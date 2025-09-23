Разделы

IBM Deep Blue


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 В сети Restore: стартовала выдача первых предзаказов и свободная продажа новинок Apple из линейки iPhone 17 1
11.08.2020 По образу и подобию: почему ИИ не заменит мозг 1
22.10.2013 Первого бионического человека снабдили искусственным интеллектом, разработанным в России 1
10.07.2008 Пиратия 2.0 1
18.01.2008 Каждый второй хочет быть Биллом Гейтсом 1
26.09.2007 Создатель Deep Blue перешел на го 1
22.05.2007 IBM выпустил самый быстрый серверный процессор 1
16.08.2005 Ученые разработали тест для измерения интеллекта компьютерных систем 1
26.05.2005 Гроссмейстер vs компьютер: на карте честь человечества 2
22.11.2004 Pantech GF200 – телефон с объемным звуком 1
03.11.2004 Nokia 6670 – дизайн как следствие функциональности 1
02.08.2004 Роботы играют в бильярд 1
15.07.2004 Новый чемпион мира по шахматам – программа с характером 1
09.07.2003 В Италии проходит чемпионат по робофутболу 1
18.04.2003 RoboCup: Роботы-гуманоиды встретятся с чемпионами ФИФА 1
02.04.2003 Хай-тек: парад десятилетия 1
06.02.2003 Пятая партия Каспарова с компьютером закончилась вничью 1
31.01.2003 Компьютер победил Каспарова и сравнял счет 1
29.01.2003 Каспаров сыграл вничью вторую партию с Deep Junior 1
27.01.2003 Каспаров обыграл Deep Junior 1
27.01.2003 Каспаров обыграл суперкомпьютер 1
24.01.2003 Битва интеллектуальных тяжеловесов: Каспаров против Deep Junior 1
27.12.2002 New Scientist: Технологические итоги 2002 года 1
16.08.2002 Суперкомпьютер от IBM будет самым быстрым в Европе 1
23.05.2002 Компания IBM внедряет интеллект ящерицы в серверные системы 1
12.03.2001 Sony, Toshiba, IBM совместно инвестируют $400 млн. в разработку новой технологии производства микросхем 1
29.08.2000 Компьютер Deep Blue компании IBM известен более 50% опрошенных 1
IBM Deep Blue и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9508 23
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
Amazon Inc - Amazon.com 3085 4
Microsoft Corporation 25057 4
Sony 6593 3
Google LLC 12093 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Apple Inc 12444 2
Yahoo! 3702 2
HP - Hewlett-Packard 3635 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 2
AT&T Inc 1688 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 229 2
Toshiba Corporation 2940 2
Netscape Communications Corporation 423 2
SEGA 395 2
AOL Inc - America Online 1869 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1542 2
Quest Diagnostics - Celera Genomics 17 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Intel Corporation 12436 1
Philips 2069 1
F-Secure 211 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
IBM S&TG - Systems and Technology Group 13 1
Shadow Robot Company 5 1
Умник 36 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 3
eBay Inc 1627 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 2
Microsoft - LinkedIn 673 1
QinetiQ Group 57 1
Лента - Сеть розничной торговли 2222 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 9 1
Резонанс НПП 378 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 592 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 453 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6342 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 18
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1682 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21519 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5760 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31363 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16612 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6098 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3909 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5139 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7660 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26670 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 516 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17627 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7552 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5598 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3019 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9587 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8380 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4346 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12082 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12772 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55403 2
Clone - Клонирование 518 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8239 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9540 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 2
Электроника - Transistor - Nanotransistor - Нанотранзистор 16 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4657 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12733 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4114 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 518 2
Deep Junior - шахматная программа 22 12
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 5
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 3
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2012 2
Apple iPod 1549 2
Linux OS 10650 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 112 2
Toyota Prius 49 2
HP - palmOne - Palm Pilot 64 2
IBM eLiza 18 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 2
ChessBase - Deep Fritz - шахматная программа 8 2
Microsoft Windows NT 886 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 164 1
Google Android 14499 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7260 1
Oracle Java - язык программирования 3287 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
Apple Siri - Голосовой помощник 410 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 1
Apple iTunes Store 1115 1
Nokia 6600 - Nokia 6600 Slide - Nokia 6600 Fold 32 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Microsoft Windows 16142 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1296 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 787 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1946 1
Nival - Нивал - Nival Interactive - Tales of Pirates - Пиратия 20 1
Samsung SVR-диктофон 459 1
Nokia Alcatel-Lucent VPN Firewall Brick - Lucent IPSec 9 1
Каспаров Гарри 56 25
Ban Amir - Бан Амир 5 5
Крамник Владимир 12 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Electra Carmen - Электра Кармен 4 2
Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 2
Greenspan Michael - Гринспен Майкл 2 2
Symons Van - Симонс Ван 4 2
Константинов Константин 32 1
Покушалова Ольга 15 1
Ксенин Алекс 311 1
Наумов Егор 2 1
Путин Владимир 3303 1
Густман Евгений 4 1
Пугачева Алла 8 1
Веселов Владимир 5 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Ахапкин Сергей 2 1
Шойгу Сергей 91 1
Станкевич Лев 2 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Slim Carlos - Слим Карлос 26 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 1
Hutter Marcus - Хаттер Маркус 2 1
Zeitler Bill - Цейтлер Билл 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53013 12
США - Нью-Йорк 3140 10
Израиль 2776 9
Россия - РФ - Российская федерация 153385 7
Япония 13439 7
Европа 24520 6
Германия - Федеративная Республика 12862 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13484 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2518 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1502 3
Украина 7735 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17838 2
Ирландия - Республика 1021 2
Норвегия - Королевство 1824 2
Италия - Итальянская Республика 4410 2
Малайзия 886 2
США - Техас 1002 2
Малайзия - Куала-Лумпур 64 2
Великобритания - Лондон 2398 1
Бахрейн - Королевство 126 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 87 1
Южная Корея - Республика 6797 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3017 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
Украина - Одесса 188 1
Средиземное море - Средиземноморье 202 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 700 1
Австралия - Сидней 275 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5309 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18276 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 736 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Джорджия 328 1
Спорт - Шахматы - Chess 249 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31170 6
Физика - Physics - область естествознания 2785 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1276 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5869 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2871 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54010 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 615 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1280 3
Спорт - Футбол 750 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2141 3
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14711 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50367 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6436 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17097 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1633 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 2
Долли (овца) - Овечка Долли - Dolly - первое клонированное млекопитающее животное путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки 19 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1705 2
Ботаника - Растения - Plantae 1103 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 665 2
Информатика - computer science - informatique 1123 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1002 2
Закон Мура - Moore's law 209 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25441 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19880 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10466 1
Английский язык 6826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 809 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1638 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1901 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 1
Кибернетика - Cybernetics 247 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4672 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 6
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 5
Silicon Strategies 45 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 2
Washington Profile 142 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
NewsFactor 127 2
New Scientist 1448 1
AP - Associated Press 2006 1
Forbes - Форбс 892 1
PR Newswire 57 1
IEEE Spectrum 14 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 1
Fortune Global 500 287 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
National Air and Space Museum - Национальный музей воздухоплавания и астронавтики 4 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 35 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2560 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
