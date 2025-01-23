Как цифровые коммуникации сокращают дистанцию компаний с покупателями

Эксперты edna провели исследование и выяснили, как россияне взаимодействовали с брендами в новогодние и предновогодние дни, как готовили подарки и от чего они устали. В опросе участвовало 2,24 тыс. человек, мужчин и женщин, из всех регионов страны. Результаты показали, что 17% хотели бы получать автоматические скидки при больших заказах, а 10% нужна доставка прямо 31 декабря. Об этом CNews сообщили представители edna.

Для людей важна коммуникация с компаниями. Треть россиян (31%) отметили, что бесконечный рекламный спам отталкивает их от брендов. По мнению 22% респондентов, магазины часто предлагают ненужные, банальные товары. Еще 17% опрошенных недовольны очередями в магазинах, которые почти всегда появляются в праздничной суете. Для 15% важно, чтобы сайты онлайн-магазинов работали без сбоев, а медленная загрузка страниц из-за перегрузки — повод уйти к конкурентам. Еще 13% не нравится отсутствие быстрого ответа на свои вопросы. Каждый десятый обращает внимание на возможность оплаты частями или оформления кредита на покупку.

Люди хотели бы, чтобы магазины сами заботились о красивой упаковке (20%). Среди более необычных пожеланий — подсказки от искусственного интеллекта по подаркам для близких (10%), а также автолимит, который не позволит потратить лишние деньги (6%).

«Справиться с ажиотажем помогает омниканальная поддержка клиента в едином окне через чат-центр. А использование чат-ботов повышает качество обслуживания и скорость ответа. Праздники — отличное время, чтобы брендам напомнить о себе тем покупателям, которые уже знакомы с их продуктами. Специальная рассылка для клиентов, которые уже начали оформлять заказ, но остановились, напоминает о незавершенной покупке. К этому можно добавить небольшой бонус. Главное анализировать эффект и обратную связь», — сказал Александр Закордонец, бизнес-партнер в edna.

Интересно, что многие опрошенные россияне (42%) вообще не обращают внимания на рекламную активность брендов на Новый год, а 11% считают, что она ничем не отличается от обычных дней. Каждый третий (30%) увидел, что на праздниках магазины начинают чаще предлагать скидки и акции. Люди также отметили увеличение числа рассылок по почте (18%) и в мессенджерах (8%), звонков (5%), бренды вовлекают различными квизами и тестами с подарками (5%).

«Выделиться среди конкурентов в период, когда компании соревнуются за внимание покупателей, помогает ненавязчивая, но эффективная коммуникация. Для этого подходят рассылки с сегментацией аудитории, маркетинговые кампании в мессенджерах. В WhatsApp пользователи прочитывают около 80% всех сообщений от бизнес-аккаунтов, отправленных с помощью WhatsApp Business API. Конверсия рассылок в нем в среднем на 15% выше, чем в других каналах. Эксклюзивные рассылки с акциями и игровыми механиками мотивируют клиентов и в дальнейшем следить за предложениями», — сказал Николай Ванд, владелец продукта в edna.

Аналитики также исследовали, в какой период россияне чаще всего покупают подарки и наступает горячая пора для компаний. Оказалось, что многие выбирают их прямо накануне праздников. Так, 25% предпочитают ходить в магазины в декабре, чтобы сделать покупки и окунуться в новогоднюю атмосферу. Еще 8% покупают в последний момент в интернет-магазинах или на маркетплейсах, а 5% — в последний день перед Новым годом. Однако часть россиян придерживается противоположного мнения и предпочитает выбирать подарки заранее. Так, каждый пятый (21,7%) покупает их в ноябре, а 4% формируют онлайн-корзину в течение всего года, чтобы перед праздниками быстро сделать заказ. Треть респондентов ответили, что у них нет традиции что-либо дарить на новогодние праздники. А 3% покупают подарки в январе, поскольку выбора становится больше.