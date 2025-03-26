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Edna ЭДНА ОСК ранее mfms
edna — поставщик решений и сервисов в области цифровых коммуникаций. На рынке с 2005 года. В портфеле компании представлены решения для организации диалога с клиентом в цифровых каналах (SMS, push, мессенджеры, социальные сети, чаты, e-mail), продукты для контактных центров, аутентификации пользователей и обеспечения безопасного доступа.
Edna и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|АТОР - Ассоциация туроператоров России 8 1
|RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
|Ванд Николай 6 6
|Дубровин Александр 6 5
|Теплякова Анна 4 4
|Закордонец Александр 3 2
|Рубанов Владимир 75 1
|Кочев Антон 1 1
|Беляков Александр 7 1
|Зарубин Алексей 3 1
|Федин Александр 6 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Чернышева Евгения 3 1
|Савельев Николай 8 1
|Орлов Алексей 20 1
|Махлин Дмитрий 99 1
|Рассадин Александр 2 1
|Буйницкий Егор 3 1
|Тедеева Элина 1 1
|Коченко Дмитрий 1 1
|Абрамов Вадим 1 1
|Бушуев Максим 1 1
|Дырмовский Дмитрий 132 1
|Кондратьев Сергей 21 1
|Белоусов Николай 4 1
|Гюркан Доган 3 1
|Востриков Юрий 71 1
|Смирнов Иван 22 1
|Воробьева Мария 11 1
|Бери Светлана 7 1
|Forbes - Форбс 841 1
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