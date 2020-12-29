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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Вычислительная мощность компьютера Производительность компьютера



29.12.2020 Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
24.12.2020 Linxdatacenter повысила производительность своего облака 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
15.12.2020 Сервис курьерской доставки Dostavista перенес ИТ-инфраструктуру в облако «Крок» 1
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
09.12.2020 Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД 1
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну 1
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой 1
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий 1
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 1
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 1
26.10.2020 Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
15.10.2020 Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области 1
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure 1
08.10.2020 Платформа для планирования и мотивации сотрудников Goodt перенесла сервисы в облако Mail.ru Cloud Solutions 1
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 1
22.09.2020 Seagate представила новый накопитель и систему корпоративного класса 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
21.09.2020 В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений 1
14.09.2020 Как уменьшить сроки развертывания и сократить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
14.09.2020 SberCloud на конференции CNews продемонстрирует интеграцию облачных сервисов через API на примере задачи машинного обучения 1
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
11.08.2020 Контейнеризация: готовая платформа для бизнеса 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
27.07.2020 ГК «Ростелеком» увеличила свою долю на российском рынке поставщиков IaaS 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
24.07.2020 Huawei и «Инфосистемы джет» открыли технологический референс-центр 1
13.07.2020 Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка 1
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД? 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным! 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1

Публикаций - 159, упоминаний - 160
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
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