Беговой клуб масштаба целой страны: «Вконтакте» запустила приложение для любителей спорта

Новый сервис «Бег» помогает вести активный образ жизни, общаться с другими спортсменами, а также участвовать в соревнованиях и спортивных вызовах.

Сервис «Бег» от «Вконтакте» — это новое мини-приложение внутри платформы «Здоровье», которое помогает поклонникам бега взаимодействовать, объединяться в сообщества по интересам, а также принимать участие в онлайн-соревнованиях. Об этом CNews сообщили представители VK.

Рейтинговая система мини-приложения позволяет пользователям «Вконтакте» в реальном времени соревноваться с друзьями, выполнять спортивные вызовы и получать награды от сервиса. Кроме этого, в «Беге» собирается вся подробная беговая статистика: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории — таким образом, пользователям удобнее следить за своей беговой активностью.

В приложении также можно делиться маршрутами, ставить перед собой индивидуальные цели и участвовать в массовых «вызовах». С помощью социальных механик соцсеть планирует построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории «Вконтакте».

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «Вконтакте»: «У нас есть успешный опыт вовлечения людей в активный образ жизни через социальные механики: после каждого “вызова” в “Шагах” мы получаем множество благодарностей от пользователей. Теперь пришла пора ускоряться — не только ходить, но и бегать вместе. Сегодня мы предлагаем людям следить за своими спортивными достижениями, попутно создавая вокруг этого процесса прочное сообщество. Делиться достижениями, соревноваться с друзьями, собираться в группы, договариваться о совместных тренировках — все это удобно делать “Вконтакте”. Если хотя бы каждый третий пользователь начнет увлекаться бегом, это будет уже порядка 25 млн человек. Таким вкладом в здоровье россиян можно будет гордиться».

По данным компании OMI, более 38% россиян регулярно совершают пробежки. После пандемии и отмены офлайн-забегов в мире появился тренд на проведение онлайн-мероприятий — виртуальных забегов с участием реальных спортсменов из разных стран и городов. Сегодня около 20% беговой активности продолжает сохраняться в онлайне: это огромная аудитория, которой необходим технологичный и удобный инструмент для систематизации занятий онлайн.

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На старте партнером сервиса «Бег» стала национальная платежная система «Мир»: она связала беговые события из офлайна с новым мини-приложением. Благодаря этому, 18 сентября 2022 г. пользователи из любого города смогут виртуально присоединиться к Московскому марафону через приложение «Бег» ВКонтакте и получить шанс выиграть спортивные призы или 100 тыс. руб.

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир»: «Мы видим, что беговая культура становится все более популярной среди российского сообщества. Национальной платежной системе “Мир” важно поддерживать тех, кто любит заниматься спортом, и способствовать развитию этого направления. Один из лучших способов популяризировать бег — это создать сообщество со спортсменами разного уровня подготовки: от начинающих бегунов до профессионалов, например, при помощи сервиса “Бег” от “Вконтакте”».

Платформа «Здоровье» «Вконтакте» включает в себя несколько сервисов для заботы о себе: например, с их помощью можно отслеживать свою активность в течение дня, тренироваться, следить за питанием, бороться с вредными привычками, а также контролировать симптомы и заказывать лекарства. Различными мини-приложениями и виджетами в «Здоровье» ежемесячно пользуются 8 млн человек.