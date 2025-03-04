Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галдобин Александр
Галдобин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкатов Роман 9 1
|Анастасьев Алексей 2 1
|Гарах Илья 2 1
|Пьянков Андрей 5 1
|Тажиев Елдар 1 1
|Добрушский Сергей 9 1
|Джамалдинова Гюльмира 1 1
|Омельченко Татьяна 1 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Скулова Ольга 11 1
|Созин Андрей 5 1
|Мискевич Роман 4 1
|Графов Александр 1 1
|Ковалева Дарья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.