Edna запускает доступные push-уведомления

Компания помогает бизнесу оптимизировать расходы во время экономической турбулентности. На помощь приходят новые технологии: взамен дорогих SMS-рассылок – доступные push-уведомления. Кому это подойдет, рассказываем ниже.

SMS-сообщения остаются самым популярным каналом информирования клиентов. Однако все больше компаний готовы искать альтернативные решения, чтобы сократить расходы на рассылки по своей базе, ведь SMS не только самый популярный канал для бизнеса, но и самый дорогой.

Почему в эпоху мессенджеров, чатов и социальных сетей мы все еще говорим об SMS как о канале-лидере, а не как об архаичной технологии? Ведь для общения друг с другом пользователи давно его не используют? Ответ прост: процент доставки сообщений в этом канале максимальный – 97%.

edna нашла выход из ситуации: компания выводит на рынок push-уведомления в рамках своей платформы. edna – участник рынка мобильного информирования и цифровых коммуникаций с 17-летним опытом, ИТ-разработчик решений для коммуникаций в цифровой среде: информирования, обработки входящих обращений, верификации пользователей, построения бесшовной экосистемы.

Новая разработка компании – облачная технология push-уведомлений, которая позволяет любому бизнесу использовать этот канал с минимальными расходами на старт. Саму по себе push-технологию сложно назвать бюджетным решением, но, благодаря облачной реализации, она стала «по карману» компаниям среднего сегмента. Ведь теперь не нужно тратиться на оборудование, внедрение, обучение, последующую поддержку.

Вместе с тем у бизнеса всегда есть вариант не платить совсем – на рынке достаточно бесплатных решений, для того чтобы рассылать push-уведомления. Однако на этом пути немало подводных камней. Качество бесплатных сервисов, как правило, не отвечает ожиданиям клиента. Две ключевых метрики: скорость доставки, до 12 минут, и процент доставки, 30-50 %, делают такой сервис конечным пунктом на пути клиента. Пользователи не могут авторизоваться, подтвердить операцию, получить код – все это приводит либо к негативной реакции клиента, либо к его потере. Здесь показатели edna (скорость доставки – до двух секунд, процент доставки – 91%) полностью оправдывают выбор в пользу коммерческого варианта.

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«Главное, что мы сделали, – это не просто запустили push-уведомления как еще один канал. Такие сервисы были и есть на рынке, в том числе бесплатные. Мы сделали качественную технологию, но ее стоимость остается ниже SMS-уведомлений и не требует внедрения за несколько сотен тысяч рублей. Под “качеством” здесь важно понимать два основных параметра: это процент доставки, который превышает 90%, и скорость доставки сообщений – в среднем около двух секунд против 10–12 минут у альтернативных каналов. Именно эти параметры и делают наши push-уведомления достойной альтернативой SMS, что позволяет сократить расходы на рассылки, а это особенно актуально сейчас», – сказал Дмитрий Коченко, руководитель продукта.

Важно, что возможность резервирования через SMS остается. Например, если пользователь находится в зоне с плохим мобильным интернетом, он получит SMS.

Также стоит отметить, что решение edna интегрировано с тремя ключевыми платформами – Android (FCM), Apple (APNS), Huawei (HMS), в то время как большинство аналогичных решений поддерживают только первые две.