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Вычислительная мощность компьютера Производительность компьютера
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 1077, упоминаний - 1077
Вычислительная мощность компьютера и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 144 12
|Лазаренко Дмитрий 108 10
|Путин Владимир 3454 9
|Цаплин Никита 87 8
|Макевнин Борис 44 7
|Гатин Виталий 14 7
|Босенко Павел 18 7
|Вавра Владимир 23 7
|Едренкин Анатолий 13 7
|Путин Сергей 73 7
|Борисов Юрий 122 7
|Залманов Андрей 37 7
|Галкин Николай 140 7
|Кузнецова Светлана 16 7
|Трухманов Александр 9 7
|Адамов Андрей 8 7
|Меденцев Константин 106 7
|Яфраков Михаил 9 7
|Петросов Владимир 9 7
|Кабаков Ярослав 66 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Данилова Марина 9 7
|Ефанова Людмила 9 7
|Чугунова Тамара 9 7
|Шабурин Hиколай 9 7
|Дружинин Станислав 20 7
|Попов Игорь 16 7
|Колбин Евгений 87 6
|Блинов Михаил 73 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Свидерский Евгений 77 6
|Тугов Александр 25 6
|Кондратьев Дмитрий 34 6
|Опанасенко Всеволод 139 5
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
|Скворцова Вероника 69 5
|Аникин Леонид 61 5
|Горохов Евгений 40 5
|Заединов Руслан 47 5
|Мартынов Евгений 42 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.