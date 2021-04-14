Кибербезопасность Honeypot deployment "горшочек с медом" приманка для злоумышленников CyberTrap цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры
- Кибербезопасность
- DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ
|14.04.2021
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В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников
Песочница Positive Technologies теперь поддерживает технологии обмана (deception-технологии), направленные на создание ловушек для вредоносного ПО. Приманки, имитирующие в изолированной виртуальной среде настоящие файлы, процессы или данные, провоцируют вредоносное ПО на взаимодействие и тем самым помогают выявить присутствие хакеров в инф
|13.03.2012
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Троян для Mac OS X в качестве «приманки» использует изображения русской фотомодели
странения угроз для персональных компьютеров и устройств, работающих под управлением операционной системы Mac OS X. Авторами данного механизма являются создатели трояна Trojan.Muxler (OSX/Revir). Для приманки пользователей злоумышленники используют фотографии русской фотомодели Ирины Шейк. Угроза скрывается в ZIP-архивах, содержащих различные фотографии, в том числе снимки вышеупомянутой фо
|22.02.2012
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Вышел технический релиз новой версии средства предотвращения вторжений Honeypot Manager 2.5
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе и доступности для ознакомления технического релиза новой версии программного решения Honeypot Manager 2.5. Honeypot Manager — это сертифицированное проактивное программное средство обнаружения хакерских вторжений и несанкционированного доступа к информации, предназначенн
|24.08.2010
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Honeypot Manager 2.0 поможет защитить файловые сервера
Компания «Код Безопасности» представила новую версию программного продукта Honeypot Manager, предназначенного для обнаружения вторжений и несанкционированного доступа к конфиденциальной информации за счет имитации систем хранений данных. В версии Honeypot Manag
|17.06.2010
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Honeypot Manager способен защитить данные в системах класса «К1»
Компания «Код Безопасности» сообщила о получении официального подтверждения от ФСТЭК России о соответствии функционала Security Studio Honeypot Manager требованиям по защите информационных систем персональных данных всех классов. Документ подтверждает, что средство защиты информации Security Studio Honeypot Manager може
|20.04.2010
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Новый защитный продукт «Кода Безопасности» Security Studio Honeypot Manager сертифицирован ФСТЭК
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе сертифицированной версии нового продукта — Security Studio Honeypot Manager, предназначенного для обнаружения вторжений и несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. В настоящий момент на продукт Security Studio Honeypot Manager
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 7
|Мельникова Анастасия 371 6
|Зайцев Михаил 260 5
|Каргалев Ярослав 21 4
|Щетинин Александр 12 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 3
|Шаламов Иван 3 3
|Водясов Алексей 222 2
|Макаров Алексей 62 2
|Павлов Никита 67 2
|Суворов Андрей 45 2
|Иванов Антон 74 2
|Гвоздев Дмитрий 127 2
|Вишняков Алексей 11 2
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 2
|Галов Дмитрий 41 2
|Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
|Anderson Pamela - Андерсон Памела 9 2
|Spears Britney - Спирс Бритни 64 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Кувшинов Денис 18 2
|Егоров Евгений 14 2
|Хеирхабаров Теймур 17 2
|Торгашин Евгений 14 2
|Sentonas Michael - Сентонас Майкл 1 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Голованов Леонид 5 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Гревцев Александр 31 1
|Засохлин Иван 9 1
|Захаренко Максим 56 1
|Вахнин Павел 53 1
|Андрианов Павел 84 1
|Семенов Александр 144 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Янкин Андрей 35 1
|Василенко Александр 89 1
|Кохан Владимир 11 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
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