NGR Softlab Dataplan
Dataplan ─ аналитическая платформа для решения задач ИБ. Анализирует данные с применением алгоритмов машинного обучения для комплексной оценки состояния системы защиты информации, поведения пользователей и элементов инфраструктуры.
NGR Softlab и организации, системы, технологии, персоны:
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Пудов Дмитрий 41 15
|Шерстобитов Сергей 55 5
|Созин Андрей 5 5
|Булатов Александр 5 3
|Ростовцев Евгений 4 2
|Ромашев Анатолий 4 2
|Ефимов Петр 39 1
|Заикин Андрей 30 1
|Петров Александр 17 1
|Денисов Алексей 20 1
|Скрипаль Сергей 2 1
|Орлов Кирилл 5 1
|Зиннятуллин Тимур 5 1
|Матвеев Алексей 7 1
|Зайцев Александр 20 1
|Боширов Руслан 1 1
|Чернин Игорь 7 1
|Косарим Руслан 7 1
|Елисеев Денис 3 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Жеглов Глеб 5 1
|Галдобин Александр 11 1
|Гушель Светлана 1 1
|Шавшина Ольга 1 1
|Макаров Валентин 220 1
|Гулевич Виктор 4 1
|Галкин Николай 104 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 137 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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