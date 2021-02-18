CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna

CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna. Открытие нового канала обслуживания в виде чата позволяет получать доступ к данным клиентов нажатием одной кнопки.

На платформе доступен единый классификатор для звонков и чатов в CRM, проверка выбранного клиента и активного чата. Благодаря интеграции CRM с чат-платформой стали доступны отображение результатов обращения в истории коммуникаций с клиентом и быстрое получение обратной связи. Помимо этого, были получены следующие результаты: запущено продвижение кредитных продуктов в чате через мобильный банк (двукратный рост продаж после перевода из чата в сравнении с переводом после консультации на звонке); рост популярности чата к концу года достиг 56%, в то время как доля звонков в этой статистике равна 44%; сокращение времени обслуживания на 20% (теперь среднее время обслуживания в чате одного клиента занимает не более 10 минут, включая до пяти минут ожидания ответа на первый вопрос); повышение отклика клиентов по опросу до 33% (средняя оценка консультации в чате по опросу 4,2 балла из 5).

«Помимо результатов интеграции с CRM-системой банка, не менее важным решением является и продажа банковских продуктов в чатах. В разработанном компанией edna чат-центре был учтен главный тренд отрасли – объединение входящей и исходящей коммуникации с клиентом. Это позволит со II квартала 2021 г. предоставить сотрудникам банка возможность осуществлять исходящую коммуникацию прямо из интерфейса чат-центра, предлагая банковские продукты всем пользователям, на чьих смартфонах установлено мобильное приложение банка. Важно отметить, что на отправку предложения не влияет наличие или отсутствие предыдущей коммуникации с банком. Если пользователя заинтересует продукт, то он самостоятельно сможет оформить его, воспользовавшись ссылкой или продолжив диалог в мобильном чате, а оператор банка сможет видеть, на какое конкретно предложение откликнулся клиент»», — отметила Анна Теплякова, директор департамента продаж компании edna.

Александр Федин, начальник отдела развития технологий банка «Ренессанс кредит», сказал: «Сегодня, чтобы развивать клиентоцентричный подход в обслуживании и продажах, важно предоставить возможность клиентам взаимодействовать с бизнесом во всех удобных точках контакта, включая коммуникации в чате. Внедрение чат-платформы edna позволило повысить удовлетворенность клиентов за счет появления дополнительного канала обслуживания, а также мы видим потенциал для развития продаж с помощью чата в мобильном и интернет-банке. А чтобы сделать работу операторов в чатах удобной, мы интегрировали чат-платформу edna в CRM, что повлияло на снижение ошибок сотрудников и среднее время диалога в чате, и, как результат, позволило повысить качество обслуживания наших клиентов».

Еще одним решением в сфере календарного маркетинга от edna ранее стал сервис Event.me. Он предлагает бизнесу коммуникационную платформу для создания общих или персонализированных календарей. Его важной функцией является оповещение клиентов о различных событиях, например, о приближающихся сроках погашения кредита или о времени явки в офис банка (оповещение происходит именно там, где клиенты планируют свое время — в календарях смартфонов), а также гибкая система напоминаний, нацеленная на повышение целевых метрик. Так, сервис способствует росту количества платежей, совершенных в срок, снижению нагрузки на колл-центр и улучшению имиджа компании.