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VK Notify Mail.ru Notify CRM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.03.2025 Компания edna внедрила VK Notify в клиентские коммуникации «Росгосстраха»: открываемость сообщений составила 60% 1
09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах 1
28.10.2020 Mfms теперь edna: ИТ-компания c 15-летней историей меняет имя и позиционирование 1
18.12.2019 Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

VK Notify и организации, системы, технологии, персоны:

Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 47 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4879 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 146 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 418 1
Apple Inc 13074 1
Huawei 4501 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1600 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9196 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6848 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9225 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11698 2
Оповещение и уведомление - Notification 5806 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 521 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7851 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1389 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 542 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3216 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3078 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3244 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2657 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 609 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 214 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27169 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13766 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3782 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34404 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 878 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21781 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1049 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6177 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9299 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8157 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2719 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3337 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1297 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 23 2
Apple Business Chat 3 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 283 1
Rakuten Viber 665 1
Google YouTube - Видеохостинг 2986 1
Дубровин Александр 11 2
Беляков Александр 8 1
Смирнов Иван 30 1
Бери Светлана 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 3
Ближний Восток 3138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 1
Нидерланды 3725 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1214 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6452 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6112 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 286 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1551 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1370 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3071 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7720 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7012 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27054 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4570 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 447 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12211 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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