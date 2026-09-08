Подтверждена совместимость аналитической платформы Dataplan и «Ред ОС 8»

Российские разработчики решений в области информационной безопасности и ИТ NGR Softlab и «Ред Софт» сообщили о совместимости аналитической платформы Dataplan и операционной системы РЕД ОС 8. Это расширяет возможности выявления аномалий в средах, построенных на базе отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость Dataplan c «Ред ОС» позволит организациям использовать аналитические инструменты для выявления аномального поведения в ИТ-инфраструктуре, в том числе признаки компрометации учетных записей, хостов, потенциальной инсайдерской активности и другие аномалии, которые могут свидетельствовать о скрытых угрозах и не детектируются с помощью традиционных средств защиты.

«Ред ОС» — российская операционная система, обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.

Dataplan — это российская аналитическая ИБ-платформа с гибкой модульной архитектурой, специализирующаяся на защите данных и выявлении скрытых киберугроз с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта. Продукт собирает информацию из множества источников и работает как дополнительный аналитический слой (в связке с SIEM), выявляя аномалии в поведении пользователей и систем (модуль xBA), а также автоматизируя аудит прав доступа (Role Mining). Платформа включена в реестр отечественного ПО и активно применяется в госсекторе, банках и крупном бизнесе для предиктивного анализа инфраструктуры, обнаружения инсайдеров и скомпрометированных учетных записей.

«Поддержка «Ред ОС 8» расширяет перечень отечественных программных сред, в которых может применяться Dataplan. Это особенно актуально для организаций, которые переводят ИТ-инфраструктуру на российское ПО и стремятся внедрить инструменты по анализу происходящих в инфраструктуре процессов», – сказал Николай Перетягин, менеджер продукта Dataplan.

«Мы активно расширяем экосистему совместимых продуктов вокруг «Ред ОС». Это дает нашим пользователям надежную ИТ-инфраструктуру и доступ к лучшим ИБ-инструментам на рынке. Совместимость с платформой Dataplan это важный шаг в защите данных наших клиентов. Сочетание защищенной операционной системы и технологий поведенческой аналитики от NGR Softlab позволяет создавать устойчивые системы, критически важные, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».