Edna представила платформу для омниканальной коммуникации

Компания edna представила решения для оптимизации коммуникаций бизнеса.

Qiwi, поставщик платежных и финансовых услуг, оценил по достоинству преимущества чат-платформы edna. Теперь в приложении и на сайте Qiwi доступен чат на единой платформе, что значительно улучшает процесс коммуникации с клиентами, делая его более удобным и эффективным. Платформа, интегрированная с ботом, способна стабильно обрабатывать более 4,5 тыс. обращений в час, а также устойчива к попыткам несанкционированного проникновения, за что получила высокие оценки от службы безопасности Qiwi. Результатами внедрения чат-платформы стало: увеличение автоматизации на 39%; переток из тикетов в чат составил 40%; сокращение времени работы с обращением до 15%; показатель CSI (4,79) в чатах выше, чем в голосе; доля положительных оценок увеличилась в три раза; 96% – показатель положительных оценок работы чата.

Кроме того, еще одним решением для построения коммуникаций 360° является сервис еvent.me. Это коммуникационная платформа, которая создает не только общие или персонализированные календари, но и информирует клиентов о событиях, анализирует подписки и отписки, обогащает контентом (ссылками, активными номерами телефонов) и пр. Сервис способствует росту конверсии клиентов, снижению нагрузки на колл-центр и улучшению имиджа компании.

«На данный момент в большинстве компаний коммуникации разорваны, разные отделы общаются с клиентами абсолютно обособленно, что негативно влияет на качество обслуживания, лояльность пользователей, а самое главное, организации зачастую не могут правильно выявить потребности клиента, что влияет на финансовые результаты. Необходимо обеспечить удобство, как для клиента, так и для самой организации, поэтому пользователь должен иметь возможность облегченного взаимодействия с сотрудниками компании, а работники – видеть все точки касания клиента в едином интерфейсе. Новые продукты от edna способны помочь компаниям в реализации этих целей и поднять их бизнес на новый уровень», – сказала Анна Теплякова, руководитель отдела продаж цифровых продуктов, edna.