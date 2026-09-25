Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Абрамов Вадим
СОБЫТИЯ
|25.09.2026
|«Асконт+» повысил прозрачность продаж с помощью «Битрикс24» 1
|14.05.2024
|Компания edna внедрила чат-центр для поддержки клиентов в «Сбер Еаптеке» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Абрамов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 52 1
|TANAiS IT Group - Танаис 33 1
|Telegram Group 2992 1
|1С 9689 1
|1С-Битрикс - Bitrix 680 1
|Сбер - Еаптека 60 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 1
|Edna chat center - Edna чат-центр 6 1
|Microsoft Office 4213 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 805 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1459 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.