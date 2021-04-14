Кибербезопасность - Honeypot deployment

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Троян для Mac OS X в качестве «приманки» использует изображения русской фотомодели странения угроз для персональных компьютеров и устройств, работающих под управлением операционной системы Mac OS X. Авторами данного механизма являются создатели трояна Trojan.Muxler (OSX/Revir). Для приманки пользователей злоумышленники используют фотографии русской фотомодели Ирины Шейк. Угроза скрывается в ZIP-архивах, содержащих различные фотографии, в том числе снимки вышеупомянутой фо

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Honeypot Manager 2.0 поможет защитить файловые сервера Компания «Код Безопасности» представила новую версию программного продукта Honeypot Manager, предназначенного для обнаружения вторжений и несанкционированного доступа к конфиденциальной информации за счет имитации систем хранений данных. В версии Honeypot Manag

Honeypot Manager способен защитить данные в системах класса «К1» Компания «Код Безопасности» сообщила о получении официального подтверждения от ФСТЭК России о соответствии функционала Security Studio Honeypot Manager требованиям по защите информационных систем персональных данных всех классов. Документ подтверждает, что средство защиты информации Security Studio Honeypot Manager може