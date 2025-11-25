Разделы

Edna chat center Edna чат-центр


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.11.2025 В чат-центре edna появилась поддержка российского мессенджера Mах 1
14.05.2024 Компания edna внедрила чат-центр для поддержки клиентов в «Сбер Еаптеке» 1
09.06.2023 «Кредит Европа банк» запустил обновленный чат-бот 2
16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Edna chat center и организации, системы, технологии, персоны:

Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 35 3
Telegram Group 2529 1
i-Free Just AI 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8128 1
Сбер - Еаптека 38 1
Кредит Европа банк 66 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8373 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5524 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56960 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12213 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1196 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2409 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25999 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11273 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7551 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4258 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17076 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13299 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72731 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2389 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25507 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11507 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 375 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2829 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17055 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1722 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12998 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12956 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9595 1
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 74 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17822 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12241 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3159 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 239 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5852 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8901 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33827 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 949 1
C/C++ - Язык программирования 838 1
i-Free Just AI - JAICP 3 1
Тедеева Элина 1 1
Абрамов Вадим 1 1
Бушуев Максим 1 1
Гюркан Доган 3 1
Буйницкий Егор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156163 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10697 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9623 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4747 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54822 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1429 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11713 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10187 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51102 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25875 1
Аудит - аудиторский услуги 3076 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 771 2
