Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Notify Mail.ru Notify CRM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
VK Notify и организации, системы, технологии, персоны:
|Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 47 4
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4879 2
|Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 146 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 418 1
|Apple Inc 13074 1
|Huawei 4501 1
|Meta Platforms - WhatsApp Business 23 2
|Apple Business Chat 3 1
|VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 283 1
|Rakuten Viber 665 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2986 1
|Дубровин Александр 11 2
|Беляков Александр 8 1
|Смирнов Иван 30 1
|Бери Светлана 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.