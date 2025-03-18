Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171168
ИКТ 13320
Организации 10459
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73375
География 2773
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2591
Мероприятия 846

Sumitomo NEC OMi NEC Open Modular intelligence


18.03.2025 [Не]навязчивая мысль: каждый пятый россиянин фотографирует выключенные электроприборы перед выходом из дома 1
09.02.2024 «Культура Инноваций»: 75% сотрудников ИT-сферы готовы покинуть место работы из-за токсичных отношений в коллективе 1
27.10.2023 Четверть россиян хотели бы запустить свой бизнес на маркетплейсах 1
17.10.2023 Российские технологические компании «Сбер», «Яндекс» и Ozon впервые вошли в Топ-20 любимых брендов россиян 1
30.05.2023 Исследование Tinkoff ID и аналитического агентства OMI: как россияне защищают свои аккаунты в сети 1
11.05.2023 билайн и «Яндекс Путешествия» — путешествия с максимальной выгодой 1
01.03.2023 Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться 1
30.11.2022 Треть опрошенных российских ИТ-сотрудниц считают реальной проблему карьерного развития женщин в сфере технологий 1
13.09.2022 Беговой клуб масштаба целой страны: «Вконтакте» запустила приложение для любителей спорта 1
11.04.2022 Рекомендации родственников – не в счет: «Лаборатория Касперского» выяснила, почему женщины, работающие в ИТ, выбрали эту сферу 1
18.12.2019 Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных 1
09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты 1
25.07.2018 NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок 2
16.06.2017 NEC представила в России новые решения визуализации 2
24.01.2017 NEC представила новые дисплеи серии P и V на базе Raspberry Pi 2
20.12.2013 Коммутаторы для ЦОД серии CloudEngine от Huawei прошли сертификацию Microsoft Windows Server 2012 R2 1
21.06.2010 Новые решения HP ускоряют внедрение гибридных моделей поставки 1
13.12.2005 NASA измерило озоновую дыру над Антарктикой 1
13.12.2005 NASA измерило озоновую дыру над Антарктикой 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

Sumitomo и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4947 3
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 2
Yandex - Яндекс 7492 2
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Intel Corporation 12238 1
VK - Mail.ru Group 3463 1
Комплит - Complete 98 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Microsoft Corporation 24717 1
Huawei 3973 1
HP Inc. 5698 1
Comcast 221 1
GM - Hughes - DirecTV 118 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Samsung Electronics 10307 1
LG Electronics 3623 1
Apple Inc 12181 1
Sony 6556 1
Xiaomi 1767 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Haier Group 169 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 408 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 185 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 685 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Unilever - Юнилевер Русь 156 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Вкусно — и точка 23 1
Coca-Cola Company 254 1
LEGO 246 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
BMW Group 451 1
Adidas - Адидас 162 1
Invisible Force - Культура Инноваций 1 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 40 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 1
Volkswagen Audi Group 214 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 4
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 278 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12559 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16237 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7762 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5406 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2325 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6182 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5139 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1913 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2178 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 419 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 35 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 410 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 534 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 216 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3854 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6889 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 1
Умные платформы 1718 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 19 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1285 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2209 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10214 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 519 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 197 3
Google Android 14117 2
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 2
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 2
NEC NaViSet Administrator 22 2
Intel Core i - Cерия процессоров 520 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
HP SiteScope 3 1
Intel Core Quad 123 1
Sharp NEC Display Solutions External Micro PC 1 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple iOS 7875 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
VK - Mail.ru Notify CRM 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Huawei CloudEngine - Huawei CE - Серия коммутаторов 11 1
Apple - App Store 2909 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 273 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
OpenText - Micro Focus Operations Manager i - Micro Focus OMi 1 1
OpenText - Micro Focus ITOM 1 1
HPE BSM - HPE Business Service Management 5 1
HP SaaS - HP Software as a Service 2 1
Microsoft Windows 15778 1
Google YouTube - Видеохостинг 2772 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 29 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 80 1
Яндекс.Маркет 971 1
Исагулова Элина 32 1
Шаров Артем 3 1
Сорокина Инна 6 1
Кулашова Анна 46 1
Ларкина Анна 12 1
Зибарева Евгения 9 1
Пейсахович Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 665 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Европа 21840 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 126 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Беларусь - Белоруссия 5747 1
Казахстан - Республика 5586 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Украина 7642 1
Турция - Турецкая республика 2388 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6236 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 2
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 70 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4893 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3514 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1337 1
Аудит - аудиторский услуги 2720 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2976 1
Физика - Physics - область естествознания 2664 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1075 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5935 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 808 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2856 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6980 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 633 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8844 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3519 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1641 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5217 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6025 1
TorrentFreak (TF) 140 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 3
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 2
Royal Netherlands Meteorological Institute - Метеорологический институт Королевства Нидерланды 4 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще