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Индексная книга (каталог) CNews*
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Галдобин Александр


04.03.2025 Mont и Xello начнут продвигать первую российскую систему киберобмана 1
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
05.11.2024 Mont и «ИТ Роут» стали партнерами для продвижения российских продуктов на телеком-рынке 1
01.08.2024 Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой 1
18.06.2024 ГК Mont предложит партнерам решение для автоматизации управления доступом Ikod 1
10.06.2024 Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк» 1
20.05.2024 MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик» 1
23.04.2024 Mont и «Инновационные Технологии в Бизнесе» помогут усилить киберзащиту заказчиков 1
15.04.2024 MONT предложит партнерам решение для информационной безопасности в сегменте защиты неструктурированных данных 1
11.12.2023 Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab 1
26.10.2023 Mont стал дистрибьютором решения Multifactor 1
16.05.2023 ГК «Монт» поможет компаниям защитить цифровые активы и бизнес-коммуникацию 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Галдобин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 147 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 2
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
Multifactor - Мультифактор 41 1
Пассворк - Passwork 10 1
Ikod 1 1
Ред Софт - Red Soft 732 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе 11 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2245 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 601 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11151 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 399 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 326 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2171 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2178 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2195 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1474 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5105 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12647 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 972 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8108 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 196 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1261 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 171 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 287 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3877 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 780 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4264 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 111 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 238 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2865 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 1
Apple iOS 7857 1
Microsoft Windows 15751 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
Softscore UG - ANWORK 7 1
NGR Softlab - Dataplan 38 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 961 1
Ikod - IDMX - IDMX Lite 1 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 66 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Газинформсервис - Ankey IDM 28 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 25 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 14 1
Linux OS 10044 1
Газинформсервис - SafeERP 14 1
Башкатов Роман 9 1
Анастасьев Алексей 2 1
Гарах Илья 2 1
Пьянков Андрей 5 1
Тажиев Елдар 1 1
Добрушский Сергей 9 1
Джамалдинова Гюльмира 1 1
Омельченко Татьяна 1 1
Пустарнаков Роман 45 1
Скулова Ольга 11 1
Созин Андрей 5 1
Мискевич Роман 4 1
Графов Александр 1 1
Ковалева Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 8
Казахстан - Республика 5574 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3110 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2965 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 951 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2407 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7013 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 510 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1256 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Аудит - аудиторский услуги 2699 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 842 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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