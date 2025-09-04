NGR Softlab вошла в топ-30 лидеров рынка ИИ решений за 2024 год по версии CNews

NGR Softlab вошла в рейтинг «Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2024», составленный CNews. Рейтинг формировался по выручке за проекты в сфере ИИ. Выручка компании по данному направлению за прошлый год на 33% выше результатов 2023 г.

NGR Softlab использует технологии ИИ практически во всех своих продуктах, при этом наиболее полное их применение реализовано в аналитической платформе Dataplan для поиска аномалий и скрытых угроз. Продукт имеет официальный статус ПО с признаком ИИ и позволяет выполнять задачи всестороннего анализа security big data, классификации контролируемых активов и пользователей, выявления аномалии, инсайдерских угроз, фактов компрометации данных. Это в конечном итоге позволяет принимать data-driven-решения при расследовании инцидентов и нарушении бизнес-процессов, выявлении скрытых угроз и управлении рисками.

«Сегодня для всех очевидно, что эффективно противостоять современным угрозам невозможно без использования технологий искусственного интеллекта. Именно поэтому мы активно исследуем возможности ИИ и интегрируем их в свои продукты, – сказал Евгений Ростовцев, генеральный директор NGR Softlab. – В то же время мы выступаем за осознанность в выборе инструментов ИИ: необходимо чётко понимать их возможности и ограничения. Такой подход – использование новых технологий в сочетании с традиционными методами защиты – позволяет добиться максимальной эффективности в обеспечении информационной безопасности, что подтверждается нашими клиентами и высокими результатами в рейтинге CNews. Мы благодарны клиентам за доверие и продолжим развивать свои продукты на благо кибербезопасности российских компаний».