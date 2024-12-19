Xello Deception
Xello Deception — продукт класса Distributed Deception Platform (DDP) на российском рынке информационной безопасности. Решение помогает защищать бизнес от целевых кибератак (APT) с помощью распределённых ложных данных и активов по всей сети компании.
Xello Deception и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
|Unsplash 764 1
|Щетинин Александр 12 10
|Макаров Алексей 62 5
|Фисенко Лев 26 1
|Бирюков Алексей 2 1
|Аминов Алексей 1 1
|Зиннятуллин Тимур 5 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Молчанов Антон 2 1
|Багиров Тимур 1 1
|Сильченко Никита 7 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Новик Алексей 1 1
|Гузаиров Айдар 55 1
|Новиков Алексей 59 1
|Стецюк Сергей 2 1
|Optics 139 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
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