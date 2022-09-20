Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Импортонезависимость
|

NGR Softlab усовершенствовал платформу Dataplan

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab выпустил обновление для платформы Dataplan. Для снижения затрат на вычислительные мощности и нагрузки на специалистов ИБ заказчика в новой версии продукта компоненты «упакованы» в контейнеры, внедрены механизмы ротации данных в хранилище, а также добавлены новые функции модуля поведенческой аналитики xBA Application. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Контейнеризация компонентов упростила процесс развертывания, обновления и масштабирования решения в инфраструктуре заказчика, в том числе в ее изолированных сегментах. Перед установкой или во время обновления платформы не нужно иметь подключение к Интернету – все зависимости и рабочее окружение будут «упакованы» в контейнер и развернуты вместе с ним.

Оптимизировать затраты на хранение данных и поддерживать их в актуальном состоянии удобнее с внедрением механизма ротации данных. Она выполняется путем задания интервала времени, через которое старая информация будет удалена из хранилища автоматически.

Для выявления запуска необычных для пользователя программ или процессов в модуль поведенческой аналитики xBA Application добавлена новая функция расчета. Она полезна для поиска необычных характеристик не только в действиях пользователей, но и в сетевом трафике. Это поможет выявить попытки подключений из других городов или стран.

Также в xBA добавили возможность анализа нескольких поведенческих профилей одной категории для оценки состояния системы защиты информации или бизнес-процессов компании на основании данных из разных источников. В обновленной версии снижается количество ложных срабатываний по отдельным профилям.

«Возрастающее количество атак и их быстрая эволюция заставляет компании искать решения, которые способны обнаруживать их признаки на самых ранних стадиях. Платформа Dataplan предоставляет возможность ИБ-специалистам работать проактивно с широким спектром угроз, чтобы компании предотвращали инциденты, а не боролись с их последствиями», – отметил Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab.

Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
Безопасность

***

Dataplan – платформа для решения аналитических задач в ИБ. Применяется как инструмент анализа данных для определения текущего состояния, потребностей пользователей в доступе к информационным ресурсам и повышения защищенности информационных систем.

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 г. компания является резидентом «Сколково».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб

ИИ хотят использовать для усиленного надзора за сотрудниками. Противники возражают: слежка - это никуда не годится

Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru

Касперская: Необходимо «заморозить цифровизацию» и «разделить рынок между ключевыми ИБ-игроками»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября