Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных

Mail.ru Group в рамках стратегии развития экосистемы инструментов для бизнеса, а также повышения прозрачности и надежности digital-рынка запускает новый инфраструктурный продукт – единую платформу управления и обработки данных (DMP – Data Management Platform). Решение работает на базе «твердых» идентификаторов (Universal ID), позволяет проводить онбординг и строить расширенное описание профиля аудиторных сегментов внутри платформы, бесшовно интегрированной с маркетинговыми инструментами интернет-холдинга. Это дает клиентам возможность, не привлекая других партнеров, работать с полным объемом данных без потерь при передаче и хранить сегменты в десятки раз дольше.

DMP объединяет ключевые решения и сервисы Mail.ru Group в области омниканального маркетинга и работы с аудиторией. Клиенты смогут хранить, обрабатывать и структурировать собственные обезличенные данные, а также активировать их в рекламных коммуникациях, повышая эффективность бизнеса и маркетинга. Техническая поддержка при работе с DMP происходит на стороне Mail.ru Group.

Компании могут добавлять на платформу хешированные данные из собственных CRM-баз, а также сегменты из нескольких источников: от партнерских ресурсов, со своих сайтов и из проведенных рекламных кампаний. Интегрированное решение Mail.ru Group позволяет строить расширенное описание профиля загруженных клиентских сегментов на основе обезличенных данных о 92% аудитории рунета, включая социально-демографические и ценностно-поведенческие характеристики, а также аффинитивность к более чем 300 интересам. Это дает возможность получить глубокие инсайты о целевой аудитории компании и использовать их в коммуникационной и медийной стратегии, в том числе для таргетирования кампаний на сформированные сегменты и построения сквозной аналитики.

Процесс онбординга – синхронизации аудиторных сегментов – происходит внутри платформы без привлечения дополнительных инструментов и ресурсов. Система работы с данными строится на базе «твердых» идентификаторов (Universal ID). Такой подход позволяет хранить полученные сегменты до года, что существенно эффективнее, чем классическая работа с cookies. Это дает возможность дольше работать с целевыми группами пользователей в онлайн-кампаниях, в том числе с применением ремаркетинга, и максимально эффективно оптимизировать охват уникальной аудитории.

«Качественная работа с обезличенными данными – основа эффективного управления бизнесом в целом и маркетингом в частности: от анализа рынка и формирования целевых сегментов до запуска рекламных кампаний и повышения лояльности клиентов. Data-driven подход позволяет принимать эффективные и обоснованные управленческие решения, необходимые для развития компании и выстраивания долгосрочной коммуникации с клиентами. Платформа управления данными стала ядром экосистемы маркетинговых инструментов Mail.ru Group и уникальным для рынка продуктом, который позволит компаниям управлять собственными данными в полном объеме без потери их качества и дольше использовать сформированные сегменты для решения бизнес-задач», – сказала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group.

Платформа создана с возможностью бесшовной интеграции с маркетинговыми инструментами Mail.ru Group: с решениями в области предиктивной аналитики, Notify CRM, Social CRM, Performance Retail и другими. Выгрузка и передача данных вне проектов Mail.ru Group невозможна. Рекламодатели могут формировать аффинитивные сегменты и добавлять их в обезличенном виде в myTarget или рекламный кабинет ВКонтакте для дальнейшего запуска персонализированных кросс-канальных кампаний. В DMP есть возможность автоматически адаптировать алгоритм Look-alike системы на основе дополнительных параметров обучающей выборки, что позволяет повысить точность формирования похожей аудитории. Исключение собственного сегмента из модели позволяет увеличить охват новой для бизнеса аудитории.

Для расширения возможностей рекламных кампаний рекламодатели могут подключать в myTarget аудиторные сегменты, доступные в маркетплейсе данных внешних поставщиков, или дополнительный рекламный инвентарь через функционал прямых сделок. Результаты кампаний, таргетированных на сегменты из DMP, могут быть верифицированы независимыми игроками рынка и внешними аудиторами. Рекламодателям уже доступна верификация точности попадания кампаний в целевую аудиторию, осуществляемая компаниями X5 Retail Group, Tiburon, OMI. Список партнеров будет расширяться.

Первым партнером, получившим доступ к интегрированной платформе, стала компания PepsiCo, которая будет использовать DMP для построения уникальной структуры кастомных аудиторных сегментов под задачи своих брендов. В ее основе будут использоваться данные CRM PepsiCo и обезличенные агрегированные данные проектов Mail.ru Group, что позволит повысить точность таргетинга рекламы в онлайне и выстроить персонализированную коммуникацию с релевантной аудиторией. На базе DMP будут также настроены «умные» цепочки взаимодействия с каждым целевым сегментом таким образом, чтобы пользователи получали актуальные сообщения в нужное время и в нужном месте.