«Группа Астра» и NGR Softlab объединяют усилия для создания программных комплексов на отечественном стеке

«Группа Астра» и NGR Softlab заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписание соглашения выводит многолетнее сотрудничество компаний на новый уровень. Стороны намерены расширить список совместимых продуктов в рамках своих продуктовых линеек, развивать технологические интеграции, создавать совместные решения, отвечающие актуальным потребностям рынка информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Взаимодействие «Группы Астра» и NGR Softlab ведется с 2022 г. Подтверждена совместимость встраиваемой операционной системы Astra Linux Embedded с ключевыми продуктами NGR Softlab: системой контроля привилегированного доступа PAM Infrascope, SIEM-платформой для мониторинга событий ИБ Alertix и аналитической платформой Dataplan. Решения NGR Softlab — управление привилегированным доступом, мониторинг событий ИБ и поведенческая аналитика, — дополненные Astra Linux Embedded со встроенными средствами защиты, образуют целостный программный комплекс на полностью отечественном технологическом стеке.

Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»: «Сотрудничество с NGR Softlab выходит на новый уровень, и для нас это принципиально важное направление развития партнерской экосистемы. Информационная безопасность сегодня — сквозное требование к любой цифровой инфраструктуре, и особенно остро оно ощущается в сегменте программных комплексов, где средства защиты должны работать как неотъемлемая часть решения. Зрелые продукты NGR Softlab в области управления привилегированным доступом, мониторинга событий ИБ и поведенческой аналитики, дополненные Astra Linux Embedded со встроенными механизмами безопасности, формируют целостный программный комплекс на полностью отечественном технологическом стеке. Подписанное соглашение переводит наши отношения из плоскости технологических интеграций в плоскость стратегического партнерства — с общей продуктовой повесткой и единым видением того, как должна развиваться отечественная экосистема кибербезопасности».

Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab: «Один из принципов, которых мы придерживаемся в разработке своих продуктов, – это интероперабельность. Это позволяет строить масштабируемые, адаптивные и эффективные системы защиты от угроз без привязки к единому вендору и с предсказуемыми затратами на интеграцию решений. "Группа Астра" является нашим многолетним партнером, с которым мы уже реализовали целый ряд технологических интеграций, связанных с контролем привилегированного доступа, мониторингом событий ИБ и поведенческой аналитикой. Заключение соглашения выводит наше многолетнее взаимодействие на новый, стратегический уровень и позволяет расширить обмен технологиями и экспертизой, способствуя развитию информационной безопасности и цифрового суверенитета наших заказчиков».

