Ростовцев Евгений
Ростовцев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Шавшина Ольга 1 1
|Пудов Дмитрий 41 1
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