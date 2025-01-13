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NGR Softlab Infrascope РАМ-решение


Infrascope — решение класса PAM, которое защищает доступ к сетевой инфраструктуре и приложениям. Регистрирует действия, влияющие на непрерывность бизнес-процессов


13.01.2025 NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики 2
26.11.2024 NGR Softlab представляет новый продукт — систему управления безопасностью файлов 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
12.11.2024 NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ 2
28.08.2024 NGR Softlab и «Актив» объявили о начале технологического партнерства 2
08.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
07.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
27.12.2023 Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope 1
11.12.2023 Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab 1
09.11.2023 OCS начинает сотрудничество с NGR Softlab 1
26.09.2023 NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности 1
30.03.2023 Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года 1
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
05.12.2022 NGR Softlab и Cloud Networks обеспечат информационную безопасность компаний 1
14.09.2022 NGR Softlab и Oxygen заключили партнерское соглашение 2
01.09.2022 NGR Softlab представила новую версию продукта Infrascope 1
05.07.2022 «Крок» стала партнером NGR Softlab 1
08.06.2022 NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения 1
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково» 1
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть 1
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

NGR Softlab и организации, системы, технологии, персоны:

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 22
Информзащита 756 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Fortinet 387 1
Крок - Croc 1777 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Trend Micro 601 1
Цифра ГК 2426 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Код Безопасности 616 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Цифровые активы 118 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Cloud Networks - Облачные сети 35 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
MONT - МОНТ 144 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 9 1
8213 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 24
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 2
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NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 19
NGR Softlab - Dataplan 35 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
МТС Exolve 67 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
Пудов Дмитрий 41 9
Созин Андрей 5 5
Булатов Александр 5 3
Ляпунов Игорь 121 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Ростовцев Евгений 4 2
Ромашев Анатолий 4 2
Ефимов Петр 39 1
Заикин Андрей 30 1
Петров Александр 17 1
Денисов Алексей 20 1
Скрипаль Сергей 2 1
Орлов Кирилл 5 1
Матвеев Алексей 7 1
Зайцев Александр 20 1
Боширов Руслан 1 1
Чернин Игорь 7 1
Елисеев Денис 3 1
Жеглов Глеб 5 1
Галдобин Александр 11 1
Гушель Светлана 1 1
Шавшина Ольга 1 1
Макаров Валентин 220 1
Анфимов Павел 48 1
Гулевич Виктор 4 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1008 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Английский язык 6634 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Reference - Референс 184 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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