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Социальная инженерия Социальный инжиниринг Social Engineering Психологическое манипулирование людьми Psychological manipulation of people Социотехнические атаки Sociotechnical attacks

Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks

СОБЫТИЯ


26.03.2026 Почти 40% мошеннических схем в IV квартале 2025 года составили ложные инвестиционные предложения

Центр аналитики социальной инженерии и искусственного интеллекта в кибермошенничестве (ЦАСИ), созданный на ба
17.02.2026 Слабое звено: 94% успешных атак на банковских клиентов связаны с социальной инженерией

20 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители F6. По оценке аналитиков, по итогам 2025 г. более 94% инцидентов, которые приводят к финансовым потерям банковских клиентов, связаны с использованием социальной инженерии. Чаще всего злоумышленники похищают сбережения пользователей в результате телефонного мошенничества, применения схемы «Мамонт» с покупкой и продажей товаров через сервисы б
29.10.2025 Аналитика Infosecurity: более 80% атак с участием социальной инженерии в III квартале 2025 года пришлось на мессенджеры

добавляют туда реальных сотрудников и поддельные аккаунты руководителей. В таких чатах «босс» может дать срочное поручение — перевести деньги или предоставить доступ к важным данным. Это новая форма социальной инженерии, которая использует доверие и скорость внутренних коммуникаций», — отметил Константин Мельников, руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity (ГК Softline).

09.04.2025 МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии

е и на сайтах c помощью отпечатка пальца или FaceID. Вход без SMS-кода или пароля позволит увеличить скорость авторизации в семь раз, а также обеспечить 100% защиту аккаунта от фрода с использованием социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители МТС. Passkey — это технология аутентификации, которая позволяет пользователям входить в учетные записи и приложения, используя криптог
26.02.2025 Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T2

ожилые люди, но сегодня этот тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Высокая доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии. Т2 проанализировала интересы людей, которые чаще остальных клиентов сталкиваются с противоправными действиями мошенников. Атакуемые пользователи чаще всего связаны с финан
22.03.2024 BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией

нкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персональных данных клиентов с помощью методов социальной инженерии. Алгоритмы антифрод-системы, работающие на основе машинного обучения, маркируют для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждый клиент а
18.09.2023 Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО

. Анализ показал, что в 70% успешных атак киберпреступники использовали вредоносное ПО. Среди них больше половины пришлось на шпионские программы. В подавляющем большинстве атак использовались приемы социальной инженерии, причем в 20% фишинговых кампаний применялся комплексный подход: злоумышленники задействовали сразу несколько каналов социальной инженерии в одной атаке. Согласно по
20.05.2022 В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией

2021 г. таким образом граждан обводили вокруг пальца даже чаще. Что изменилось в уловках мошенников Социальная инженерия — это искусство введения жертвы в заблуждение, когда она сама сообщает в
18.11.2020 Positive Technologies: киберпреступники переключились с социальной инженерии на хакинг

с прошлым кварталом и составила 30%. Среди прочего, злоумышленники активно используют недостатки безопасности в системах удаленного доступа. При этом доля атак на организации с использованием методов социальной инженерии, напротив, снизилась с начала года: если в I квартале она составляла 67%, то в III квартале — всего 45%. Как отмечают эксперты, в III квартале произошел рекордный скачок чи
25.11.2019 Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» проанализировали тренды карточного фрода

огласно данным экспертов банка и компании, главным трендом уходящего года для злоумышленников стала социальная инженерия, которую «обогатили» несколько новых сценариев. Среди позитивных аспекто
19.02.2019 Positive Technologies: социальная инженерия используется в каждой третьей атаке

дника компании «Альфа-капитал». Несмотря на схожесть обеих атак с активностью группы Treasure Hunters, в результате анализа трафика эксперты сделали выводы о появлении новой группы киберпреступников. Социальная инженерия в IV квартале использовалась в каждой третьей атаке. «Фишинг в адрес сотрудников компании-жертвы стал уже отработанной схемой злоумышленников в рамках целенаправленных атак
09.07.2018 «Лаборатория Касперского»: социальная инженерия позволяет мошенникам зарабатывать миллионы на теме криптовалюты

ьзуются ажиотажем вокруг цифровых денег: кроме взлома криптовалютных бирж, эксплуатации уязвимостей в смарт-контрактах и использования зловредов-майнеров, мошенники прибегают и к классическим методам социальной инженерии. При этом их жертвами становятся не только старые игроки на рынке, но и те, кто только начал интересоваться этой темой. Одна из наиболее популярных целей злоумышленников –

23.03.2018 Positive Technologies: социальная инженерия открывает хакерам двери компаний

Специалисты Positive Technologies собрали статистику эффективности атак с применением методов социальной инженерии. В ходе проектов по анализу защищенности корпоративной инфраструктуры эксперты компании имитировали активность хакеров и отправляли сотрудникам компаний-заказчиков сообщени
17.03.2015 Как взламывают «операционную систему» человека

кибермошенничества Василий Окулесский, эксперт в области информационной безопасности, считает, что социальная инженерия занимает все более значимое место в организации кибератак. CNews: По ваш
30.08.2013 Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии

Корпорация Symantec сообщила о серии атак с активным использованием методов социальной инженерии, направленных на базирующиеся во Франции компании. Атаки, помимо отправк
15.12.2010 Microsoft: IE 8 и IE 9 лучше всего защищают от социальной инженерии

го компанией NSS Labs в третьем квартале 2010 г., браузеры Internet Explorer 8 и Internet Explorer 9 продемонстрировали наилучшие показатели защиты от вредоносных программ, распространяемых с помощью социальной инженерии. Согласно исследованию, «продемонстрировав уникальный показатель блокировки URL в 94% и динамичную защиту с показателем 99%, Internet Explorer 9 с большим отрывом стал лучш
19.01.2005 10 февраля самый известный хакер расскажет о социальной инженерии

которую проводят компании IDC и «Открытые системы». Практически неизвестный общественности, термин «социальная инженерия» широко используется профессионалами в области информационной безопаснос

Публикаций - 1201, упоминаний - 1294

Социальная инженерия и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 246
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 99
Microsoft Corporation 25775 96
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 86
Telegram Group 2940 85
Google LLC 12688 68
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 52
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 49
ESET - ESET Software 1161 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 36
Dr.Web - Доктор Веб 1294 31
Yandex - Яндекс 9216 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 30
Apple Inc 13154 28
Информзащита 941 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 25
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 24
Fortinet 452 24
Ростелеком 10948 23
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 23
Meta Platforms - Facebook 4621 22
X Corp - Twitter 2938 21
SafeTech - СэйфТек 133 21
МегаФон 10742 19
InfoWatch - Инфовотч 1185 19
Microsoft Corporation - GitHub 1075 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Trend Micro 651 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Cisco Systems 5372 16
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 15
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 15
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 13
Альфа-Банк 1979 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Кибердом 43 8
eBay Inc 1640 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Резонанс НПП 407 7
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Superjob - Суперджоб 858 6
Верный - торговая сеть 326 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Русагро Группа Компаний 379 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Uber 357 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
АльфаСтрахование СГ 394 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 100
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 54
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 32
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Судебная власть - Judicial power 2500 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 2
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 2
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Демократическая политическая партия США 122 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
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University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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