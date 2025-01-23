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Meta Platforms* WhatsApp* Business
* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 28
Meta Platforms* и организации, системы, технологии, персоны:
|Ванд Николай 9 3
|Резникова Руслана 3 2
|Магдеева Мария 4 2
|Закордонец Александр 10 2
|Егиян Владимир 1 1
|Ли Сергей 16 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Петухов Денис 48 1
|Кутич Сильвио 3 1
|Беляков Александр 8 1
|Валишев Тимур 4 1
|Авдеева Юлия 2 1
|Коваль Роман 1 1
|Чижикова Валерия 11 1
|Иванников Николай 1 1
|Тадевосян Давид 1 1
|Мельникова Анастасия 439 1
|Хасис Лев 105 1
|Паршин Максим 323 1
|Галактионова Инесса 119 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|WABetaInfo 10 1
|WCCFTech - Издание 105 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.