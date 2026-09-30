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Больше никакой Америки. Европа создаст суверенную платежную систему на замену Visa и Mastercard

На фоне охлаждения отношений между Европой и США европейские платежные сервисы решили создать свою трансграничную платежную систему. Они не хотят ждать, когда их отключат от Visa и Mastercard.

Европейская платежная система

Европейские платежные системы, обслуживающие 130 млн человек в странах Евросоюза (ЕС) и в Норвегии, заявили о создании общими усилиями единой трансграничной платежной сети, чтобы уменьшить зависимость от Visa и Mastercard, пишет Reuters.

Европейская платежная сеть (European Network for Payments, ENP) будет базироваться в Мадриде. В число основателей входят Bancomat, Bizum, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY и Vipps MobilePay. Вместе они обслуживают более 70% населения 13 европейских стран.

У ENP уже есть генеральный директор и планируется набор персонала, сказал Фернандо Родригес (Fernando Rodríguez), заместитель генерального директора по международной экспансии компании Bizum.

Объединение вместо замены

ENP станет объединением уже используемых европейцами платежных систем, а не их заменой, пояснил Марсель Херауф (Marcel Hörauf), партнер юридической фирмы Mayer Brown. По словам генерального директора Европейской платежной инициативы (EPI) Мартины Ваймерт (Martina Weimert), фрагментация давно является «самым большим препятствием» для европейских платежных систем.

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Wikipedia
Евросоюз создаст свою единую платежную систему

Сможет ли ENP обеспечить Евросоюзу суверенитет в сфере платежей, зависит от того, как будут развиваться европейские правила регулирования, будут ли они приняты продавцами и получат ли они политическую поддержку со стороны государств-членов ЕС, считает Херауф.

Создание ENP начнется, по словам учредителей, с внедрения трансграничных платежей между физическими лицами. На следующих этапах появится электронная коммерция и транзакции в торговых точках. Первое время организация будет существовать на средства акционеров.

В будущем к сети смогут присоединиться и другие европейские платежные системы. Ее частью также может стать цифровой евро, о создании которого к 2029 г. заявлял Европейский центральный банк.

От США можно всего ожидать

Об опасениях по поводу того, что Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) может ограничить доступ Европы к платежной инфраструктуре США, в марте 2026 г. Ваймерт говорила агентству Reuters. Это не какая-то внезапная, совершенно неясная ситуация, такие вещи могут произойти очень быстро, заявила она.

Ваймерт считает, что что существует острая необходимость в снижении зависимости Европы от американских компаний, поэтому необходимо стимулировать региональное внедрение конкурирующей европейской платежной платформы.

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По данным Европейского центрального банка, на международные платежные системы, включая Visa и Mastercard, приходится две трети карточных транзакций в еврозоне.

Из России Visa и MasterCard ушли в марте 2022 г. Их действующие карты продолжают работать при поддержке НСПК (Национальная система платежных карт, оператор платежной системы «Мир»), однако новые выпустить нельзя. О намерении НСПК окончательно вывести из оборота карты, подключенные к американским платежным системам Visa и MasterCard, CNews писал в июне 2026 г.


Анна Любавина

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