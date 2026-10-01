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Индексная книга (каталог) CNews*
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LLNL Lawrence Livermore National Laboratory Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса

LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса

СОБЫТИЯ


01.10.2026 Создан мюонный лазер, фотографирующий через двухметровую толщу бетона 1
29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
18.04.2022 4 российских корпоративных почтовых сервиса. Выбор CNews 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter 2
12.03.2021 HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений? 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 3
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
22.04.2020 AMD предоставит Radeon Instinct для HPC кластера Ливерморской лаборатории им. Лоуренса 3
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 5
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 2
29.03.2019 Стала бесплатной новейшая процессорная архитектура, на которой построены «Байкалы» 1
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 1
07.12.2018 Из Intel уходит топ-менеджер, лично отвечавший за выполнение закона Мура. Опрос 1
24.10.2016 Новый материал в 100 раз уменьшит энергопотребление компьютеров 1
11.05.2016 Железная дорога Hyperloop будет работать на постоянных магнитах 1
18.02.2016 Кинетическое оружие бесполезно против астероидов? 2
09.12.2015 Суперкомпьютер на базе IBM Power детально воссоздал внешнюю оболочку Земли и движение тектонических плит 1
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 2
23.06.2014 Создана несокрушимая металлическая пена 1
11.10.2013 На Сатурне и Юпитере существуют мириады алмазов 1
10.10.2013 Два лазера зажгли безопасный ядерный синтез 1
18.09.2013 Кометы «включают» жизнь во всех уголках галактики 2
11.10.2012 Эксперимент: как самоорганизуется хаос 2
21.08.2012 РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ 1
19.07.2012 Лазер-рекордсмен: более 500 трлн ватт 1
27.06.2012 Linux остаётся самой популярной ОС для суперкомпьютеров 3
08.06.2012 Мощь суперкомпьютеров радикально вырастет благодаря ядерному взрыву 1
03.05.2012 Глобальное потепление ускоряет цикл осадков 1
30.01.2012 Ученые раскрыли природу магнитного поля галактики 1
19.08.2011 Луну "омолодили" на 60 млн лет 1
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 3
08.06.2011 Таблицу Менделеева пополнили два новых элемента 1
13.04.2011 Химическим нанодетекторам не нужна батарейка 1
31.01.2011 Биотопливо помогут производить коровы 1
24.11.2010 Как искать нелегальные ядерные реакторы. Новая идея 1
26.10.2010 Бактерии хотят напрямую подключить к электронике 1
26.04.2010 Ёмкость микроконденсаторов повышена вдвое 1

