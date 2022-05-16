Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра

Тотальная диджитализация накладывает ряд обязательств на компании. Становится очевидна потребность во внедрении новых решений, которые позволят лучше понимать клиентов, оперативнее и качественней решать их задачи, повысить удовлетворенность конечных потребителей, а также увеличить продажи и трафик.

Российский провайдер цифровых коммуникаций edna и медицинская информационная система (МИС) «Инфоклиника» нашли решение — в 2021 г/ провели интеграцию чат-центра edna с медицинской информационной системой (МИС) «Инфоклиника». Теперь пациент может записаться на прием в медицинское учреждение через цифровые каналы, не ожидая очереди на линии при звонке в колл-центр. Оператор принимает и обрабатывает обращения из мессенджеров, социальных сетей, электронной почты и сайта клиники непосредственно в интерфейсе МИС.

В декабре 2021 г. был реализован первый пилотный проект, сейчас уже несколько крупных медучреждений используют данную интеграцию.

«Ожидания пациентов в отношении сервиса в клинике постоянно растут. Наша компания предлагает актуальные решения, которые помогают медучреждениям получить маркетинговое преимущество и соответствие ожиданиям пациентов, — сказала Александра Рассадина, заместитель руководителя отдела внедрения и технической поддержки МИС «Инфоклиника». — Пациентам важно иметь возможность записаться на прием в клинику любым удобным способом — не только по телефону, но и через электронную почту, мессенджер, чат на сайте, мобильное приложение. И при этом, конечно, получить оперативный ответ об услугах, времени работы, адресе медучреждения и многом другом. Интеграция с чат-центром edna помогает решить эти задачи».

Совместные усилия разработчиков позволили реализовать бесшовную интеграцию окна чатов edna с интерфейсом МИС. Оператор работает в режиме единого окна, где отображены все области задач: очереди, диалоги, информация о пациентах. В результате повышается скорость реагирования на запросы и скорость ответов, а также более оперативно решается вопрос о внесении информации в МИС.

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«Основная задача чат-центра edna — построение эффективного диалога с клиентами в цифровых каналах, — отметил Николай Савельев, бизнес-партнер продукта чат-центр edna. — Мобильные мессенджеры задали такую скорость коммуникации, которой должен соответствовать любой бизнес. Тем более медицина, где скорость реагирования сейчас важна, пожалуй, как никогда».

Совместное решение edna и МИС «Инфоклиника» позволяет подключить чат-центр к клиенту системы в срок от одной недели.

Решение разработано совместно с компанией «КлиникаПро».