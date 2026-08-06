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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вычислительная мощность компьютера Производительность компьютера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры 1
04.08.2026 «Телеком-биржа» запустила аренду выделенных серверов от партнеров с GPU-конфигурациями для ИИ-задач 1
03.08.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2026 года 1
29.07.2026 «Яндекс» повысил эффективность вычислительной инфраструктуры — экономия за первое полугодие достигла 9,2 млрд рублей 1
29.07.2026 ИИ выходит из пилотов, но инфраструктура не готова: Orion soft оценил зрелость ИИ-инфраструктуры российских компаний 1
28.07.2026 Единый стандарт для гибридных ландшафтов: Deckhouse Kubernetes Platform стала основой нового сервиса в облаке RCloud by 3data 1
28.07.2026 CNews500: крупнейшие ИТ-компании России 1
28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 1
27.07.2026 Deckhouse Kubernetes Platform прошла тестирование на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы» 1
24.07.2026 Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 1
23.07.2026 «Е-Флопс» и «АМДтехнологии» создали суперкомпьютер для решения ИИ-задач 1
22.07.2026 Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком» 1
22.07.2026 «Росатом» в Нововоронеже внедрит ситуационную видеоаналитику и модернизирует системы общественной безопасности 1
22.07.2026 UDV Group и «Датарк» вывели на рынок киберзащищенный модульный ЦОД 1
20.07.2026 «Рег.ру» собрал «цифровую корзинку» российского бизнеса: от домена — к GPU 1
17.07.2026 YADRO открывает продажи H225 G4 — первого в портфеле компании сервера на базе процессоров AMD EPYC 9004/9005 1
17.07.2026 Группа «Т-Технологии» представила открытую модель T-Search для многошагового поиска для бизнеса 1
15.07.2026 Акции IBM рухнули на четверть за один день. Это крупнейшее падение за всю историю наблюдений 1
14.07.2026 Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам 1
14.07.2026 Совместимость решений RDW Computers и zVirt позволит повысить надежность работы с данными в инфраструктуре 1
13.07.2026 «Гравитон» и «Кит» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере импортонезависимой ИТ-инфраструктуры 1
10.07.2026 M1Cloud: Данные определяют выбор облака в 2026 г., а не наоборот 1
10.07.2026 ПО мониторинга и управления «Гравитон» совместимо с «Ред ОС» 8 1
10.07.2026 7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ 1
07.07.2026 Agentic Lab запустила ИИ-юриста в облаке Cloud.ru и ускорила работу с документами 1
06.07.2026 Selectel инвестирует более 1 млрд руб. в совместное предприятие с ИТМО для развития ИИ-сервисов 1
30.06.2026 Корпоративный ИИ требует не только GPU, но и управляемой среды 1
29.06.2026 Платформа T-Flex PLM совсместима с процессором «Иртыш» 1
26.06.2026 «Форк ИТ» обучил в облаке Cloud.ru ИИ-систему для контроля качества горнодобычи 1
24.06.2026 Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности 1
23.06.2026 Не технологии, а доверие: «Первый Бит» выяснил, как российский бизнес выбирает облачных провайдеров в 2026 году 1
23.06.2026 AppSec Solutions перевела AppSec.Sting на микросервисную архитектуру 1

Публикаций - 1077, упоминаний - 1077

Вычислительная мощность компьютера и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 116
Broadcom - VMware 2610 80
IBM - International Business Machines Corp 9699 79
Intel Corporation 12811 74
Ростелеком 10948 61
Google LLC 12687 61
9594 57
Крок - Croc 1964 52
Amazon Inc - Amazon.com 3277 50
Softline - Софтлайн 3743 50
Nvidia Corp 4002 50
Yandex - Яндекс 9215 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
Oracle Corporation 7074 48
SAP SE 5601 41
Dell EMC 5180 41
HP Inc. 5883 37
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 37
Selectel - Селектел 544 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 34
Cisco Systems 5372 32
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 30
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 24
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
Huawei 4675 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 21
Lenovo Group 2446 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Apple Inc 13154 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 18
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
NVision Group - Энвижн Груп 699 17
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 7
Газпром ПАО 1493 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Югория - страховая компания 44 7
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
eBay Inc 1640 5
Почта России ПАО 2370 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Газпром нефть 725 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Россети Ленэнерго 1699 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Visa International 1993 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Транснефть 335 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 60
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 6
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
OpenCores 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 573
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 516
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 489
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 459
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 373
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 280
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 217
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 206
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 201
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 199
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 188
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 182
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 176
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 176
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 168
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 164
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 142
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 129
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 122
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 121
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 120
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 117
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 109
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 107
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 103
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 90
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 90
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 83
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 83
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 82
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 81
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 76
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 76
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 75
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 73
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 73
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 71
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 70
Linux OS 11533 56
Microsoft Windows 16882 50
Microsoft Azure 1526 45
Apple iPhone 6 4861 32
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 29
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 20
Google Android 15243 19
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 19
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Microsoft Windows 2000 8678 19
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 17
Google Cloud Platform - GCP 383 15
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 15
Microsoft Office 4170 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
Nvidia Tesla GPU 198 13
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 13
Docker - Платформа распределённых приложений 543 13
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Apache Hadoop 470 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 12
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Broadcom - VMware vSphere 614 11
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 11
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 11
OpenAI - ChatGPT 719 10
Apple iOS 8583 10
Apple macOS 2419 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Березин Максим 144 12
Лазаренко Дмитрий 108 10
Путин Владимир 3454 9
Цаплин Никита 87 8
Макевнин Борис 44 7
Гатин Виталий 14 7
Босенко Павел 18 7
Вавра Владимир 23 7
Едренкин Анатолий 13 7
Путин Сергей 73 7
Борисов Юрий 122 7
Залманов Андрей 37 7
Галкин Николай 140 7
Кузнецова Светлана 16 7
Трухманов Александр 9 7
Адамов Андрей 8 7
Меденцев Константин 106 7
Яфраков Михаил 9 7
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Кабаков Ярослав 66 7
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Чугунова Тамара 9 7
Шабурин Hиколай 9 7
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Попов Игорь 16 7
Колбин Евгений 87 6
Блинов Михаил 73 6
Никифоров Николай 1138 6
Свидерский Евгений 77 6
Тугов Александр 25 6
Кондратьев Дмитрий 34 6
Опанасенко Всеволод 139 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Скворцова Вероника 69 5
Аникин Леонид 61 5
Горохов Евгений 40 5
Заединов Руслан 47 5
Мартынов Евгений 42 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 662
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 180
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 148
Европа 24962 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 64
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
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Германия - Федеративная Республика 13220 28
Казахстан - Республика 6047 26
Россия - СФО - Новосибирск 4875 25
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Украина 7928 19
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 16
Нидерланды 3745 14
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 11
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Турция - Турецкая республика 2620 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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