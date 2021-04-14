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Кибербезопасность Honeypot deployment "горшочек с медом" приманка для злоумышленников CyberTrap цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры

Кибербезопасность - Honeypot deployment -


14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников

Песочница Positive Technologies теперь поддерживает технологии обмана (deception-технологии), направленные на создание ловушек для вредоносного ПО. Приманки, имитирующие в изолированной виртуальной среде настоящие файлы, процессы или данные, провоцируют вредоносное ПО на взаимодействие и тем самым помогают выявить присутствие хакеров в инф
13.03.2012 Троян для Mac OS X в качестве «приманки» использует изображения русской фотомодели

странения угроз для персональных компьютеров и устройств, работающих под управлением операционной системы Mac OS X. Авторами данного механизма являются создатели трояна Trojan.Muxler (OSX/Revir). Для приманки пользователей злоумышленники используют фотографии русской фотомодели Ирины Шейк. Угроза скрывается в ZIP-архивах, содержащих различные фотографии, в том числе снимки вышеупомянутой фо
22.02.2012 Вышел технический релиз новой версии средства предотвращения вторжений Honeypot Manager 2.5

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе и доступности для ознакомления технического релиза новой версии программного решения Honeypot Manager 2.5. Honeypot Manager — это сертифицированное проактивное программное средство обнаружения хакерских вторжений и несанкционированного доступа к информации, предназначенн
24.08.2010 Honeypot Manager 2.0 поможет защитить файловые сервера

Компания «Код Безопасности» представила новую версию программного продукта Honeypot Manager, предназначенного для обнаружения вторжений и несанкционированного доступа к конфиденциальной информации за счет имитации систем хранений данных. В версии Honeypot Manag
17.06.2010 Honeypot Manager способен защитить данные в системах класса «К1»

Компания «Код Безопасности» сообщила о получении официального подтверждения от ФСТЭК России о соответствии функционала Security Studio Honeypot Manager требованиям по защите информационных систем персональных данных всех классов. Документ подтверждает, что средство защиты информации Security Studio Honeypot Manager може
20.04.2010 Новый защитный продукт «Кода Безопасности» Security Studio Honeypot Manager сертифицирован ФСТЭК

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе сертифицированной версии нового продукта — Security Studio Honeypot Manager, предназначенного для обнаружения вторжений и несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. В настоящий момент на продукт Security Studio Honeypot Manager


Публикаций - 170, упоминаний - 182

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 20
ESET - ESET Software 1133 15
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 14
Google LLC 11775 13
Microsoft Corporation 24623 13
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 12
Telegram Group 1983 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 9
Xello - Кселло 21 7
Oracle Corporation 6687 6
Trend Micro 601 6
Meta Platforms - Facebook 4438 6
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 5
Код Безопасности 616 5
R-Vision - Р-Вижн 153 5
Dr.Web - Доктор Веб 1254 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 3
Broadcom - VMware 2359 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Информзащита 756 3
Apple Inc 12099 3
Check Point Software Technologies 760 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
PayPal 654 3
HP Inc. 5685 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
X Corp - Twitter 2845 3
Cisco Systems 5114 3
Fortinet 387 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Palo Alto Networks 146 3
OpenAI 217 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Commvault 172 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
HPE - Juniper Networks 426 2
Unsplash 762 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Adidas - Адидас 160 2
eBay Inc 1619 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 16 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
IKEA - ИКЕА 155 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Lockheed Martin 756 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Visa International 1949 1
Starbucks 88 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
UPS 202 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
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Microsoft Outlook 1390 5
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 5
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Positive Technologies - PT Sandbox 71 4
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 3
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F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 3
Google VirusTotal 80 3
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 113 3
Google Android Package Kit - APK 178 3
FreePik 980 3
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Corrons Luis - Корронс Луис 106 7
Мельникова Анастасия 371 6
Зайцев Михаил 260 5
Каргалев Ярослав 21 4
Щетинин Александр 12 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 3
Шаламов Иван 3 3
Водясов Алексей 222 2
Макаров Алексей 62 2
Павлов Никита 67 2
Суворов Андрей 45 2
Иванов Антон 74 2
Гвоздев Дмитрий 127 2
Вишняков Алексей 11 2
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 2
Галов Дмитрий 41 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
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Левкевич Михаил 60 2
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Семенов Александр 144 1
Ляпунов Игорь 121 1
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