Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks

Почти 40% мошеннических схем в IV квартале 2025 года составили ложные инвестиционные предложения Центр аналитики социальной инженерии и искусственного интеллекта в кибермошенничестве (ЦАСИ), созданный на ба

Слабое звено: 94% успешных атак на банковских клиентов связаны с социальной инженерией 20 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители F6. По оценке аналитиков, по итогам 2025 г. более 94% инцидентов, которые приводят к финансовым потерям банковских клиентов, связаны с использованием социальной инженерии. Чаще всего злоумышленники похищают сбережения пользователей в результате телефонного мошенничества, применения схемы «Мамонт» с покупкой и продажей товаров через сервисы б

Аналитика Infosecurity: более 80% атак с участием социальной инженерии в III квартале 2025 года пришлось на мессенджеры добавляют туда реальных сотрудников и поддельные аккаунты руководителей. В таких чатах «босс» может дать срочное поручение — перевести деньги или предоставить доступ к важным данным. Это новая форма социальной инженерии, которая использует доверие и скорость внутренних коммуникаций», — отметил Константин Мельников, руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity (ГК Softline).

МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии е и на сайтах c помощью отпечатка пальца или FaceID. Вход без SMS-кода или пароля позволит увеличить скорость авторизации в семь раз, а также обеспечить 100% защиту аккаунта от фрода с использованием социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители МТС. Passkey — это технология аутентификации, которая позволяет пользователям входить в учетные записи и приложения, используя криптог

Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T2 ожилые люди, но сегодня этот тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Высокая доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии. Т2 проанализировала интересы людей, которые чаще остальных клиентов сталкиваются с противоправными действиями мошенников. Атакуемые пользователи чаще всего связаны с финан

BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией нкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персональных данных клиентов с помощью методов социальной инженерии. Алгоритмы антифрод-системы, работающие на основе машинного обучения, маркируют для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждый клиент а

Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО . Анализ показал, что в 70% успешных атак киберпреступники использовали вредоносное ПО. Среди них больше половины пришлось на шпионские программы. В подавляющем большинстве атак использовались приемы социальной инженерии, причем в 20% фишинговых кампаний применялся комплексный подход: злоумышленники задействовали сразу несколько каналов социальной инженерии в одной атаке. Согласно по

В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией 2021 г. таким образом граждан обводили вокруг пальца даже чаще. Что изменилось в уловках мошенников Социальная инженерия — это искусство введения жертвы в заблуждение, когда она сама сообщает в

Positive Technologies: киберпреступники переключились с социальной инженерии на хакинг с прошлым кварталом и составила 30%. Среди прочего, злоумышленники активно используют недостатки безопасности в системах удаленного доступа. При этом доля атак на организации с использованием методов социальной инженерии, напротив, снизилась с начала года: если в I квартале она составляла 67%, то в III квартале — всего 45%. Как отмечают эксперты, в III квартале произошел рекордный скачок чи

Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» проанализировали тренды карточного фрода огласно данным экспертов банка и компании, главным трендом уходящего года для злоумышленников стала социальная инженерия, которую «обогатили» несколько новых сценариев. Среди позитивных аспекто

Positive Technologies: социальная инженерия используется в каждой третьей атаке дника компании «Альфа-капитал». Несмотря на схожесть обеих атак с активностью группы Treasure Hunters, в результате анализа трафика эксперты сделали выводы о появлении новой группы киберпреступников. Социальная инженерия в IV квартале использовалась в каждой третьей атаке. «Фишинг в адрес сотрудников компании-жертвы стал уже отработанной схемой злоумышленников в рамках целенаправленных атак

«Лаборатория Касперского»: социальная инженерия позволяет мошенникам зарабатывать миллионы на теме криптовалюты ьзуются ажиотажем вокруг цифровых денег: кроме взлома криптовалютных бирж, эксплуатации уязвимостей в смарт-контрактах и использования зловредов-майнеров, мошенники прибегают и к классическим методам социальной инженерии. При этом их жертвами становятся не только старые игроки на рынке, но и те, кто только начал интересоваться этой темой. Одна из наиболее популярных целей злоумышленников –

Positive Technologies: социальная инженерия открывает хакерам двери компаний Специалисты Positive Technologies собрали статистику эффективности атак с применением методов социальной инженерии. В ходе проектов по анализу защищенности корпоративной инфраструктуры эксперты компании имитировали активность хакеров и отправляли сотрудникам компаний-заказчиков сообщени

Как взламывают «операционную систему» человека кибермошенничества Василий Окулесский, эксперт в области информационной безопасности, считает, что социальная инженерия занимает все более значимое место в организации кибератак. CNews: По ваш

Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии Корпорация Symantec сообщила о серии атак с активным использованием методов социальной инженерии, направленных на базирующиеся во Франции компании. Атаки, помимо отправк

Microsoft: IE 8 и IE 9 лучше всего защищают от социальной инженерии го компанией NSS Labs в третьем квартале 2010 г., браузеры Internet Explorer 8 и Internet Explorer 9 продемонстрировали наилучшие показатели защиты от вредоносных программ, распространяемых с помощью социальной инженерии. Согласно исследованию, «продемонстрировав уникальный показатель блокировки URL в 94% и динамичную защиту с показателем 99%, Internet Explorer 9 с большим отрывом стал лучш