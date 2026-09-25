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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамов Вадим

СОБЫТИЯ


25.09.2026 «Асконт+» повысил прозрачность продаж с помощью «Битрикс24» 1
14.05.2024 Компания edna внедрила чат-центр для поддержки клиентов в «Сбер Еаптеке» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абрамов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 52 1
TANAiS IT Group - Танаис 33 1
Telegram Group 2992 1
9689 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
Сбер - Еаптека 60 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5340 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13110 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8375 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2761 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2860 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2824 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6595 1
Управляемость - Manageability 2338 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1239 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18325 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9847 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13781 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9569 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7364 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 744 1
Edna chat center - Edna чат-центр 6 1
Microsoft Office 4213 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 805 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1459 1
Бушуев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168054 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58325 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1626 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5043 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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