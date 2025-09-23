Разделы

Техника
|

В сети Restore: стартовала выдача первых предзаказов и свободная продажа новинок Apple из линейки iPhone 17

Сеть магазинов техники и электроники Restore: объявляет о начале выдачи предзаказов.

В свободной продаже новинки доступны онлайн и в магазинах Москвы на Неглинной 8/10 и в торговых центрах «Авиапарк», «Павелецкая Плаза», «Европолис», «Европейский», «Саларис», «Метрополис», «Афимолл Сити», «Атриум», «Мега Белая Дача». В остальные магазины сети новинки будут поступать в течение ближайшей недели. Об этом CNews сообщили представители Restore:.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

По итогам предзаказа на 22 сентября 2025 г. был зафиксирован значительный интерес к новой модели – количество предзаказов в 2025 г. на 58% в штуках и на 62% в деньгах больше по сравнению с 2024 г. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Далее по активности идут города: Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Краснодар.

Абсолютным лидером по предзаказам стали модели iPhone 17 Pro Max (62,7%), внутри этого модельного ряда активнее всего берут iPhone 17 Pro Max 512 ГБ. Клиентов больше всего интересует новый цвет Cosmic Orange и Deep Blue. Наибольшее количество предзаказов (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет. Интерес связан с новым форм фактором и интересным цветом. Для тех, кто покупает телефон в первых рядах очень важны отличия от предыдущей линейки.

Техника

