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Индексная книга (каталог) CNews*
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Деденок Роман



31.01.2025 Онлайн-мошенники выманивают деньги у сотрудников российских компаний под видом надзорных инстанций 1
16.09.2024 Не всё то картинка, что скан: злоумышленники прячут фишинговые ссылки за изображениями 1
31.07.2024 Злоумышленники атакуют промышленные предприятия по всему миру под видом представителей крупной логистической компании 1
24.06.2024 Злоумышленники крадут логины и пароли от почты под видом представителей компании из Дубая 1
27.04.2024 «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск фишинговых рассылок на крупные российские компании 1
19.09.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую рассылку под видом анкет самооценки сотрудников 1
07.09.2023 «Лаборатория Касперского»: фишеры используют нестандартную схему для кражи учётных данных от электронной почты 1
06.09.2023 Топливные карты по выгодной цене: мошенники обещают скидки и крадут у людей деньги и платёжные данные 1
19.07.2023 За полгода «Лаборатория Касперского» предотвратила более 1,3 млн фишинговых атак по теме криптовалют в России 1
22.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую рассылку под видом графика отпусков 1
30.03.2023 В 2023 году «Лаборатория Касперского» обнаружила в России 80 тыс. фишинговых писем, отправленных с использованием IPFS 1
23.03.2023 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники начали вставлять фишинговые ссылки в уведомления SharePoint 1
09.02.2023 Злоумышленники тоже смотрят YouTube: чем их привлекают аккаунты в сервисах Google 1
22.12.2022 Корпоративный фишинг и спам в 2022 г.: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров 1
23.09.2022 «Лаборатория Касперского»: опасная программа для кражи паролей распространяется через спам в корпоративной почте 1
12.07.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники в письмах обманом вынуждают людей перезванивать им 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Деденок Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 16
Microsoft Corporation 24640 1
Yahoo! 3697 1
AOL Inc 1593 1
Google LLC 11790 1
DocuSign 18 1
Adobe Systems 1550 1
Tesla Motors 397 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 16
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1428 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3924 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1910 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12644 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5000 5
Оповещение и уведомление - Notification 4630 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1857 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1452 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3059 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5039 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1708 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6984 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5275 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2481 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11637 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 199 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 171 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4084 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 133 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1489 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 75 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 158 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1999 1
Kaspersky Internet Security 457 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2038 4
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 123 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
Microsoft Teams - MS Teams 549 2
Microsoft Office 365 941 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 2
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
Microsoft Outlook 1392 1
Apple iPhone 6 4861 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 31 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
XRP - Криптовалюта 12 1
Google Cloud Services 218 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Бразилия - Федеративная Республика 2365 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 676 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 233 1
Кувейт 164 1
Кения - Республика 152 1
Оман Султанат 113 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 871 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 2
Английский язык 6639 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2814 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1256 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 1
Запугивание и шантаж 112 1
Securelist 22 1
CNews Мишень 166 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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