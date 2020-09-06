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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Все категории 67668
ИКТ 6150
Организации 4067
Ведомства 1586
Ассоциации 464
Технологии 2397
Системы 14430
Персоны 24225
География 1251
Статьи 795
Пресса 693
ИАА 478
НИИ, ВУЗы и библиотеки 907
Мероприятия 710

LLNL
Lawrence Livermore National Laboratory
Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса



06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 2
22.04.2020 AMD предоставит Radeon Instinct для HPC кластера Ливерморской лаборатории им. Лоуренса 3
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 6
18.02.2016 Кинетическое оружие бесполезно против астероидов? 1
11.10.2012 Эксперимент: как самоорганизуется хаос 2
08.06.2011 Таблицу Менделеева пополнили два новых элемента 1
01.02.2010 Энергия импульса лазерного комплекса NIF доведена до 1 МДж 1
31.07.2008 Ученые выявили структуру "невесомого вещества" 1
11.06.2008 Создана новая мембрана на основе углеродных нанотрубок 1
28.01.2008 Комета Wild 2 по составу оказалась похожей на метеорит 3
11.12.2007 Моделирование детонации ВВ привело к неожиданному результату 1
18.10.2007 Измерена сила взаимодействия нанотрубок и отдельных функциональных групп 1
25.09.2007 Обнаружен новый слой в мантии Земли: подробности 1
21.06.2007 Океан поможет обеспечить человечество этанолом 1
10.04.2007 Распадом ядерных изомеров можно будет управлять 2
15.11.2006 Разработан "молниеносный метод" получения изображений наномасштаба 1
03.11.2006 Космическая туча остудит Землю 1
03.11.2006 Космическая туча остудит Землю 1
31.10.2006 Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать 2
31.10.2006 Теорию "Большого Взрыва" пытаются реанимировать 2
18.10.2006 Элемент 118: нестабильность посреди "острова стабильности" 1
18.10.2006 Элемент 118: нестабильность посреди "острова стабильности" 1
17.10.2006 В Дубне синтезирован 118 элемент 1
21.06.2006 IBM cоздала чип с частотой 500 ГГц 1
14.06.2006 США начали новую гонку ядерных боеприпасов 1
14.06.2006 США начали новую гонку ядерных боеприпасов 1
09.06.2006 Астрономы обнаружили множество древнейших скоплений галактик 1
09.06.2006 Астрономы обнаружили множество древнейших скоплений галактик 1
08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония 1
08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония 1
17.03.2006 Тайна воды: российский приоритет утекает? 1
17.03.2006 Тайна воды: российский приоритет утекает? 1
14.11.2005 Blue Gene стал еще мощнее 2
14.07.2005 Новый суперкомпьютер построит модель Млечного Пути 1
14.07.2005 Новый суперкомпьютер построит модель Млечного Пути 1
24.06.2005 IBM достались две суперкомпьютерные короны 1
01.04.2005 Черных дыр нет и быть не может? 1
25.03.2005 Blue Gene/L побил собственный рекорд производительности 1
22.03.2005 Siemens SP65: бизнес-телефон без камеры 1
01.03.2005 "Т-Платформы" поставила кластеры T-Edge64 для МНТЦ 1

Публикаций - 65, упоминаний - 86

LLNL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8754 19
Intel Corporation 10947 12
AMD - Advanced Micro Devices 3527 8
NEC 1716 6
HP Inc. 5173 4
Cray 111 3
HP - Hewlett-Packard 3572 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 464 2
Samsung Electronics 9061 2
SGI - Silicon Graphics 371 2
Fujitsu 1801 2
Microsoft Corporation 21799 2
Siemens AG - Siemens Group 2252 1
SUSE 319 1
Саровлаб - Саровские Лаборатории 3 1
Marvel - Марвел КТ 119 1
Nvidia Corp 3048 1
Google LLC 9697 1
Riken Kankoshi Co 16 1
1С-ИжТиСи 4895 1
Lenovo Motorola 3380 1
Т-Платформы - T-Platforms 335 1
ANSYS 44 1
5488 1
Nokia Corporation 5314 1
Dell EMC 4525 1
Amazon Inc - Amazon.com 2556 1
Lenovo Group 2011 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 7
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Открытие ФК 1506 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 26 1
Roche Holding - Холдинг Рош 16 1
Lockheed Martin 696 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3255 6
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5690 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 949 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1033 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 431 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1512 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1994 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 10 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 351 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5066 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 391 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2972 1
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 222 1
3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 88 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 799 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 449 1
Gigabit Ethernet 845 1
Масштабируемость - Scalability 1150 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 87 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1682 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6999 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4269 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 65 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 643 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8976 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6361 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 2590 1
ARM - Advanced RISC Machine 264 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 105 1
ARM64 - Архитектура процессора 1216 1
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 65 10
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 52 6
Linux OS 7366 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 3
Intel Itanium 611 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 3
IBM ASCI White 4 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 14 2
NASA Spitzer - Спитцер - космический телескоп 125 2
AMD Infinity Architecture 3 1
C++ - Язык программирования 430 1
HPE Cray Shasta 1 1
HPE Cray Slingshot 1 1
Frontier - суперкомпьютер 39 1
AMD EPYC Genoa - Серия микропроцессоров 4 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 195 1
IBM Power5 24 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 95 1
IBM Power Systems - Серия серверов 200 1
Intel x86 - архитектура процессора 1266 1
ANSI Fortran 47 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 915 1
Microsoft Outlook 1220 1
Oracle Java - язык программирования 2467 1
El Capitan - Суперкомпьютер 13 1
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 8 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 232 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 88 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 99 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Брейз Джим 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 39977 34
США - Калифорния 3203 14
Япония 8789 7
Земля - планета Солнечной системы 6730 7
Россия - Российская федерация - РФ 97780 6
Европа 8969 5
США - Калифорния - Беркли 148 5
Германия - Федеративная Республика 8075 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11942 5
США - Аризона 421 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 4
Солнечная система 2075 4
США - Нью-Йорк 2588 3
США - Миннесота 143 3
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 7 2
Луна 1165 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 2
Германия - Бавария - Мюнхен 402 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12166 2
Турция - Турецкая республика 1539 2
США - Нью-Мексико 213 2
Азия - Азиатский регион 3366 2
Млечный путь - Наша Галактика 326 2
Австралия - Австралийский Союз 2677 2
Южная Корея - Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30890 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10482 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 476 2
Иран - Исламская Республика Иран 932 2
Америка 1720 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1786 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 104 1
Германия - Гамбург 166 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1187 1
Япония - Иокогама 36 1
США - Миннесота - Миннеаполис 63 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 146 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12204 1
Испания - Королевство 2698 1
Китай - Шанхай 609 1
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 244 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1323 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 232 2
Плутоний 10 2
Физика - область естествознания 236 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 139 1
Градус Цельсия 227 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 136 1
Physical Review Letters 110 3
Российская газета 222 2
Phys.org 957 2
EurekAlert 270 2
PhysicsWeb 180 2
LiveScience 153 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 83 2
CNews - ZOOM.CNews 1386 1
The Register 1270 1
CNET - Издание 1562 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1917 1
Associated Press 1971 1
EE Times 155 1
Computer Weekly 369 1
ScienceDaily 399 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 4
Privacy International 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 784 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 362 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 52 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 2
Max Planck Institutes and Experts - Институт коллоидов и интерфейсов Макса Планка - Max-Planck-Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung 64 2
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 78 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 113 1
University of California - Калифорнийский университет 67 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 178 1
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Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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