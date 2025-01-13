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NGR Softlab Dataplan


Dataplanаналитическая платформа для решения задач ИБ. Анализирует данные с применением алгоритмов машинного обучения для комплексной оценки состояния системы защиты информации, поведения пользователей и элементов инфраструктуры.


13.01.2025 NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики 1
26.11.2024 NGR Softlab представляет новый продукт — систему управления безопасностью файлов 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
12.11.2024 NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ 1
30.10.2024 Dataplan от NGR Softlab официально признан программным обеспечением в сфере искусственного интеллекта 2
08.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
07.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт» 1
13.05.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
11.12.2023 Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab 1
09.11.2023 OCS начинает сотрудничество с NGR Softlab 1
31.10.2023 Вышло обновление российской аналитической платформы информационной безопасности Dataplan 1
26.09.2023 NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности 1
22.05.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan 1
30.03.2023 Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года 1
02.02.2023 NGR Softlab дополнила платформу Dataplan модулем анализа прав и формирования модели управления доступом на основе ролей 1
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам 1
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
05.12.2022 NGR Softlab и Cloud Networks обеспечат информационную безопасность компаний 1
20.09.2022 NGR Softlab усовершенствовал платформу Dataplan 1
14.09.2022 NGR Softlab и Oxygen заключили партнерское соглашение 1
05.07.2022 «Крок» стала партнером NGR Softlab 1
17.06.2022 Вышла новая версия платформы Dataplan компании NGR Softlab 1
08.06.2022 NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения 1
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково» 1
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть 1
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
16.03.2021 Аналитическая платформа Dataplan компании NGR Softlab включена в Реестр отечественного ПО 1
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 1
26.09.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации

 1
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

NGR Softlab и организации, системы, технологии, персоны:

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 28
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 6
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Информзащита 756 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 3
Ростелеком 9700 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Fortinet 387 1
Крок - Croc 1777 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Trend Micro 601 1
Цифра ГК 2426 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Код Безопасности 616 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
Цифровые активы 118 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Cloud Networks - Облачные сети 35 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
MONT - МОНТ 144 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 9 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 24
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 19
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 16
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 11
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 35 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 19
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 26 19
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
МТС Exolve 67 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
Пудов Дмитрий 41 15
Шерстобитов Сергей 55 5
Созин Андрей 5 5
Булатов Александр 5 3
Ростовцев Евгений 4 2
Ромашев Анатолий 4 2
Ефимов Петр 39 1
Заикин Андрей 30 1
Петров Александр 17 1
Денисов Алексей 20 1
Скрипаль Сергей 2 1
Орлов Кирилл 5 1
Зиннятуллин Тимур 5 1
Матвеев Алексей 7 1
Зайцев Александр 20 1
Боширов Руслан 1 1
Чернин Игорь 7 1
Косарим Руслан 7 1
Елисеев Денис 3 1
Ляпунов Игорь 121 1
Жеглов Глеб 5 1
Галдобин Александр 11 1
Гушель Светлана 1 1
Шавшина Ольга 1 1
Макаров Валентин 220 1
Гулевич Виктор 4 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1008 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Израиль 2730 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Английский язык 6634 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
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