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Ростовцев Евгений



22.01.2025 NGR Softlab выпустил новое поколение аналитической платформы Dataplan 1
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
13.02.2024 Евгений Ростовцев назначен генеральным директором NGR Softlab 1
21.11.2014 «МАСТ-Банк» предложил своим клиентам денежные переводы «Золотая Корона» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ростовцев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 47 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Polymatica - Полиматика 173 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ЦВТ 71 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Софтлайн 2813 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5033 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 2
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 26 2
NGR Softlab - Dataplan 36 2
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Softline - DeskWork 117 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Шавшина Ольга 1 1
Пудов Дмитрий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2244 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2724 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6054 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6701 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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