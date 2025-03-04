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Mont и Xello начнут продвигать первую российскую систему киберобмана

Группа компаний Mont расширяет свою линейку решений информационной безопасности и в рамках соглашения с компанией Xello включила в продуктовый портфель отечественную платформу Xello Deception. Это первая российская система класса Distributed Deception Platform (DDP). Платформа входит в реестр Минцифры России и направлена на предотвращение целевых атак с помощью технологии киберобмана. Об этом CNews сообщили представители Mont.

Xello Deception – инновационное решение для построения инфраструктуры ложных активов и данных по всей сети компании. За счет приманок и ловушек система эффективно выявляет попытки несанкционированного доступа и позволяет прерывать цепочку атаки, истощая ресурсы злоумышленника и раскрывая детали применяемых инструментов.

Платформа Xello Deception отличается модульной архитектурой, что обеспечивает ее гибкость – решение можно адаптировать под индивидуальную модель угроз информационной безопасности каждой компании. Это делает Xello Deception актуальной как для крупных корпораций, так и для предприятий сегмента среднего бизнеса, заинтересованных в усилении защиты своих ИТ-инфраструктур.

Помимо технологической эффективности, Xello предлагает своим клиентам полный спектр технической поддержки, включая доступ к Support Portal, и регулярные обновления в течение всего срока действия лицензии.

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«Сотрудничество с Xello обеспечит нашим клиентам передовые инструменты для проактивной защиты корпоративных сетей. Xello Deception – это инновационное решение, которое поможет компаниям минимизировать риски киберугроз и повысить уровень безопасности своей ИТ-инфраструктуры», – сказал Александр Галдобин, менеджер по развитию бизнеса Mont.

«В процессе разработки платформы мы опирались как на требования регуляторов, так и учитывали реальные потребности российского бизнеса, о которых знаем из первых рук, – команда Xello собрана из экспертов, имеющих опыт работы у лидеров российского ИТ-рынка. Уверены, что благодаря сотрудничеству с Mont Xello Deception найдет новых пользователей, которые смогут воспользоваться надежным ИБ-продуктом и оценить его по достоинству», – сказала Инна Нагимова, директор по развитию бизнеса Xello.

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