Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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LLNL
Lawrence Livermore National Laboratory
Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса
Публикаций - 65, упоминаний - 86
LLNL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM - International Business Machines Corp 8754 19
|Intel Corporation 10947 12
|AMD - Advanced Micro Devices 3527 8
|NEC 1716 6
|HP Inc. 5173 4
|Cray 111 3
|HP - Hewlett-Packard 3572 3
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 464 2
|Samsung Electronics 9061 2
|SGI - Silicon Graphics 371 2
|Fujitsu 1801 2
|Microsoft Corporation 21799 2
|Siemens AG - Siemens Group 2252 1
|SUSE 319 1
|Саровлаб - Саровские Лаборатории 3 1
|Marvel - Марвел КТ 119 1
|Nvidia Corp 3048 1
|Google LLC 9697 1
|Riken Kankoshi Co 16 1
|1С-ИжТиСи 4895 1
|Lenovo Motorola 3380 1
|Т-Платформы - T-Platforms 335 1
|ANSYS 44 1
|1С 5488 1
|Nokia Corporation 5314 1
|Dell EMC 4525 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2556 1
|Lenovo Group 2011 1
|Physical Review Letters 110 3
|Российская газета 222 2
|Phys.org 957 2
|EurekAlert 270 2
|PhysicsWeb 180 2
|LiveScience 153 2
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 83 2
|CNews - ZOOM.CNews 1386 1
|The Register 1270 1
|CNET - Издание 1562 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1917 1
|Associated Press 1971 1
|EE Times 155 1
|Computer Weekly 369 1
|ScienceDaily 399 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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