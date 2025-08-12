Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) — решение для построения кибериммунной, управляемой и функциональной инфраструктуры тонких клиентов на базе микроядерной операционной системы KasperskyOS для защищенного подключения к удаленным рабочим столам. Тонкие клиенты в составе решения обладают кибериммунитетом — «врожденной» защитой от киберугроз.
- Kaspersky Secure Mail Gateway — это полностью интегрированное решение, объединяющее систему электронной почты и средства ее защиты, в составе готового к использованию виртуального устройства безопасности. Продукт обеспечивает защиту электронной почты от известных и неизвестных угроз, включая спам, фишинг, BEC-атаки и все виды вредоносных вложений.
|12.08.2025
|
В решение K2 Cloud включены «KES Стандартный» и KSMG
Лаборатории Касперского»: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (KES Стандартный) и Kaspersky Secure Mail Gateway (KSMG). Эти решения стали частью импортонезависимых сервисов из
|14.03.2024
|
Innostage Orchestrator интегрирован с Kaspersky Secure Mail Gateway
рацию системы управляющих воздействий Innostage Orchestrator и шлюза безопасности электронной почты Kaspersky Secure Mail Gateway, что позволит оперативнее реагировать на фишинговые рассылки зл
|22.09.2022
|
«Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок
В ноябре 2022 г. «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выведут совместное кибериммунное решение Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) на среднеазиатский рынок. Ранее KSRW, решение для по
|05.08.2022
|
VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение
Опасное приложение для безопасности Исследовательская компания Synopsys Cybersecurity Research Center обнаружила опасную брешь в программном обеспечении Kaspersky Secure Connection «Лаборатории Касперского», подвергающую пользователей риску взлома. Уязвимость позволяет хакерам локально повысить свои права на пользовательском устройстве и потенц
|10.08.2018
|
Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей
Старые версии не гарантируют анонимность Исследование работы сервиса Kaspersky Secure Connection (Kaspersky VPN) «Лаборатории Касперского», обеспечивающего передачу данных через интернет в зашифрованном виде, выявило «утечку» DNS при подключении к любому произво
|08.04.2008
|
Анонсирован Kaspersky Mail Gateway 5.6 для Linux/Unix
«Лаборатория Касперского» сообщила о выходе новой версии универсального программного комплекса Kaspersky Mail Gateway 5.6, предназначенного для комплексной защиты корпоративных почтовых систем от вредоносных программ и спама. Помимо защиты от вредоносных программ, решение обеспечивает ма
|18.07.2006
|
Вышел Kaspersky Mail Gateway 5.5 для Linux/Unix
«Лаборатория Касперского», российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выходе программного комплекса Kaspersky Mail Gateway 5.5 для Linux/Unix. Эта система защиты сочетает в себе функции антивирусной обработки почтового трафика и фильтрации нежелательной корреспонденции. Kaspersky Mail Gate
|06.10.2004
|
"Лаборатория Касперского" начала продажи SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix
"Лаборатория Касперского", российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, начала продажи программного продукта Kaspersky(r) SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix. Kaspersky SMTP-Gateway предназначен для антивирусной обработки проходящего через него SMTP-трафика. Помимо защиты от вредоносных программ, решение обеспечивает маршрутизацию почтового трафика и
