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Социальная инженерия Социальный инжиниринг Social Engineering Психологическое манипулирование людьми Psychological manipulation of people Социотехнические атаки Sociotechnical attacks
СОБЫТИЯ
|26.03.2026
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Почти 40% мошеннических схем в IV квартале 2025 года составили ложные инвестиционные предложения
Центр аналитики социальной инженерии и искусственного интеллекта в кибермошенничестве (ЦАСИ), созданный на ба
|17.02.2026
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Слабое звено: 94% успешных атак на банковских клиентов связаны с социальной инженерией
20 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители F6. По оценке аналитиков, по итогам 2025 г. более 94% инцидентов, которые приводят к финансовым потерям банковских клиентов, связаны с использованием социальной инженерии. Чаще всего злоумышленники похищают сбережения пользователей в результате телефонного мошенничества, применения схемы «Мамонт» с покупкой и продажей товаров через сервисы б
|29.10.2025
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Аналитика Infosecurity: более 80% атак с участием социальной инженерии в III квартале 2025 года пришлось на мессенджеры
добавляют туда реальных сотрудников и поддельные аккаунты руководителей. В таких чатах «босс» может дать срочное поручение — перевести деньги или предоставить доступ к важным данным. Это новая форма социальной инженерии, которая использует доверие и скорость внутренних коммуникаций», — отметил Константин Мельников, руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity (ГК Softline).
|09.04.2025
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МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии
е и на сайтах c помощью отпечатка пальца или FaceID. Вход без SMS-кода или пароля позволит увеличить скорость авторизации в семь раз, а также обеспечить 100% защиту аккаунта от фрода с использованием социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители МТС. Passkey — это технология аутентификации, которая позволяет пользователям входить в учетные записи и приложения, используя криптог
|26.02.2025
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Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T2
ожилые люди, но сегодня этот тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Высокая доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии. Т2 проанализировала интересы людей, которые чаще остальных клиентов сталкиваются с противоправными действиями мошенников. Атакуемые пользователи чаще всего связаны с финан
|22.03.2024
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BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией
нкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персональных данных клиентов с помощью методов социальной инженерии. Алгоритмы антифрод-системы, работающие на основе машинного обучения, маркируют для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждый клиент а
|18.09.2023
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Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО
. Анализ показал, что в 70% успешных атак киберпреступники использовали вредоносное ПО. Среди них больше половины пришлось на шпионские программы. В подавляющем большинстве атак использовались приемы социальной инженерии, причем в 20% фишинговых кампаний применялся комплексный подход: злоумышленники задействовали сразу несколько каналов социальной инженерии в одной атаке. Согласно по
|20.05.2022
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В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией
2021 г. таким образом граждан обводили вокруг пальца даже чаще. Что изменилось в уловках мошенников Социальная инженерия — это искусство введения жертвы в заблуждение, когда она сама сообщает в
|18.11.2020
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Positive Technologies: киберпреступники переключились с социальной инженерии на хакинг
с прошлым кварталом и составила 30%. Среди прочего, злоумышленники активно используют недостатки безопасности в системах удаленного доступа. При этом доля атак на организации с использованием методов социальной инженерии, напротив, снизилась с начала года: если в I квартале она составляла 67%, то в III квартале — всего 45%. Как отмечают эксперты, в III квартале произошел рекордный скачок чи
|25.11.2019
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Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» проанализировали тренды карточного фрода
огласно данным экспертов банка и компании, главным трендом уходящего года для злоумышленников стала социальная инженерия, которую «обогатили» несколько новых сценариев. Среди позитивных аспекто
|19.02.2019
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Positive Technologies: социальная инженерия используется в каждой третьей атаке
дника компании «Альфа-капитал». Несмотря на схожесть обеих атак с активностью группы Treasure Hunters, в результате анализа трафика эксперты сделали выводы о появлении новой группы киберпреступников. Социальная инженерия в IV квартале использовалась в каждой третьей атаке. «Фишинг в адрес сотрудников компании-жертвы стал уже отработанной схемой злоумышленников в рамках целенаправленных атак
|09.07.2018
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«Лаборатория Касперского»: социальная инженерия позволяет мошенникам зарабатывать миллионы на теме криптовалюты
ьзуются ажиотажем вокруг цифровых денег: кроме взлома криптовалютных бирж, эксплуатации уязвимостей в смарт-контрактах и использования зловредов-майнеров, мошенники прибегают и к классическим методам социальной инженерии. При этом их жертвами становятся не только старые игроки на рынке, но и те, кто только начал интересоваться этой темой. Одна из наиболее популярных целей злоумышленников –
|23.03.2018
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Positive Technologies: социальная инженерия открывает хакерам двери компаний
Специалисты Positive Technologies собрали статистику эффективности атак с применением методов социальной инженерии. В ходе проектов по анализу защищенности корпоративной инфраструктуры эксперты компании имитировали активность хакеров и отправляли сотрудникам компаний-заказчиков сообщени
|17.03.2015
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Как взламывают «операционную систему» человека
кибермошенничества Василий Окулесский, эксперт в области информационной безопасности, считает, что социальная инженерия занимает все более значимое место в организации кибератак. CNews: По ваш
|30.08.2013
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Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии
Корпорация Symantec сообщила о серии атак с активным использованием методов социальной инженерии, направленных на базирующиеся во Франции компании. Атаки, помимо отправк
|15.12.2010
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Microsoft: IE 8 и IE 9 лучше всего защищают от социальной инженерии
го компанией NSS Labs в третьем квартале 2010 г., браузеры Internet Explorer 8 и Internet Explorer 9 продемонстрировали наилучшие показатели защиты от вредоносных программ, распространяемых с помощью социальной инженерии. Согласно исследованию, «продемонстрировав уникальный показатель блокировки URL в 94% и динамичную защиту с показателем 99%, Internet Explorer 9 с большим отрывом стал лучш
|19.01.2005
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10 февраля самый известный хакер расскажет о социальной инженерии
которую проводят компании IDC и «Открытые системы». Практически неизвестный общественности, термин «социальная инженерия» широко используется профессионалами в области информационной безопаснос
Социальная инженерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Верестникова Дарья 43 16
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 14
|Кузнецов Станислав 162 14
|Деденок Роман 27 11
|Путин Владимир 3454 11
|Зайцев Михаил 345 11
|Ковтун Андрей 19 10
|Ермаков Дмитрий 25 10
|Галушкин Олег 182 9
|Новиков Алексей 66 9
|Голованов Сергей 77 9
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Авезова Яна 20 7
|Киселёв Алексей 90 7
|Лазаричева Анна 17 6
|Мельникова Анастасия 440 6
|Оганесян Ашот 152 6
|Плешков Алексей 68 6
|Касимов Вячеслав 35 6
|Сиденко Андрей 47 5
|Васильев Григорий 44 5
|Вураско Александр 48 5
|Spears Britney - Спирс Бритни 65 5
|Свистунова Ольга 28 5
|Бедеров Игорь 103 5
|Павлов Никита 146 5
|Демидов Сергей 129 5
|Родионов Михаил 47 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Абакумов Евгений 227 5
|Колесов Александр 63 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
|Каргалев Ярослав 22 5
|Демидова Надежда 11 5
|Янкин Андрей 52 5
|Ульянов Владимир 162 5
|Клявин Владимир 52 5
|Ложкин Сергей 49 5
|Шойтов Александр 116 4
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