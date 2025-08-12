В решение K2 Cloud включены «KES Стандартный» и KSMG Лаборатории Касперского»: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (KES Стандартный) и Kaspersky Secure Mail Gateway (KSMG). Эти решения стали частью импортонезависимых сервисов из

Innostage Orchestrator интегрирован с Kaspersky Secure Mail Gateway рацию системы управляющих воздействий Innostage Orchestrator и шлюза безопасности электронной почты Kaspersky Secure Mail Gateway, что позволит оперативнее реагировать на фишинговые рассылки зл

«Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок В ноябре 2022 г. «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выведут совместное кибериммунное решение Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) на среднеазиатский рынок. Ранее KSRW, решение для по

VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение Опасное приложение для безопасности Исследовательская компания Synopsys Cybersecurity Research Center обнаружила опасную брешь в программном обеспечении Kaspersky Secure Connection «Лаборатории Касперского», подвергающую пользователей риску взлома. Уязвимость позволяет хакерам локально повысить свои права на пользовательском устройстве и потенц

Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей Старые версии не гарантируют анонимность Исследование работы сервиса Kaspersky Secure Connection (Kaspersky VPN) «Лаборатории Касперского», обеспечивающего передачу данных через интернет в зашифрованном виде, выявило «утечку» DNS при подключении к любому произво

Анонсирован Kaspersky Mail Gateway 5.6 для Linux/Unix «Лаборатория Касперского» сообщила о выходе новой версии универсального программного комплекса Kaspersky Mail Gateway 5.6, предназначенного для комплексной защиты корпоративных почтовых систем от вредоносных программ и спама. Помимо защиты от вредоносных программ, решение обеспечивает ма

Вышел Kaspersky Mail Gateway 5.5 для Linux/Unix «Лаборатория Касперского», российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выходе программного комплекса Kaspersky Mail Gateway 5.5 для Linux/Unix. Эта система защиты сочетает в себе функции антивирусной обработки почтового трафика и фильтрации нежелательной корреспонденции. Kaspersky Mail Gate