.2026 «Норбит» цифровизовала продажи в группе «Комфорт» 1
14.09.2023 «Бат Россия» переходит на отечественную low-code-платформу BPMSoft 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
07.11.2022 Эксперты обсудили новую реальность ИТ-рынка на CNews FORUM 2022 1
20.10.2022 Эксперты «Ланит» выступят на CNews FORUM 2022 1
16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра 1
03.06.2013 Названы сроки заключения для похитителей сына Евгения Касперского 3
13.11.2012 Завершено дело похитителей Ивана Касперского 2
27.04.2011 Пресненский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в похищении сына Евгения и Натальи Касперских 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Савельев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 4
Ланит - Норбит - Norbit 411 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5324 3
InfoWatch - Инфовотч 1111 3
Ланит Омни 65 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 2
Oracle Corporation 6902 1
Информзащита 867 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
McKinsey & Company Int 281 1
1С-Битрикс - Bitrix 629 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 145 1
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 38 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8305 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3025 1
МКБ - Московский кредитный банк 620 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
Ингосстрах СПАО 454 1
Газпром нефть 680 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 569 1
Абсолют Банк 242 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Ингосстрах Инвестиции 21 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3417 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1642 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1389 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17170 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8204 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5817 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1213 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Управление финансами - Financial management 633 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1039 1
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 29 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4959 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2790 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8471 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 746 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5980 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 960 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 87 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 219 1
Linux OS 11019 1
Apache Hadoop 448 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 208 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 84 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 359 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Касперская Наталья 305 3
Касперский Иван 13 3
Касперский Евгений 331 2
Солопов Вячеслав 37 2
Громов Сергей 18 2
Бобрецов Сергей 13 2
Устимчук Алексей 5 2
Маюков Олег 2 2
Савельев-младший Николай 3 2
Лобанов Валерий 18 1
Громов Семен 1 1
Епихин Михаил 13 1
Смоляков Дмитрий 10 1
Довиденко Мария 1 1
Батай Илья 59 1
Залманов Андрей 37 1
Андрианов Павел 84 1
Востриков Юрий 82 1
Архипов Андрей 8 1
Ульянов Николай 162 1
Кабаков Ярослав 64 1
Мелехин Иван 24 1
Дементьева Светлана 8 1
Борискин Александр 12 1
Врацкий Андрей 166 1
Горожанкин Алексей 18 1
Рассадин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 6
Москва - СЗАО - Строгино 51 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8226 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 135 2
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3043 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1828 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
