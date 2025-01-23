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Meta Platforms* WhatsApp* Business

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

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23.01.2025 Как цифровые коммуникации сокращают дистанцию компаний с покупателями 1
31.10.2024 Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов 1
22.08.2024 13% потребителей мечтают об автоподборе рассылок по своим потребностям 1
26.04.2024 Почти половина пользователей предпочитают рассылки от компаний в мессенджерах 2
07.07.2023 Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов 1
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 1
01.06.2023 Обнаружено «сообщение-убийца», заставляющее WhatsApp бесконечно «вылетать» 1
31.01.2023 МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу 1
22.08.2022 «Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств 1
25.11.2021 Платформа CraftTalk включена в программу поддержки цифровизации МСБ 1
13.08.2021 «Сбер» закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo 1
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 2
28.10.2020 Mfms теперь edna: ИТ-компания c 15-летней историей меняет имя и позиционирование 2
28.09.2020 В WhatsApp нашелся комплект «дыр» для атак на любой вкус 1
28.04.2020 «Эльдорадо» поможет с выбором техники по видеосвязи 1
07.04.2020 «Эльдорадо» запустило виртуальные консультации для клиентов через Whatsapp 1
14.08.2019 Поддержка «Яндекс.Денег» появились в мессенджере WhatsApp 1
30.05.2019 Naumen предоставит клиентам доступ к бизнес-аккаунтам WhatsApp 3
10.04.2019 WhatsApp выйдет для iPad отдельным приложением. Понадобилось 10 лет 1
05.02.2019 Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами 1
30.01.2019 Райффайзенбанк запустил официальный аккаунт в Whatsapp 1
02.08.2018 WhatsApp вводит платные сообщения, чтобы не было беспорядка 1

Публикаций - 23, упоминаний - 28

Meta Platforms* и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4608 8
Telegram Group 2881 7
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 47 6
Apple Inc 13070 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4875 4
Infobip - Инфобип 11 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 428 2
Naumen - Наумен 744 2
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
Voximplant - Фастком 29 1
Google LLC 12605 1
CraftTalk - Крафт-Толк 80 1
RingCentral 15 1
Zingaya 14 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
Meta Platforms 172 1
Vonage 38 1
Twilio 12 1
Samsung Electronics 11003 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1680 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3307 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Dell EMC 5170 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9104 1
Huawei 4500 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 1
Philips 2097 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2903 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1706 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1594 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 297 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Cofix - Кофейни 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 37 1
Сбер - Еаптека 52 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 58 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 7 1
Сима-ленд ТД 7 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 145 1
GFG - Lamoda - Купишуз 215 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2393 1
Татнефть 241 1
ПСБ - Промсвязьбанк 954 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
ЦИАН - CIAN 187 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 85 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9177 22
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6833 15
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1297 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13628 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8151 8
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2653 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9221 6
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9187 5
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1046 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3334 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9286 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5319 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7490 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2087 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3073 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 403 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1278 19
Google Android 15156 8
Rakuten Viber 665 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 914 4
Apple iOS 8538 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1957 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1017 2
VK Notify 4 2
Apple iPad 3994 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 2
Apple - App Store 3086 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 685 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 154 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 741 1
Яндекс.Диалоги 20 1
EA Origin 195 1
Apple iCloud Drive 29 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Jivo - мессенджер 10 1
Apple Business Chat 3 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 64 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 1
Lua - язык программирования 77 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 31 1
Electron - фреймворк 86 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 8 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 28 1
МТС Exolve 147 1
Wondershare Dr.Fone WhatsApp Transfer 1 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 16 1
Edna chat center - Edna чат-центр 6 1
БПЦ - SmartSwitch 12 1
Samsung SmartSwitch 3 1
Telegram API - Telegram Gateway API 20 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 143 1
Edna Pulse - Edna Enterprise 5 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 939 1
Ванд Николай 9 3
Резникова Руслана 3 2
Магдеева Мария 4 2
Закордонец Александр 10 2
Егиян Владимир 1 1
Ли Сергей 16 1
Черешнев Михаил 10 1
Петухов Денис 48 1
Кутич Сильвио 3 1
Беляков Александр 8 1
Валишев Тимур 4 1
Авдеева Юлия 2 1
Коваль Роман 1 1
Чижикова Валерия 11 1
Иванников Николай 1 1
Тадевосян Давид 1 1
Мельникова Анастасия 439 1
Хасис Лев 105 1
Паршин Максим 323 1
Галактионова Инесса 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
Индия - Bharat 5840 1
Ближний Восток 3138 1
Италия - Итальянская Республика 4494 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 1
Евразия - Евразийский континент 641 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1213 1
Нидерланды 3726 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11204 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12207 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5524 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8806 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7406 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7715 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3940 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1646 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6114 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 157 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6449 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2644 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6061 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 356 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4780 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7474 1
Blacklist - Чёрный список 701 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7325 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8765 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1904 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1790 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1830 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3070 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 118 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1120 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 371 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3121 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 375 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1369 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
WABetaInfo 10 1
WCCFTech - Издание 105 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
INFOLine-Аналитика 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 1
VK Skillbox - Скилбокс 142 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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