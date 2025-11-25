Получите все материалы CNews по ключевому слову
Edna chat center Edna чат-центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Edna chat center и организации, системы, технологии, персоны:
|Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 35 3
|Telegram Group 2529 1
|i-Free Just AI 45 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8128 1
|Сбер - Еаптека 38 1
|Кредит Европа банк 66 1
|Тедеева Элина 1 1
|Абрамов Вадим 1 1
|Бушуев Максим 1 1
|Гюркан Доган 3 1
|Буйницкий Егор 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402322, в очереди разбора - 733283.
Создано именных указателей - 186151.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.