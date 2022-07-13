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Индексная книга CNews*
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Социальная инженерия Социальный инжиниринг Social Engineering Психологическое манипулирование людьми Psychological manipulation of people Социотехнические атаки Sociotechnical attacks

Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks


13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой 1
07.07.2022 «Вконтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере 1
20.06.2022 Кибербезопасность КИИ: от теории к практике 1
08.06.2022 Количество мошеннических сайтов в первом квартале 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом 1
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars 1
06.06.2022 Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов 1
06.06.2022 Найден изящный способ красть аккаунты в WhatsApp 1
03.06.2022 Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм 1
26.05.2022 Госсектор, ИТ, банки и промышленность во всем мире стонут под кибератаками. Прочим отраслям хакеры дали передохнуть 1
23.05.2022 «Сёрчинформ» создала видеокурс по информационной безопасности для лоукостера «Победа» 1
20.05.2022 В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией 2
13.05.2022 Эксперты «Информзащиты» назвали главные угрозы для мобильных устройств 2
28.04.2022 Исследование «Крок»: как противостоять угрозам нулевого дня 2
22.04.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила массовую вредоносную рассылку в адрес крупных компаний по всему миру 1
19.04.2022 Positive Technologies: число кибератак в 2021 году выросло на 6,5% 1
19.04.2022 Вузы под прикрытием: «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск вредоносных рассылок якобы от университетов 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
19.04.2022 Мошенникам полюбилась Система быстрых платежей. Число обманов граждан за месяц выросло в разы 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
08.04.2022 Positive Technologies: шифровальщики переключились на медицину 1
06.04.2022 «Сёрчинформ» обучит основам ИБ более 50 тыс. госслужащих в первом полугодии 2022 года 1
05.04.2022 Tele2 заработала 1,7 млрд рублей на проектах больших данных 1
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги

 2
22.03.2022 Криптовалюта пользователей мобильных устройств под угрозой 1
04.03.2022 Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек 1
28.02.2022 Какие возникают проблемы с безопасностью при удаленной работе и как их решать 1
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1
07.02.2022 Сергей Шерстобитов -

Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе

 1
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации 1
21.01.2022 DLBI назвал самые популярные пароли у интернет-пользователей 1
18.01.2022 Россиянам откроют доступ к сайту госуслуг по биометрии 1
15.12.2021 Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников 1
13.12.2021 Модуль глубокой сессионной аналитики платформы BI.ZONE Fraud Prevention внесён в реестр российского ПО 1
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective 1
02.12.2021 В «Сберстраховании» выяснили, каких киберугроз россияне опасаются больше всего 2
24.11.2021 Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа 1
03.11.2021 «Тинькофф» и «Яндекс» запустили совместное решение для защиты от мошенничества с подменой телефонного номера 2

Публикаций - 367, упоминаний - 394

Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 80
Microsoft Corporation 22497 39
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 28
Dr.Web - Доктор Веб 1186 20
Telegram Group 805 15
Apple Inc 10683 15
Информзащита 641 14
Yandex - Яндекс 5015 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 12
Amazon Inc - Amazon.com 2650 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Meta Platforms - Facebook 4267 10
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Google LLC 10352 8
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
PayPal 634 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 7
Check Point Software Technologies 694 6
Fortinet 320 6
Крок - Croc 1616 5
Samsung Electronics 9333 4
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Cisco Systems 4720 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Intel Corporation 11262 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 4
Trend Micro 567 4
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 58 3
Huawei 3222 3
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 62 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 40 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Альфа-Банк 1476 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
Avito - Авито 237 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Росводоканал 69 2
Societe Generale Group 68 2
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Ренессанс Страхование 83 1
Почта России ПАО 1853 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Газпром ПАО 1008 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Uber 287 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 26 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
Благосостояние НПФ 33 1
Coca-Cola Company 241 1
Visa International 1809 1
Альфа-Капитал УК 56 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Qiwi 878 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 17 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Президент Российской Федерации 3770 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Демократическая политическая партия США 91 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 206
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 132
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 130
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 125
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 115
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 81
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 80
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 77
Website - Вебсайт 9736 73
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 72
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 58
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 51
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 304 51
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 48
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 47
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 44
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 42
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zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 250 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 23
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Фишинг - Phishing 644 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 15
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 14
Google Android 11959 45
Microsoft Office 3247 25
Linux OS 7669 23
Apple macOS 1457 20
Microsoft Windows 10 11713 18
Microsoft Windows 2104 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 9
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 9
Microsoft Windows 2000 2856 8
Apple iOS 6422 8
Oracle Java - язык программирования 2554 7
WhatsApp Messenger 745 7
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 7
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 6
Depositphotos - фотобанк 385 6
Microsoft Windows 7 1780 6
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 242 5
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
Nokia Symbian OS 1388 5
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 63 4
Google Gmail 802 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
Microsoft Edge - браузер 1891 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 3
Microsoft Office Excel 818 3
Google Chrome - браузер 1270 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 3
Python - высокоуровневый язык программирования 486 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 118 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 2
Путин Владимир 2542 4
Юракова Яна 7 3
Кузнецов Станислав 77 2
Мельникова Анастасия 197 2
Ложкин Сергей 18 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Гвоздев Дмитрий 91 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 2
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Шимоторов Сергей 0 1
Круглов Кирилл 7 1
Рахметов Руслан 34 1
Акимов Максим 170 1
Садовенко Илья 63 1
Нагибин Дмитрий 6 1
Мерзляков Антон 8 1
Warner Mark - Уорнер Марк 5 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Гришин Дмитрий 185 1
Kujawa Adam - Куджава Адам 1 1
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
Плотко Сергей 4 1
Щербакова Татьяна 13 1
Демидов Николай 2 1
Чернов Иван 5 1
Muldowney Colston Tony - Тони Малдауни-Колстон 1 1
Симис Борис 14 1
Окулесский Василий 23 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Прокопов Максим 6 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Крамаренко Сергей 1 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Матросов Александр 44 1
Иванов Всеволод 6 1
Шойтов Александр 10 1
Сычев Артем 52 1
Бутурлин Иван 18 1
Скородумов Анатолий 65 1
Каргалев Ярослав 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 24
Казахстан - Республика 4467 16
Россия - РФ - Российская федерация 108428 14
Беларусь - Белоруссия 3525 13
Бразилия - Федеративная Республика 1945 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Япония 10069 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Азия - Азиатский регион 3803 11
Австралия - Австралийский Союз 2791 10
Украина 6212 10
Европа Восточная 2927 8
Европа 12319 5
Франция - Французская Республика 5665 4
Армения - Республика 1112 4
Чехия - Чешская Республика 1053 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Швеция - Королевство 2072 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 3
Нидерланды 2197 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 2
Польша - Республика 1559 2
Израиль 1756 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Россия - Сибирь 1579 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Испания - Королевство 2917 2
Америка 2011 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 2
Таиланд - Королевство 671 2
Россия - УФО - Челябинская область 932 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 88
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 66
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 59
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