Infrascope 25.1 усилит контроль и защиту привилегированного доступа в компаниях

NGR Softlab обновила PAM Infrascope до версии 25.1. Продукт получил новый интерфейс, делающий работу с системой более удобной, а также множество дополнительных функций, которые повышают уровень защиты критических систем и данных организаций и минимизируют риск недобросовестных действий со стороны администраторов, разработчиков и подрядчиков.

Infrascope 25.1 отличается целым рядом значительных улучшений. Ключевым изменением стало масштабное обновление пользовательского интерфейса: переработана стартовая страница, добавлены дашборды, расширены опции фильтрации и настройки. Изменения коснулись и функциональных возможностей PAM. Так, в модуль доступа к данным теперь включены поддержка СУБД ClickHouse, функции обнаружения новых баз данных, создания учётных записей, оповещений и утверждения команд при выполнении запросов к БД. В области мультифакторной аутентификации появилась поддержка внешнего 2FA по протоколу RADIUS, реализована поддержка протокола FIDO2, что позволяет использовать аппаратные MFA-токены. Кроме того, вендор усовершенствовал модуль изолированных приложений: теперь у пользователя есть возможность осуществлять автоматический вход в веб-приложения с SAPM-аккаунтами PAM и выгружать из них файлы на хост.

«Infrascope 25.1 — это значительный шаг вперёд в развитии нашего PAM-решения, который делает продукт ключевым элементом надёжной системы информационной безопасности компаний, — отметил Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab. — Новая версия значительно снижает риски компрометации учётных данных и нарушения политик доступа подрядчиками, а расширенные возможности мультифакторной аутентификации позволяют гибко настраивать доступ под нужды заказчиков. Особое внимание стоит уделить поддержке шифрования по ГОСТ, что обеспечивает нашим клиентам высокий уровень безопасности учётных данных, которые хранятся в PAM».

