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Xello Deception


Xello Deception —  продукт  класса Distributed Deception Platform (DDP) на российском рынке информационной безопасности. Решение помогает защищать бизнес от целевых кибератак (APT) с помощью распределённых ложных данных и активов по всей сети компании. 


19.12.2024 Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров 2
12.12.2024 RED Security SOC подтвердил эффективность выявления кибератак с помощью Deception-систем 1
23.07.2024 Xello Deception 5.5: новая модель лицензирования, тёмная тема интерфейса и новые типы ловушек 1
26.06.2024 МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
29.05.2024 «ICL Системные технологии» и Xello подписали соглашение в сфере информационной безопасности 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 1
29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 5
06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 1
06.07.2023 Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение 1
21.03.2023 Xello подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
19.09.2022 Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов 1
14.04.2022 Тайгер Оптикс стал дистрибьютором Xello, российского Deception-решения 1
14.02.2022 В Xello Deception реализована поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 1
29.06.2020 «Информзащита» и Xello заключили партнерское соглашение 1
09.04.2020 Российская Deception-платформа Xello включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

Xello Deception и организации, системы, технологии, персоны:

Xello - Кселло 21 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Информзащита 756 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Google LLC 11775 1
iFarm 5 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
TenIT - Тэнит 2 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Puppet 23 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
ICL ГК 381 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 7 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 1
Cisco Systems 5114 1
HP Inc. 5685 1
Hikvision - Хиквижн 55 1
ST - Системные технологии 65 1
NETAMS 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
Unsplash 764 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 19
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Red Hat Ansible 103 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
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Сбер - Sber500 7 1
Старт Хаб 21 1
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