Публикаций - 206, упоминаний - 335

LLNL и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9724 61
Intel Corporation 12903 29
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 20
AMD - Advanced Micro Devices 4720 16
HP - Hewlett-Packard 3671 11
HP Inc. 5914 10
Microsoft Corporation 25924 8
Галактика - Корпорация 1556 8
Dell EMC 5212 7
Т-Платформы - T-Platforms 412 7
HPE SGI - Silicon Graphics 391 7
Sugon - Dawning Information Industry Company 30 6
Fujitsu 2112 6
Nvidia Corp 4138 5
Dell Technologies - Dell Computer 2227 5
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 5
Google LLC 12855 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 4
Red Hat 1385 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1967 3
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 5 3
Linux NetworX 8 3
Samsung Electronics 11192 3
Amazon Inc - Amazon.com 3322 3
Hitachi - Хитачи 1504 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 3
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 599 2
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 2
Siemens AG - Siemens Group 2677 2
NCSA - National Center for Supercomputing Applications - Национальный центр суперкомпьютерных приложений 24 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 510 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Cisco Systems 5387 2
Lenovo Group 2478 2
9796 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5138 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 586 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 230 2
Wave Computer 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 3
Lockheed Martin 778 3
Sequoia Capital 119 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 185 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
101Hotels.com 456 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9171 2
Boeing 1032 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 272 2
SLV 13 2
Верный - торговая сеть 331 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 27 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 326 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 18 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
DreamWorks Pictures - DreamWorks SKG - DreamWorks Studios 10 1
Газпром ПАО 1499 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Торий НПП 47 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 36 1
Яндекс.Лавка 325 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 100 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 28
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 11
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 99 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3719 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1220 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 296 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 40 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 234 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 432 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6046 1
U.S. National Centers for Environmental Prediction - Национальные центры экологической информации США 2 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 125 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14156 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3380 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 296 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5925 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1571 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 311 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 561 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 639 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1436 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 2
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1885 74
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22926 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34236 27
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17157 23
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3776 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10325 17
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28734 15
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24602 9
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26722 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 946 5
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3485 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24980 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 609 5
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1278 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10923 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4812 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 29
HPE Cray - HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot - SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа 174 19
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 19
Linux OS 11751 16
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 15
Intel Itanium 649 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1454 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 9
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 6
Microsoft Windows 2000 8675 5
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 92 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
LLNL NIF - National Ignition Facility 6 5
El Capitan - Суперкомпьютер 19 5
IBM ASCI White 4 4
Intel x86 - архитектура процессора 2192 4
Microsoft Windows 17092 4
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1913 4
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 4
Sunway TaihuLight 20 3
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 3
Nvidia Volta GV 32 3
IBM Deep Blue 45 3
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 286 3
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 675 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 2
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 269 2
Apple Power Mac 123 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 2
Reed Evan - Рид Ивэн 5 5
Оганесян Юрий 6 4
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 4
Bakajin Olgica - Бакажин Ольгица 3 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Грызлов Борис 32 2
Schellnhuber John - Шелнхубер Джон 2 2
Нинов Виктор 2 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Лайкин Андрей 2 2
Абросимов Валерий 3 2
Eggleton Peter - Эгглетон Питер 2 2
Зенин Станислав 7 2
Попова Анастасия 6 2
Левин Яков 2 2
Fister Mike - Фистер Майк 10 2
Yablonovitch Eli - Яблонович Эли 2 2
Nilsson Anders - Нильссон Андерс 5 2
King David - Кинг Дэвид 10 2
Gonzalez Anthony - Гонсалес Антони 2 2
Merritt David - Мерит Дэвид 2 2
Fried Lourence - Фрайд Лоренс 2 2
Abraham Farid - Абрахам Фарид 2 2
Arabnia Hamid - Арабния Хамид 2 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Флеров Георгий 2 2
Turek Dave - Тюрек Дэйв 5 2
Morris Sandra - Моррис Сандра 5 2
Aagaard Brad - Аагаард Брэд 2 2
Chapman Henry - Чепмен Генри 2 2
Herrmann Rick - Херрманн Рик 2 2
Noonan James - Нунэн Джеймс 2 2
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 2
Angel Roger - Энджел Роджер 6 2
Blix Hans - Бликс Ханс 5 2
Moore Kevin - Мур Кевин 2 2
Левин Леонид 134 2
Swift Art - Свифт Арт 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55239 130
США - Калифорния 4848 68
США - Калифорния - Беркли 287 38
Земля - планета Солнечной системы 10937 35
Россия - РФ - Российская федерация 169682 33
Германия - Федеративная Республика 13328 26
Япония 13876 24
Европа 25067 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19493 14
Солнечная система - Solar system 2575 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5543 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 470 7
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 6
Франция - Французская Республика 8222 6
Мировой океан - World Ocean 532 5
США - Нью-Мексико 250 5
Япония - Канагава - Иокогама 78 5
Япония - Канагава 34 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 5
Уран - планета Солнечной системы 555 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 4
Америка - Американский регион 2214 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 4
Израиль 2880 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2936 4
США - Колумбия - Вашингтон 1513 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 826 4
Ирак - Республика 711 4
США - Аризона 550 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 836 4
США - Вирджиния - Виргиния 296 3
США - Миннесота 199 3
Нептун - планета Солнечной системы 203 3
США - Теннесси 126 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4255 3
Азия - Азиатский регион 5975 3
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 3
США - Нью-Йорк 3201 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34556 49
Физика - Physics - область естествознания 2983 35
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6015 32
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3493 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 27
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1752 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58845 19
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1302 19
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3824 15
Молекула - Molecula 1110 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5601 14
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1030 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4676 13
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1334 12
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1745 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1816 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6926 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1719 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4812 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11585 10
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22215 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6254 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5079 8
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 897 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1733 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1328 7
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 423 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1469 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10649 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2090 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 897 6
Ботаника - Растения - Plantae 1187 6
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 1007 6
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 202 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54473 5
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 507 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2038 5
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 586 5
Phys.org 973 11
New Scientist 1448 9
Nature 835 7
Physical Review Letters 168 7
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 6
EurekAlert 291 6
EE Times 160 5
PhysicsWeb 184 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 4
Российская газета 301 3
Nanotechweb 92 3
Silicon Strategies 45 3
NYT - The New York Times 1104 3
Computer Weekly 376 2
LiveScience 154 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Times 674 2
The Observer 40 2
Universe Today 34 2
The Register - The Register Hardware 1807 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2009 2
Известия ИД 800 2
South China Morning Post 97 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Silicon.com 364 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
USA Today 154 1
NewsFactor 127 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
HPC.ru 117 1
ScienceDaily 399 1
The Times 76 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
DatacenterDynamics 8 1
Военно-промышленный курьер 88 1
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8700 8
IDC - International Data Corporation 5004 3
CNews Мишень 189 2
Gartner - Гартнер 3681 2
Privacy International 16 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 1
TIRIAS Research 4 1
Markets&Markets Research 114 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
IBM Research 111 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 30
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 18
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 93 11
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 7
РАН - Российская академия наук 2159 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 256 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 4
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 93 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1009 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1755 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 2
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 2
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 51 2
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 2
Monash University - Университет Монаша 21 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 48 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 177 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 112 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 29 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Intel Developer Forum - IDF 317 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 394 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
MIPS Open Developer Days 1 1
CNews AWARDS - награда 579 1
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