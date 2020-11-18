Positive Technologies: киберпреступники переключились с социальной инженерии на хакинг

Эксперты компании Positive Technologies подвели итоги III квартала 2020 г. Анализ показал существенный рост числа атак на организации с использованием шифровальщиков, увеличение доли хакинга до 30%, а также всплеск атак на медицинские учреждения. Кроме того, злоумышленники стали эксплуатировать интерес общества к вакцине от COVID-19.

По данным исследования, взрывной рост активности злоумышленников, который наблюдался в первом полугодии на фоне начала пандемии COVID-19, начал замедляться. Однако число атак остается стабильно высоким, и тенденция к ежеквартальному увеличению количества инцидентов по-прежнему сохраняется. Так, в сравнении со II кварталом 2020 г. количество атак выросло на 2,7%, а в сравнении с III кварталом 2019 г. — на 54%.

В связи с пандемией и переходом на удаленную работу многие компании вывели на сетевой периметр дополнительные сервисы, которые не всегда оказываются надежно защищены, таким образом у преступников появилось больше возможностей для атак. Проведенный анализ показал, что доля эксплуатации уязвимостей среди методов атак на организации выросла на 12 п. п. по сравнению с прошлым кварталом и составила 30%. Среди прочего, злоумышленники активно используют недостатки безопасности в системах удаленного доступа. При этом доля атак на организации с использованием методов социальной инженерии, напротив, снизилась с начала года: если в I квартале она составляла 67%, то в III квартале — всего 45%.

Как отмечают эксперты, в III квартале произошел рекордный скачок числа атак на организации с использованием программ-вымогателей. В каждой второй атаке с распространением вредоносного ПО были задействованы шифровальщики. В прошлом квартале их доля составляла всего 39% среди всех атак с использованием вредоносов, тогда как в этом — уже 51%.

Был зафиксирован и очередной всплеск количества атак, направленных на медицинские организации. Половина из них была совершена операторами программ-вымогателей, и последствия были значительными. Под ударом оказались не только клиники, непосредственно оказывающие помощь больным COVID-19, но и исследовательские центры, которые занимаются разработкой вакцины.

«По нашим данным, тема COVID-19 эксплуатируется злоумышленниками и в атаках на физических лиц, — отметил аналитик Яна Юракова. — Если в прошлом квартале в своих фишинговых рассылках хакеры предлагали средства защиты или дополнительную информацию о вирусе, то сейчас они чаще спекулируют на теме вакцины от него. При этом мы видим, что количество фишинговых рассылок о коронавирусе быстро идет на спад. Доля атак с использованием методов социальной инженерии, в которых затрагивается тема пандемии, сократилась с 16% в прошлом квартале до 4% в текущем».