Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

«Лаборатория Касперского»: треть россиян каждую неделю рассказывают о своем хобби в сети

Почти треть (31%) россиян, имеющих хобби, рассказывают о своих увлечениях в сети не реже одного раза в неделю. Это следует из результатов опроса «Лаборатории Касперского». Эксперты предупреждают: злоумышленники могут использовать данные пользователей в целях мошенничества, а также для кибератак на компании, в которых они работают. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос был проведен OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в I квартале 2025 г. В нем приняли участие 1688 жителей городов-миллионников в России в возрасте 22-65 лет.

О каких хобби рассказывают чаще всего. Активно проявляют себя респонденты, которые увлекаются моделингом, то есть участвуют в показах и фотосессиях: 42% из них делают публикации не реже одного раза в неделю. Часто рассказывают о своем хобби также люди, занимающиеся репетиторством, созданием или вычиткой текстов — по 38%, съемкой и обработкой видеоконтента — 34%, фотографией — 31%, косметикой и парфюмерией (разработка парфюмерных средств, подбор макияжа, техники макияжа), а также красотой и уходом (создание, подготовка и тестирование косметических средств, например масок, мыла) — по 31%.

Большинство тех, у кого есть хобби, рассказывают о них в личных аккаунтах на цифровых платформах, например в соцсетях (72%). Более трети (39%) создали для этих целей отдельный аккаунт, группу или тематическое сообщество. При этом 15% делятся своими увлечениями на полноценном личном сайте, для разработки и наполнения которого требуется достаточно много усилий.

Какие есть риски. Каждый третий россиянин (31%) среди всех опрошенных использовал для регистрации личных аккаунтов корпоративную почту — в том числе и чтобы рассказывать о своих увлечениях на каких-то цифровых площадках. При этом многие респонденты работают в сферах, которые регулярно подвергаются кибератакам злоумышленников: например, в производстве и промышленности (17%), торговле (16%), строительстве и архитектуре (10%), образовании и науке (8%), ИТ (7%). Большинство также имеют свободный доступ в интернет с корпоративных устройств (72%).

«Любые сведения о пользователе, которые есть в открытом доступе, могут взять на вооружение злоумышленники — в том числе и такую безобидную информацию, как хобби. Это позволяет им больше узнать о человеке, его увлечениях, привычках, часто посещаемых местах, распорядке дня, чтобы потом придумать убедительную схему. Например, прислать мошенническое письмо в мессенджере, чтобы выманить личные данные или украсть деньги. А если персональный аккаунт зарегистрирован на корпоративную почту, то мошенники могут взломать его и совершить атаку на организацию, получить доступ к конфиденциальной информации», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: не использовать для регистрации личных аккаунтов в приложениях и сервисах корпоративную почту; осторожно относиться к слишком заманчивым предложениям от неизвестных пользователей, которых якобы заинтересовал тематический блог о хобби; установить комплексное решение для защиты цифровой жизни

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: обучать сотрудников цифровой грамотности, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии; придерживаться строгой парольной политики для защиты корпоративных аккаунтов: комбинации должны быть сложными и уникальными, их необходимо регулярно обновлять; ограничить права доступа и привилегии для сотрудников, использовать учетные записи с полными привилегиями только в случае крайней необходимости; установить решение для управления корпоративными мобильными устройствами; для комплексной безопасности использовать решение для защиты рабочих мест, а в дополнение к нему — специализированный инструмент для корпоративной почты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян хотят сажать на шесть лет за неправильное пользование банковскими картами. Кто в зоне риска

В России введут запрет на регистрацию новых SIM-карт. Россиянам он понравится. Опрос

Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153