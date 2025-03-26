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Edna ЭДНА ОСК ранее mfms

Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms

edna —  поставщик решений и сервисов в области цифровых коммуникаций. На рынке с 2005 года. В портфеле компании представлены решения для организации диалога с клиентом в цифровых каналах (SMS, push, мессенджеры, социальные сети, чаты, e-mail), продукты для контактных центров, аутентификации пользователей и обеспечения безопасного доступа.


26.03.2025 Компания edna внедрила VK Notify в клиентские коммуникации «Росгосстраха»: открываемость сообщений составила 60% 1
25.03.2025 BPMSoft версии 1.7: ML-прогнозирование, расширение возможностей CRM и усиленная защита данных 1
30.01.2025 Как Cofix снизил нагрузку на HR с помощью популярного мессенджера 1
23.01.2025 Как цифровые коммуникации сокращают дистанцию компаний с покупателями 1
09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах 1
10.12.2024 Верификация пользователей через Telegram сократит расходы бизнеса на массовые рассылки 1
29.11.2024 Для 40% россиян решающим фактором при выборе онлайн-школы является удобная коммуникация 1
27.11.2024 Edna: треть россиян высказывается за более жесткие меры при продаже SIM-карт 1
21.11.2024 Beeline Cloud усилил защиту от DDoS-атак для компании edna 1
27.09.2024 Почти половина россиян использует авторизацию через ID-сервисы для получения всех услуг 1
17.09.2024 Как HoReCa не потерять клиентов в горячий сезон: что не так с обратной связью 1
22.08.2024 13% потребителей мечтают об автоподборе рассылок по своим потребностям 1
15.08.2024 Разработчики SaluteBot открыли возможность прямой публикации ботов в Telegram без чат-платформ 1
14.05.2024 Компания edna внедрила чат-центр для поддержки клиентов в «Сбер Еаптеке» 1
26.04.2024 Почти половина пользователей предпочитают рассылки от компаний в мессенджерах 1
09.06.2023 «Кредит Европа банк» запустил обновленный чат-бот 1
14.03.2023 SberDevices и edna предложат крупным заказчикам решение для омниканальных коммуникаций с клиентами 1
06.12.2022 Цифровизация колл-центра: перевод телефонных обращений клиентов в чат WhatsApp 1
16.11.2022 ИТ-компания edna подключилась к сервису КЭДО HRlink 1
20.06.2022 Edna запускает доступные push-уведомления 1
16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра 1
14.02.2022 Завершена интеграция платформы edna с «Битрикс24» 1
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 1
18.02.2021 CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna 1
09.11.2020 Edna представила платформу для омниканальной коммуникации 1
28.10.2020 Mfms теперь edna: ИТ-компания c 15-летней историей меняет имя и позиционирование 2
10.09.2020 mfms представила отправку push-уведомлений на смартфоны Huawei и Honor через облако Huawei 1
10.08.2020 Jivo теперь можно подключить WhatsApp 1
15.06.2018 mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online 1
09.12.2002 Контроль конечных пользователей России не грозит 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Edna и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2088 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 4
Huawei 3975 2
Dell EMC 5038 2
Apple Inc 12191 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 2
Terrasoft - Террасофт 200 1
Google LLC 11876 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Microsoft Corporation 24727 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 1
Huawei Mobile Services 72 1
Программные технологии 86 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 1
Twilio 9 1
i-Free Just AI 33 1
МегаФон 9072 1
Yandex - Яндекс 7518 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 280 1
Webim - Вебим 3 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 2
NanduQ - Qiwi 997 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 1
Кредит Европа банк 66 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2432 1
Сбер - Еаптека 33 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1391 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Cofix - Кофейни 4 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2781 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 8 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7228 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 21
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8561 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 10
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2050 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4061 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2015 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5144 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2923 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12887 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2556 6
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3980 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12190 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3992 4
Оповещение и уведомление - Notification 4741 4
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 802 4
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4810 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4831 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1579 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5164 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 2
WhatsApp Messenger 1097 8
Rakuten Viber 630 5
WhatsApp Business 22 5
Edna chat center - Edna чат-центр 3 3
VK Notify 3 3
Jivo - мессенджер 10 2
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 2
Google Mobile Services - GMS 72 1
Apple Business Chat 3 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 498 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Google Android 14137 1
Минцифры РФ - Госключ 146 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
Google Cloud Services 226 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4581 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - служба обмена сообщениями 15 1
i-Free Just AI - JAICP 3 1
C/C++ - Язык программирования 772 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2073 1
СалютДевайсы - GigaChat 214 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 441 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 743 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 171 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 123 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Мобильный идентификатор 6 1
Docker - Платформа распределённых приложений 343 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 61 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 51 1
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Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 112 1
Avito - HR Messenger 7 1
Ванд Николай 6 6
Дубровин Александр 6 5
Теплякова Анна 4 4
Закордонец Александр 3 2
Рубанов Владимир 75 1
Кочев Антон 1 1
Беляков Александр 7 1
Зарубин Алексей 3 1
Федин Александр 6 1
Сафрыгин Егор 37 1
Кулешов Сергей 36 1
Чернышева Евгения 3 1
Савельев Николай 8 1
Орлов Алексей 20 1
Махлин Дмитрий 99 1
Рассадин Александр 2 1
Буйницкий Егор 3 1
Тедеева Элина 1 1
Коченко Дмитрий 1 1
Абрамов Вадим 1 1
Бушуев Максим 1 1
Дырмовский Дмитрий 132 1
Кондратьев Сергей 21 1
Белоусов Николай 4 1
Гюркан Доган 3 1
Востриков Юрий 71 1
Смирнов Иван 22 1
Воробьева Мария 11 1
Бери Светлана 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 2
Европа 21851 2
Ближний Восток 2962 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Америка Латинская 1823 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
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Атлантический океан - Атлантика 283 1
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CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 316 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 832 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6787 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 284 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6994 1
Аудит - аудиторский услуги 2728 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4416 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
Blacklist - Чёрный список 629 1
Forbes - Форбс 841 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 133 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 26 1
VK Skillbox - Скилбокс 112 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
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